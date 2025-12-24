ΗΠΑ:-Μειώθηκαν-απροσδόκητα-οι-αιτήσεις-για-επίδομα-ανεργίας

Ειδικότερα, οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας σημείωσαν πτώση κατά 10.000 στις 214.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου.

Απροσδόκητη υποχώρηση παρουσίασε ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει υψηλό τον Δεκέμβριο, εν μέσω υποτονικών προσλήψεων.

Ειδικότερα, οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας σημείωσαν πτώση κατά 10.000 στις 214.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας.

Οικονομολόγοι σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι θα ανέλθουν στις 224.000. Η έκθεση δημοσιεύθηκε μία ημέρα νωρίτερα λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων.

Ο αριθμός των αιτήσεων ήταν ασταθής τις τελευταίες εβδομάδες εν μέσω προκλήσεων στην προσαρμογή των δεδομένων για τις εποχικές διακυμάνσεις ενόψει της εορταστικής περιόδου. Η αγορά εργασίας παραμένει κλειδωμένη σε μία εκδοχή που οικονομολόγοι και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής περιγράφουν ως «καμία πρόσληψη, καμία απόλυση».

Ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας, ένα υποκατάστατο για τις προσλήψεις, αυξήθηκε κατά 38.000 σε εποχικά προσαρμοσμένο 1,923 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που έληξε στις 13 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι λεγόμενες συνεχιζόμενες αιτήσεις κάλυπταν την περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση διεξήγαγε έρευνα σε νοικοκυριά για το ποσοστό ανεργίας του Δεκεμβρίου.

Οι αυξημένες συνεχιζόμενες αιτήσεις ευθυγραμμίστηκαν με έρευνα του Conference Board την Τρίτη που έδειξε ότι οι αντιλήψεις των καταναλωτών για την αγορά εργασίας επιδεινώθηκαν αυτόν τον μήνα σε επίπεδα που παρατηρήθηκαν τελευταία φορά στις αρχές του 2021. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σε τετραετές υψηλό 4,6% τον Νοέμβριο, αν και μέρος της αύξησης οφειλόταν σε τεχνικούς παράγοντες που σχετίζονται με το 43ήμερο κλείσιμο της κυβέρνησης.