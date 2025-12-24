alpha-bank:-Η-Κεντρική-Μακεδονία-ο-νέος-σταθμός-του-προγράμματος-«Μαζί-με-στόχο-την-υγεία»

Η μεγάλη πρωτοβουλία της τράπεζας ξεκίνησε το 2014 από τα νησιά της χώρας και συνεχίζει από το 2022 να δραστηριοποιείται στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Για άλλη μία χρονιά, η Alpha Bank ενισχύει την ισότιμη πρόσβαση στην Υγεία, συνεχίζοντας το πρόγραμμα «Μαζί, με στόχο την υγεία», σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Η μεγάλη πρωτοβουλία της τράπεζας που ξεκίνησε το 2014 από τα νησιά της χώρας και συνεχίζει από το 2022 να δραστηριοποιείται στην ηπειρωτική Ελλάδα, αυτή τη χρονιά βρίσκεται στη Κεντρική Μακεδονία, ενισχύοντας Δομές Φροντίδας και Υγείας, αλλά και κοινωνικά φαρμακεία με ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό.

Οι παραδόσεις ξεκίνησαν στα τέλη Νοεμβρίου, όπου παραδόθηκαν ιατρικά μηχανήματα και εξοπλισμός σε κέντρα Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνος, στο Παράρτημα Χρόνιων Παθήσεων Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Παντελεήμονας» , στη Μητρόπολη Νεάπολης και στο Παράρτημα «Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών». Συνολικά, στις 7 περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας αναμένεται να ενισχυθούν 7 Κέντρα Υγείας, 4 Μονάδες Φροντίδας ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία, σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Άγονη Γραμμή Γόνιμη» και 8 Κοινωνικά Φαρμακεία, σε συνεργασία με τον οργανισμό GivMed.

Η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μελίνα Δερμετζοπούλου δήλωσε: «Ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, βάζουμε όλες μας τις δυνάμεις, για να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή. Για αυτόν τον λόγο, συγχαίρουμε την Alpha Bank, την “Άγονη Γραμμή Γόνιμη” και όλους τους συντελεστές του προγράμματος “Μαζί, με στόχο την υγεία” και τους ευχαριστούμε για την προσφορά τους, η οποία καλύπτει ουσιαστικές ανάγκες. Συγχρόνως, ενθαρρύνουμε και άλλους φορείς και συμπολίτες μας να προβούν σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν έντονο κοινωνικό πρόσημο και αποδεικνύουν, για μία ακόμη φορά, ότι η προσφορά και η αλληλεγγύη αποκτούν ακόμη περισσότερο νόημα όταν δρουν στοχευμένα, με το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Κατά την παραλαβή του ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού από στελέχη της Alpha Bank, ο Διευθυντής Κέντρου Υγείας Χαλάστρας, Σωτήρης Ματσίρας, δήλωσε: «Η δωρεά της Alpha Bank δίνει στο Κέντρο Υγείας Χαλάστρας ένα ουσιαστικό εργαλείο για καλύτερη, ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική φροντίδα. Και ακριβώς επειδή τέτοιες πράξεις κοινωνικής ευθύνης δεν είναι δεδομένες, οφείλουν να καταγράφονται στη συλλογική μνήμη ως παραδείγματα προς μίμηση. Ευχαριστούμε θερμά την Alpha Bank,στην Ελλάδα των ευεργετών, τέτοιες πρωτοβουλίες είναι πολύτιμες».

Το αποτύπωμα του Προγράμματος στην Ήπειρο

Προηγούμενος σταθμός του «Μαζί με στόχο την Υγεία» ήταν η Ήπειρος, όπου παραδόθηκαν συνολικά 236 τεμάχια ιατρικού εξοπλισμού και 47.317 συσκευασίες υγειονομικών προϊόντων σε 5 Κέντρα Υγείας, 4 Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και 3 Μονάδες φροντίδας ΑμεΑ. Επίσης, από την εθελοντική δράση συλλογής φαρμάκων που συμμετείχαν εργαζόμενοι των καταστημάτων της τράπεζας, συγκεντρώθηκαν 645 κουτιά φαρμάκων και υγειονομικών προϊόντων, τα οποία παραδόθηκαν σε 3 κοινωνικά φαρμακεία της Περιφέρειας Ηπείρου.

Σύμφωνα με την έρευνα κοινωνικού αντικτύπου που εκπόνησε το HIGGS για λογαριασμό της Alpha Bank, με το πέρας του Προγράμματος, το 94% των επαγγελματιών υγείας στην Ήπειρο δήλωσε ότι το Πρόγραμμα βελτίωσε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς και ενίσχυσε την καθημερινή τους εργασία, ενώ το 88% των εργαζομένων στις δομές ανέφερε ότι η αναβάθμιση του εξοπλισμού ενίσχυσε το αίσθημα επαγγελματικής ικανοποίησης και το κίνητρο προσφοράς.

Παράλληλα, το 87% των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων δήλωσε ότι, μετά την υλοποίηση του Προγράμματος, νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη στο τοπικό σύστημα υγείας, ενώ το 100% των συμμετεχόντων φορέων εξέφρασε ιδιαίτερα θετική αξιολόγηση για τον τρόπο υλοποίησης και την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του για τις απομακρυσμένες περιοχές.