Κακλαμάνης:-Ιστορική-μορφή-του-κοινοβουλευτισμού-η-Σύλβα-Ακρίτα,-υπηρέτησε-την-πολιτική-και-τον-συνάνθρωπο

«Με βαθιά θλίψη» αποχαιρετά ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, τη Σύλβα Ακρίτα, «μία ιστορική μορφή του κοινοβουλευτισμού που υπηρέτησε την πολιτική και τον συνάνθρωπο με ήθος και συνέπεια, παραμένοντας ενεργή και αφοσιωμένη στα δικαιώματα των ευάλωτων ομάδων».

Σε δήλωσή του για τον θάνατο της πρώην βουλευτή και υφυπουργού, ο πρόεδρος της Βουλής αναφέρει ότι «ως η πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ» η Σύλβα Ακρίτα «πορεύθηκε στον δημόσιο βίο με υψηλό αίσθημα ευθύνης». Το 1981 εξελέγη εκ νέου βουλευτής, «συγκεντρώνοντας τις περισσότερες ψήφους από κάθε άλλη γυναίκα υποψήφια. Στις εκλογές του 1989, πέτυχε την επανεκλογή της στη Β’ Αθηνών, αποτελώντας τη μοναδική γυναίκα που εξελέγη στη συγκεκριμένη περιφέρεια, ενώ το 1993 εξελέγη βουλευτής Επικρατείας, εκπροσωπώντας τη χώρα και ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης».

Όπως τονίζει ο κ. Κακλαμάνης, η Σύλβα Ακρίτα «υπήρξε υπόδειγμα αγωνιστικότητας με σημαντική αντιδικτατορική δράση. Κατά την κοινοβουλευτική της διαδρομή και από τη θέση ευθύνης της υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το 1986, άφησε το θετικό της αποτύπωμα στον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας, στηρίζοντας έμπρακτα τους πρόσφυγες, τα ΑμεΑ και θεσμοθετώντας μεταρρυθμίσεις για την υιοθεσία».

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο πρόεδρος της Βουλής εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην κόρη της Σύλβας Ακρίτα, Έλενα, στην οικογένεια και τους οικείους της.

