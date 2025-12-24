Μπλόκο σε πάνω από 1.800 Βορειοκορεάτες που επιχείρησαν να διεισδύσουν στην Amazon

Η Amazon έχει εμποδίσει πάνω από 1.800 Βορειοκορεάτες, που θεωρούνται ύποπτοι για κατασκοπεία, να διεισδύσουν στον τεχνολογικό γίγαντα τους τελευταίους 20 μήνες.

Αυτό έκανε γνωστό ο επικεφαλής ασφαλείας της Amazon, Στίφεν Σμιντ. Όπως είπε, Βορειοκορεάτες που χρησιμοποιούν πλαστές ή κλεμμένες ταυτότητες «προσπαθούν να εργαστούν εξ αποστάσεως σε θέσεις εργασίας στον τομέα της πληροφορικής σε διάφορες εταιρείες ανά τον κόσμο, ιδίως στις ΗΠΑ».

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο LinkedIn, ο Σμιντ υποστήριξε ότι «ο στόχος τους είναι συνήθως απλός: να προσληφθούν, να πληρωθούν και να στείλουν τους μισθούς πίσω για να χρηματοδοτήσουν τα προγράμματα όπλων του καθεστώτος».

Κατά τον Σμιντ, η Amazon έχει δεχθεί 27% περισσότερες αιτήσεις που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα σε τριμηνιαία βάση φέτος.

Η Amazon φιλτράρει τις αιτήσεις που δέχεται πραγματοποιώντας έναν συνδυασμό ελέγχου με τεχνητή νοημοσύνη και ανθρώπινης επαλήθευσης για την ανίχνευση και τον αποκλεισμό τέτοιων περιστατικών, εξήγησε ο Σμιντ.

Ο έλεγχος που πραγματοποιεί το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας αναζητά συνδέσεις με περίπου 200 «ιδρύματα υψηλού κινδύνου» και αναλύει «ανωμαλίες σε αιτήσεις» και «γεωγραφικές ασυνέπειες».

Στη συνέχεια αναλαμβάνει ο ανρθρώπινος παράγοντας με τους εργαζόμενους της εταιρείας να διενεργούν ελέγχους στα άτομα που υποβάλλουν αίτηση προσπαθώντας να επαληθεύσουν τα διαπιστευτήρια και πραγματοποιώντας συνεντεύξεις.

Κατά τον Σμιντ, οι απατεώνες γίνονται πιο δημιουργικοί, με πολλούς να στοχεύουν πραγματικούς μηχανικούς λογισμικού σε μια προσπάθεια να φανούν αξιόπιστοι. Άλλοι καταφέρνουν να ελέγξουν αδρανείς λογαριασμούς στο LinkedIn ή πληρώνουν για πρόσβαση σε υπάρχοντα προφίλ, εξήγησε.

«Είναι οι μικρές λεπτομέρειες που τους προδίδουν», αποκάλυψε. «Για παράδειγμα, αυτοί οι υποψήφιοι συχνά μορφοποιούν τους αριθμούς τηλεφώνου των ΗΠΑ με ”+1” αντί για ”1”. Από μόνο του, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Σε συνδυασμό με άλλους δείκτες όμως σκιαγραφεί μια εικόνα».

Αντίστοιχα, συχνά διαθέτουν πλαστά ακαδημαϊκά πιστοποιητικά.

Επίσης, οι πράκτορες αυτοί συχνά εργάζονται μέσω «laptop farms», δηλαδή ένα δίκτυο από δεκάδες υπολογιστές που λειτουργούν ως «προσωπεία» για Βορειοκορεάτες εργαζόμενους. «Αυτό δεν αφορά συγκεκριμένα την Amazon», πρόσθεσε ο Σμιντ. «Αυτό πιθανότατα συμβαίνει σε μεγάλη κλίμακα σε ολόκληρο τον κλάδο».

Τα τελευταία χρόνια, χιλιάδες Βορειοκορεάτες έχουν κλέψει ή χρησιμοποιήσει πλαστές ταυτότητες παριστάνωντας τους προγραμματιστές, μηχανικούς και συμβούλους, με σκοπό να διοχετεύσουν χρήματα πίσω στην Πιονγιάνγκ.