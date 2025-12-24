Μνημόνια ΕΥΔΑΠ – Περιφέρειας Αττικής για την αξιοποίηση του Αδριάνειου Υδραγωγείου

Ποιους 8 Δήμους «διατρέχει», με μήκος 23,5 χλμ. Το «Ρωμαϊκό» παρελθόν.

Το «πράσινο φως» για τη σύναψης Σχεδίου Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την υλοποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.) του Αδριάνειου Υδραγωγείου, έδωσε προ ημερών το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής, που σχετίζεται με την των υδάτινων πόρων του Αδριάνειου Υδραγωγείου για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης των δήμων, από τους οποίους διέρχεται.

Το Αδριάνειο Υδραγωγείο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 140 μ.Χ., στα χρόνια του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Αδριανού και είναι ένα υποδειγματικά ανθεκτικό έργο, που αποτελεί μοναδικό στοιχείο Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ρωμαϊκό και νεότερο), στο μήκος και στο είδος του. Αποτελεί το μεγαλύτερο εν λειτουργία, στην Ευρώπη, αειφόρο έργο της αρχαιότητας, αναδεικνύοντας την περιβαλλοντική και τεχνική του αρτιότητα, όπως και την οικονομική και κοινωνική του σημασία, διαχρονικά. Έχοντας μήκος 23,5 χιλιόμετρα (το μεγαλύτερο μέρος αυτών υπόγεια), με αφετηρία τις παρυφές της Πάρνηθας, και κατάληξη στη δεξαμενή της ομώνυμης πλατείας στο Κολωνάκι, διασχίζει τις περιοχές: Αχαρναί, Κάτω Κηφισιά, Μεταμόρφωση, Ηράκλειο, Μαρούσι, Χαλάνδρι, Ν. Ψυχικό και Αμπελοκήπους.

Τα οφέλη

Στόχος της «τριπλής» συνεργασίας είναι η ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγωγείου και αφετέρου η αξιοποίηση του νερού του, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες άρδευσης και λοιπών μη πόσιμων χρήσεων όλων των Αδριάνειων Δήμων, με ταυτόχρονα οφέλη την εξοικονόμηση σημαντικών ποσοτήτων πόσιμου νερού, τη μείωση της μέσης θερμοκρασίας και την βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής.

Όπως σημειώνεται, το Αδριάνειο Υδραγωγείο, το οποίο διέρχεται από οκτώ (8) Δήμους της Περιφέρειας Αττικής, με την ανάδειξη του θα συνεισφέρει πολιτιστικά αλλά και θα αποδώσει τουριστικά οφέλη στην ευρύτερη περιοχή, συμβάλλοντας σημαντικά στη διαφύλαξη της επάρκειας του πόσιμου νερού στην Αττική για τα επόμενα χρόνια δεδομένης της επικείμενης κλιματικής αλλαγής, εφόσον το πόσιμο νερό θα περιορίζεται στις ανάγκες κατανάλωσης και όχι άρδευσης, και στη μείωση της αστικής θερμικής νησίδας κατά μήκος του Αδριάνειου Υδραγωγείου. Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης έχει χρονική διάρκεια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2030.

Οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξη

Όπως αναφέρεται στη σχετική σύμβαση, οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) αποτελούν ένα αναπτυξιακό εργαλείο που βασίζεται στη λογική της αστικής και εδαφικής παρέμβασης. Μια ΣΒΑΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εάν οι προκλήσεις και οι αναπτυξιακές ανάγκες είναι συγκεκριμένες σε μια καθορισμένη λειτουργική γεωγραφική περιοχή και υπό την προϋπόθεση ότι χαράσσεται και υλοποιείται μια στρατηγική για την ολική αντιμετώπιση των προκλήσεων. Στα πλαίσια αυτά συντάχτηκε η Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Αττική» (ΕΥΔ) που αφορά στην υποβολή πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) για το Αδριάνειο Υδραγωγείο, από την Περιφέρεια Αττικής, ως αρμόδια Χωρική Αρχή, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Με βάση την στρατηγική του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027, βασική επιλογή αποτελεί και η κάλυψη αναγκών και γεωγραφικών περιοχών που δεν καλύπτονται από τις υφιστάμενες ΟΧΕ (Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις – ΟΧΕ) με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων εφόσον υπάρχει η σχετική ετοιμότητα από τους Φορείς. Κάτι τέτοιο σχεδιάζεται για τη διαδρομή του Αδριάνειου Υδραγωγείου.

«Κύριο μέλημα της χωρικής ανάδειξης του Αδριάνειου Υδραγωγείου, είναι η αξιοποίηση των υδάτινων πόρων του, για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης των δήμων, από τους οποίους διέρχεται. Η διαχείριση των αγωγών και υδάτων του Αδριάνειου Υδραγωγείου, βρίσκεται στη δικαιοδοσία της ΕΥΔΑΠ. Εξάλλου, με την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων του Αδριάνειου Υδραγωγείου, εκτιμάται ένα σημαντικό συνολικό ετήσιο όφελος για τους δήμους που διαπερνά και για την Αττική στο σύνολό της. Η ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγωγείου, ως αειφόρο, περιβαλλοντικό έργο πνοής, αναμένεται να αποδώσει, επιπλέον, πολιτιστικά και τουριστικά οφέλη, μετουσιώνοντας την ιστορία του έργου σε βιωματική εμπειρία, και αναδεικνύοντας την κεντρική ζώνη της διαδρομής του, με την υιοθέτηση καινοτομιών ως προς το φυσικό περιβάλλον και ως προς την «προβολή και διαχείριση» του προσφερόμενου, νέου πολιτιστικού – τουριστικού προϊόντος», αναφέρεται στη σύμβαση.