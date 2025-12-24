Στα-χέρια-της-sanofi-η-dynavax-για-2,2-δισ.-δολάρια

Η Sanofi θα καταβάλει 15,50 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά για την Dynavax με έδρα την Καλιφόρνια, με τo deal να ισοδυναμεί με upside 39%.

Στην εξαγορά της Dynavax Technologies για περίπου 2,2 δισ. δολάρια προχωρά η Sanofi, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στα εμβόλια, που επί του παρόντος βασίζονται στη μάχη κατά της γρίπης.

Η Sanofi θα καταβάλει 15,50 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά για την Dynavax με έδρα την Καλιφόρνια, με τo deal να ισοδυναμεί με upside 39% από την τιμή κλεισίματος της μετοχής της αμερικανικής εταιρείας την Τρίτη, σύμφωνα με το -.

Η συμφωνία παρέχει στη γαλλική φαρμακευτική επιχείρηση ένα εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β που ήδη κυκλοφορεί στις ΗΠΑ, καθώς και ένα πειραματικό εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα που βρίσκεται επί του παρόντος σε πρώιμες δοκιμές.

Η εξαγορά που πρόκειται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026, θα ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο εμβολίων της Sanofi που καλύπτει τη γρίπη, τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό, τη μηνιγγίτιδα, τον κοκκύτη και άλλα νοσήματα ενώ δεν αναμένεται να έχει καμία επίδραση στις οικονομικές προβλέψεις της για το 2025.

Η εξαγορά ανακοινώθηκε λίγα λεπτά αφότου η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) απέρριψε την τολεμπρουτινίμπη, ένα πειραματικό φάρμακο της η Sanofi για τη σκλήρυνση κατά πλάκας.

Η εταιρεία είναι «πολύ απογοητευμένη από την ενέργεια του FDA», τόνισε σε ανακοίνωσή τoy ο Χουμάν Ασραφιάν, επικεφαλής έρευνας και ανάπτυξης της Sanofi.

«Η σημερινή απόφαση του FDA αποτελεί μια σημαντική και ουσιαστική αλλαγή πορείας αλλά η επιχείρηση θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για να βρει μια πορεία προς τα εμπρός για το φάρμακο» πρόσθεσε.