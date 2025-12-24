Close Menu
    Wednesday, December 24
    Οι-26-κορυφαίοι-Ασφαλιστές-που-ξεχώρισαν-στα-insurance-awards-«Φίλιππος-Μωράκης»
    Οι 26 κορυφαίοι Ασφαλιστές που ξεχώρισαν στα Insurance Awards «Φίλιππος Μωράκης»

    Οι 26 κορυφαίοι Ασφαλιστές που ξεχώρισαν στα Insurance Awards «Φίλιππος Μωράκης»

    Επιχειρήσεις

    Τους ανθρώπους που αποτελούν πρότυπο στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση, ανέδειξαν για μία ακόμη χρονιά τα Insurance Awards Filippos Morakis.

    Τους ανθρώπους που αποτελούν πρότυπο στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση, ανέδειξαν για μία ακόμη χρονιά τα Insurance Awards Filippos Morakis αναδεικνύοντας τη σημασία της ιδιωτικής ασφάλισης.

    26 Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, Μεσίτες Ασφαλίσεων, Ασφαλιστικοί Πράκτορες & Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι από το agency Ασφαλιστικών εταιρειών, διακρίθηκαν τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στην τελετή απονομής των 31ων FMIA, που πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα Banquet του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

    Περισσότεροι από 400 συμμετέχοντες, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, φορέων, του επιχειρείν και υψηλόβαθμα στελέχη των ασφαλιστικών εταιρειών και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, παρακολούθησαν την απονομή και χειροκρότησαν τους νικητές σε κάθε κατηγορία.

    Τις βραβεύσεις τίμησαν με την παρουσία τους ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας & Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης και ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Η διαδικασία του διαγωνισμού FM Insurance Awards 2025 σχεδιάστηκε με τη μέγιστη διαφάνεια και αξιοπιστία. Για τον σκοπό αυτό, η εποπτεία της διεξαγωγής ανατέθηκε στη Grant Thornton, έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς παρόχους ανεξάρτητων ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η εγκυρότητα της διαδικασίας διασφαλίστηκε επίσης μέσα από την Επταμελή Επιτροπή στην οποία συμμετείχαν άνθρωποι υψηλού επαγγελματικού κύρους με μακροχρόνια εμπειρία στον ασφαλιστικό, επιχειρηματικό και δημοσιογραφικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα την κριτική επιτροπή στελεχώνουν:

    • Ανδρέας Βασιλείου, Ex President & CEO MetLife Central & Eastern Europe (Πρόεδρος Επιτροπής)
    • Γιώργος Κώτσαλος, πρώην CEO Ομίλου Interamerican
    • Μαριάννα Παπαδάκη, Ex Lloyd’s Country Manager για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Ισραήλ
    • Ευγενία Τζώρτζη, Δημοσιογράφος, Η Καθημερινή
    • Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου, π. Σύμβουλος Διοίκησης Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς & Πρόεδρος ΔΣ Πειραιώς Πρακτορειακή
    • Παναγιώτης Ξένος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
    • Λυκούργος Πέτροβας, ex COO AXA Ασφαλιστική

    Ομιλίες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποίησαν ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, Νικόλαος Μακρόπουλος και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Sofos Insurance Agency κ. Χρήστος Σοφός.

    Τα φετινά βραβεία ανά κατηγορία απονεμήθηκαν στους ακόλουθους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές:

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η:

    Business Development – Insurance Agency Firms Finalists

    1η ΘΕΣΗ: Mega Brokers
    2η ΘΕΣΗ: insurancemarket
    3η ΘΕΣΗ: Be Brokers

    Business Development – Insurance Brokers Finalists

    1η ΘΕΣΗ: Howden
    2η ΘΕΣΗ: Penco
    3η ΘΕΣΗ: NBG Μεσίτες

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η:

    Customer Centricity – Insurance Agency Firms Finalists

    1η ΘΕΣΗ: Apollon SA
    2η ΘΕΣΗ: Mega Brokers
    3η ΘΕΣΗ: Ιnsurancemarket

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η:

    Claims Management – Insurance Brokers Finalists

    Insurance Brokers Finalists

    1η ΘΕΣΗ: Penco
    2η ΘΕΣΗ: Designia
    3η ΘΕΣΗ: Karavias Und. Agency

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η:

    High Quality – Insurance Agency Firms Finalists

    1η ΘΕΣΗ: Ιnsurancemarket
    2η ΘΕΣΗ: Cover INS.
    3η ΘΕΣΗ: Appollon SA

    High Quality – Insurance Brokers Finalists

    1η ΘΕΣΗ: Howden
    2η ΘΕΣΗ: Karavias Und. Agency
    3η ΘΕΣΗ: Zia Insurance

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5η:

    Sustainability Strategy – Insurance Agency Firms Finalists

    1η ΘΕΣΗ: Maxima
    2η ΘΕΣΗ: Ιnsurancemarket
    3η ΘΕΣΗ: Mega Brokers

    Sustainability Strategy – Insurance Brokers Finalists

    1η ΘΕΣΗ: NAK Katsiberis
    2η ΘΕΣΗ: Howden
    3η ΘΕΣΗ: Infomax

    Ειδικές Κατηγορίες

    Overall Performance
    Insurance Agency Firms: Ιnsurancemarket
    Insurance Brokers: Howden

    People’s Choice Award

    Insurancemarket

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6η:

    Individual Agents of the year

    1η ΘΕΣΗ: WE Insurance
    2η ΘΕΣΗ: Truck & Cargo Insurance
    3η ΘΕΣΗ: Feelsafe Insurance

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7η:

    Tied Agents

    Rookie Tied Agent

    • 1η ΘΕΣΗ: Φανού Ιουλία, Agency Groupama
    • 2η ΘΕΣΗ: Σερφιώτης Γιώργος, Agency Allianz
    • 3η ΘΕΣΗ: Τεμπονέρα Αγγελική, Agency Interamerican

    Experienced Tied Agents of the Year

    • 1η ΘΕΣΗ: Βούλγαρη Ιωάννα, Agency Interamerican
    • 2η ΘΕΣΗ: Αντωνιάδης Χρήστος, Agency Groupama
    • 3η ΘΕΣΗ: Πούλιου Φερενίκη, Agency Interamerican

    Senior Tied Agents of the Year

    • 1η ΘΕΣΗ: Αποστολόπουλος Ήλίας, Agency Interamerican
    • 2η ΘΕΣΗ: Στασινόπουλος Παναγιώτης, Agency Allianz
    • 3η ΘΕΣΗ: Τσίκα Ξανθούλα, Agency Groupama

    Ο Τίτλος Τιμής «Φίλιππος Μωράκης» απονεμήθηκε στον Γιώργο Κώτσαλο, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών εταιρειών Ελλάδος για τρεις θητείες και υπήρξε πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Interamerican.

    Παρουσιαστές των βραβείων ήταν ο Νίκος Μωράκης, Διευθυντής Σύνταξης του περιοδικού Ασφαλιστικό Marketing και αρχισυντάκτης του insurancedaily.gr και η Δώρα Αποστολοπούλου, General Manager της Special Risk Solutions Group of Companies.

