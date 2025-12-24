Φαραντούρης-στον-ΣΚΑΪ-για-Καρυστιανού:-«Δεν-με-αφήνει-αδιάφορο-όποιος-έχει-να-προτείνει-κάτι-για-τα-προβλήματα-του-τόπου»

Στις φήμες που τον θέλουν να αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και να προσχωρεί στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, κλήθηκε να απαντήσει το πρωί της Τετάρτης (24/12) ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, δήλωσε πως οτιδήποτε αφορά την κοινωνία των πολιτών από όπου κι αν προέρχεται, με πάνδημο αίτημα τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη, δεν θα μπορούσε να αφήνει κανέναν πολίτη αδιάφορο. «Προφανώς αφουγκράζομαι την κοινωνία και βεβαίως θεωρώ καλοδεχούμενη οποιαδήποτε εξέλιξη και οποιονδήποτε έχει να προτείνει κάτι για τα προβλήματα του τόπου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κατ’ αρχάς να σας διευκρινίσω ότι έχω μια θητεία να διεκπεραιώσω μέχρι το 2029 και δεν αναζητώ θεσούλες. Ασχολούμαι με τα εσωτερικά της χώρας σταθερά διαχρονικά», όπως είπε. «Πριν από 10 μέρες με δική μου πρωτοβουλία διοργανώθηκε μια ηχηρή εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή της κ. Καρυστιανού και άλλων διακεκριμένων συνταγματολόγων, δικαστικών, του Χρήστου Ράμμου».

Μάλιστα ερωτηθείς για τον λόγο που προσκλήθηκε η κ. Καρυστιανού στη συγκεκριμένη εκδήλωση, ο κ. Φαραντούρης απάντησε:

«Την καλέσαμε ως πρόεδρο του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών που εκπροσωπεί ένα μεγαλειώδες κίνημα πολιτών και μιλά για την κατάργηση του ακαταδίωκτου των πολιτικών. Ενώνω κι εγώ τη φωνή μου, όπως και άλλοι συνταγματολόγοι και δικαστικοί. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι πολιτικό και να μην αφορά την πόλιν, υπό αυτήν την έννοια όλα είναι πολιτικά. Σίγουρα όμως δεν ήταν κομματική αυτή η εκδήλωση, ήταν θεσμική. Συμμετείχε ένας διακεκριμένος κοινοβουλευτικός, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της Ισπανίας και καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ο Χουάν Φερνάρντο Λόπεζ Αγκιλάρ, ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμμος και άλλοι».

«Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η συζήτηση αφορούσε ένα προφανώς εξόχως πολιτικό ζήτημα, αλλά και θεσμικό: αν μπορούμε να έχουμε δυο κατηγορίες πολιτών. Ξεκινάει λοιπόν μια συζήτηση, αντιλαμβάνεστε ότι η τραγωδία των Τεμπών έχει ξυπνήσει τα αντανακλαστικών των πολιτών και αυτό ισχύει πέρα από κόμματα», κατέληξε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

