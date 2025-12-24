«Πράσινο-φως»-από-τις-ΗΠΑ-στη-σερβική-nis-για-διαπραγματεύσεις-πώλησης-ρωσικού-μεριδίου

Οι ΗΠΑ έδωσαν προθεσμία στη σερβική εταιρεία διύλισης πετρελαίου NIS έως τις 24 Μαρτίου για να διαπραγματευτεί την πώληση του μεριδίου του Ρώσου ιδιοκτήτη της, ανέφερε την Τετάρτη το κρατικό κανάλι RTS TV της Σερβίας.

Ωστόσο, το RTS ανέφερε ότι η NIS δεν είχε λάβει άδεια λειτουργίας που θα της επέτρεπε να αγοράζει και να επεξεργάζεται αργό πετρέλαιο.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στην NIS τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο ευρύτερων μέτρων κατά του ενεργειακού τομέα της Ρωσίας, μετά τη χορήγηση μιας σειράς εξαιρέσεων από τον Ιανουάριο.

Οι κυρώσεις έχουν σταματήσει τις προμήθειες αργού πετρελαίου μέσω του αγωγού JANAF της Κροατίας, διακόπτοντας την παραγωγή στο διυλιστήριο του Πάντσεβο.

Η ρωσική Gazprom κατέχει μερίδιο 11,3% στην NIS, ενώ η πετρελαϊκή της μονάδα Gazprom Neft, η οποία έχει υποστεί κυρώσεις, κατέχει το 44,9%. Η σερβική κυβέρνηση κατέχει το 29,9%, ενώ το υπόλοιπο κατέχεται από μικρομετόχους και υπαλλήλους.

Ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε την Τρίτη ότι η Gazprom βρίσκεται σε συνομιλίες με την ουγγρική MOL σχετικά με πιθανή πώληση του πλειοψηφικού της μεριδίου στην NIS.

- Reuters