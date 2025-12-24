Alpha Bank: H ελληνική οικονομία θα παραμείνει ισχυρή το 2026

Άλλη μια έκθεση-ανάλυση, αυτή τη φορά από την Alpha Bank, επιβεβαιώνει ότι η ελληνική οικονομία θα παραμείνει ισχυρή το 2026, υπεραποδίδοντας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι προοπτικές διαγράφονται εξαιρετικές, όμως την ίδια στιγμή η εγχώρια οικονομία καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις και «εστίες» κινδύνου», που έχουν τη δυναμική να ανατρέψουν την ανοδική της πορεία.

Για το 2026, η Alpha Bank εκτιμά ότι εισέρχεται στο νέο έτος με ισχυρότερη αναπτυξιακή δυναμική σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επωφελούμενη παράλληλα από ευνοϊκές διεθνείς τάσεις. Η τράπεζα προβλέπει ότι ο ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ θα υπερβεί και πάλι τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.

Οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν τον κυριότερο μοχλό για την οικονομική μεγέθυνση λαμβάνοντας ώθηση από τους πόρους ύψους Ευρώ 16,7 δισ. του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.

Παράλληλα, η ιδιωτική κατανάλωση θα συνεχίσει να αυξάνεται, επωφελούμενη, μεταξύ άλλων, από τις δημοσιονομικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος που προβλέπονται στον Προϋπολογισμό του 2026 και την αναμενόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του νέου έτους.

Η βελτίωση στην αγορά εργασίας αναμένεται ότι θα συνεχιστεί, με το ποσοστό της ανεργίας να υποχωρεί περαιτέρω, αν και με βραδύτερο ρυθμό καθώς προσεγγίζει το ποσοστό της διαρθρωτικής ανεργίας.

Οι πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες το 2025 ήταν εντονότερες στην Ελλάδα σε σύγκριση με την Ευρωζώνη, εκτιμάται ότι σταδιακά θα εξασθενήσουν, με την ενεργειακή συνιστώσα να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο, δεδομένου ότι σχετίζεται με τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και το «στοίχημα» του Ταμείου Ανάκαμψης

Οι κυριότεροι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία το νέο έτος σχετίζονται με γεωπολιτικές εντάσεις, την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενδεχόμενη υιοθέτηση νέων πολιτικών εμπορικού προστατευτισμού, με φυσικές καταστροφές, αλλά και με καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι προκλήσεις το 2026

Επιπρόσθετα, η ελληνική οικονομία καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις, μεταξύ των οποίων ( α) η σημαντικά χαμηλότερη συμμετοχή των επενδύσεων στο ΑΕΠ συγκριτικά με τον μέσο όρο της ΕΕ-27, (β) η απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς την παραγωγικότητα της εργασίας, (γ) τα σχετικώς χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης -ιδίως των γυναικών και των νέων- και (δ) η ανάγκη σύγκλισης του πραγματικού κατά κεφαλή ΑΕΠ με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Παράλληλα, σημαντική πρόκληση αποτελεί η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, η οποία συνδέεται άμεσα με την προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και ανάπτυξης, της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού σε αυτές.

Τέλος, η οικονομικά προσιτή στέγαση αποτελεί προτεραιότητα στην παρούσα συγκυρία τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη. Στα μέσα Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο (European Affordable Housing Plan) με στόχο, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της προσφοράς στην αγορά κατοικίας και την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ενώ και η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε μία νέα δέσμη μέτρων για το στεγαστικό ζήτημα προς την ίδια κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένων ενός νέου προγράμματος επιδότησης για την ανακαίνιση κατοικιών, επιπρόσθετων περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση και ενός νέου πλαισίου κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης.