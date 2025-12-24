ΗΠΑ:-Απροσδόκητη-πτώση-στις-εβδομαδιαίες-αιτήσεις-ανεργίας

Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκε απροσδόκητα την περασμένη εβδομάδα, αλλά το ποσοστό ανεργίας πιθανότατα παρέμεινε υψηλό τον Δεκέμβριο εν μέσω υποτονικών προσλήψεων.

Οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν κατά 10.000 σε εποχικά προσαρμοσμένες 214.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 20 Δεκεμβρίου, δήλωσε το Υπουργείο Εργασίας την Τετάρτη. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει 224.000 αιτήσεις για την τελευταία εβδομάδα. Η έκθεση δημοσιεύθηκε μία ημέρα νωρίτερα λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων.

Η αγορά εργασίας και το επίπεδο προσλήψεων

Οι αιτήσεις ήταν ασταθείς τις τελευταίες εβδομάδες εν μέσω προκλήσεων στην προσαρμογή των δεδομένων για τις εποχιακές διακυμάνσεις ενόψει της εορταστικής περιόδου. Η αγορά εργασίας παραμένει κλειδωμένη σε αυτό που οι οικονομολόγοι και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής περιγράφουν ως κατάσταση «καμία πρόσληψη, καμία απόλυση».

Αν και η οικονομία παραμένει ανθεκτική, με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν να αυξάνεται με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δύο ετών κατά το τρίτο τρίμηνο, η αγορά εργασίας έχει σχεδόν σταματήσει. Η ζήτηση και η προσφορά εργασίας έχουν επηρεαστεί από τους δασμούς εισαγωγής και την καταστολή της μετανάστευσης, λένε οι οικονομολόγοι.

Ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας μετά από μια αρχική εβδομάδα βοήθειας, ένα υποκατάστατο για τις προσλήψεις, αυξήθηκε κατά 38.000 σε εποχικά προσαρμοσμένο 1,923 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που έληξε στις 13 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την έκθεση αιτήσεων.

Οι λεγόμενες συνεχιζόμενες αιτήσεις κάλυπταν την περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση διεξήγαγε έρευνα σε νοικοκυριά για το ποσοστό ανεργίας του Δεκεμβρίου.

Οι αυξημένες συνεχιζόμενες αιτήσεις ευθυγραμμίστηκαν με έρευνα του Conference Board την Τρίτη που έδειξε ότι οι αντιλήψεις των καταναλωτών για την αγορά εργασίας επιδεινώθηκαν αυτόν τον μήνα σε επίπεδα που παρατηρήθηκαν τελευταία φορά στις αρχές του 2021. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σε τετραετές υψηλό 4,6% τον Νοέμβριο, αν και μέρος της αύξησης οφειλόταν σε τεχνικούς παράγοντες που σχετίζονται με το 43ήμερο κλείσιμο της κυβέρνησης.

Το ρεκόρ του παρατεταμένου λουκέτου εμπόδισε τη συλλογή δεδομένων για το ποσοστό ανεργίας του Οκτωβρίου.

Μείωση των επιτοκίων από Fed

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε αυτόν τον μήνα το βασικό επιτόκιο μίας ημέρας κατά 25 μονάδες βάσης στο εύρος 3,50% έως 3,75%, αλλά έδειξε ότι το κόστος δανεισμού είναι απίθανο να μειωθεί βραχυπρόθεσμα, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένουν σαφήνεια σχετικά με την κατεύθυνση της αγοράς εργασίας και του πληθωρισμού.

Με πληροφορίες από Reuters