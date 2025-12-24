Στα «πράσινα» η Wall Street – Δεύτερο σερί ρεκόρ για τον S&P 500

Στα «πράσινα» έκλεισαν οι δείκτες της Wall Street παραμονή των Χριστουγέννων, με τον S&P 500 να σκαρφαλώνει σε νέο ιστορικό υψηλό.

Συγκεκριμένα, ο S&P έκλεισε στις 6.932,05 μονάδες, έχοντας κέρδη 0,32% σε σχέση με τη συνεδρίαση της Τρίτης (23/12) όπου είχε σημειώσει επίσης νέο ρεκόρ.

Την ίδια στιγμή, ο Dow ενισχύθηκε κατά 0,60% στις 48.731,16 μονάδες και ο Nasdaq έκλεισε με άνοδο 0,22% στις 23.613,31 μονάδες.

Μεταξύ των κερδισμένων της ημέρας ήταν η Nike, η οποία ενισχύθηκε κατά 4%, αφού ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Tim Cook, αποκάλυψε ότι αγόρασε μετοχές της εταιρείας ένδυσης. Ξεχώρισαν επίσης οι Micron Technology και Citigroup, με τις μετοχές τους να καταγράφουν άνοδο 3% και σχεδόν 2% αντίστοιχα, αγγίζοντας αμφότερες νέα υψηλά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Οι μετοχές προέρχονταν από μια θετική συνεδρίαση, με πρωταγωνιστές τεχνολογικά ονόματα όπως η Alphabet (μητρική της Google), η Nvidia, η Broadcom και η Amazon.

Οι κινήσεις αυτές ακολούθησαν τη δημοσίευση από το Υπουργείο Εμπορίου της τρίτης εκτίμησης για το ΑΕΠ των ΗΠΑ στο τρίτο τρίμηνο, η οποία διαμορφώθηκε στο 4,3%, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση του Dow Jones για 3,2%. Η έκθεση, που είχε καθυστερήσει λόγω του κυβερνητικού shutdown, οδήγησε αρχικά τους επενδυτές να περιορίσουν τις προσδοκίες τους για μειώσεις επιτοκίων στις αρχές του επόμενου έτους. Ωστόσο, οι συναλλαγές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των επιτοκίων της Fed εξακολουθούν να δείχνουν δύο μειώσεις επιτοκίων έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να ελπίζουν στο πολυπόθητο Santa Claus rally, δηλαδή την ανοδική πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς στο τέλος του έτους, η οποία παραδοσιακά σημειώνεται κατά τις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις του έτους και τις πρώτες δύο του νέου. Φέτος, αυτό το διάστημα εκτείνεται από το άνοιγμα της αγοράς στις 24 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου.