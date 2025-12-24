Anadolu προς Αθήνα: «Συλλάβετε τον Νετανιάχου» – «Ο Μητσοτάκης θα κριθεί αυστηρά από την ιστορία»

«Πυρ ομαδόν» στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu στη σκιά της τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, επικαλούμενο κάποιους αναλυτές, οι οποίοι φτάνουν στο σημείο να προτείνουν σύλληψη του Μπενιαμίν Νετανιάχου αν επισκεφθεί την Αθήνα βάσει της απόφασης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα κριθεί αυστηρά από την ιστορία επειδή συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και αποκάλεσε το Ισραήλ ”δημοκρατικό κράτος”», δήλωσαν οι δύο αναλυτές, ο Ιρλανδός δημοσιογράφος και συγγραφέας Ντέιβιντ Κρόνιν και ο Κένεθ Ροθ, πρώην εκτελεστικός διευθυντής του Human Rights Watch.

Ο Κρόνιν δήλωσε στο Anadolu ότι «η Ελλάδα έχει δείξει την αφοσίωσή της στο Ισραήλ τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας στη Γάζα».

«Είναι πάντα ντροπή η Ελλάδα να είναι τόσο πρόθυμη να αγοράζει όπλα από το Ισραήλ», είπε, επικαλούμενος μια πρόσφατη ανάλυση της Jerusalem Post για τον «βασικό» ρόλο της ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού στρατού ύψους 25-28 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επένδυση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα ισραηλινά συστήματα Barak MX, David’s Sling και Spyder, που αναπτύχθηκαν από την Israel Aerospace Industries και την Rafael Advanced Defense Systems, για να αντικαταστήσουν τις πεπαλαιωμένες αμερικανικές και ρωσικές πλατφόρμες, ανέφερε το άρθρο.

«Μεταξύ των εταιρειών που επωφελήθηκαν από αυτή τη διαδικασία είναι η Israel Aerospace Industries, η οποία καυχιέται ότι διαδραματίζει βασικό ρόλο στον πόλεμο κατά της Γάζας», πρόσθεσε ο Κρόνιν.

Υποστήριξε ότι η στενή συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ ουσιαστικά εμπλέκει την Αθήνα στην υποβοήθηση της γενοκτονίας, η οποία αποτελεί «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

«Ο Μητσοτάκης ανταγωνίζεται τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς»

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται ότι ανταγωνίζεται τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς», δήλωσε ο Κρόνιν στο Anadolu, προσθέτοντας ότι και οι δύο πολιτικοί έχουν επισκεφθεί τον Νετανιάχου φέτος.

Ο Κρόνιν είπε ότι ο σκοπός αυτών των συναντήσεων δεν ήταν να διασφαλιστεί η νομική τιμωρία του Νετανιάχου ή η σύλληψή του για γενοκτονία.

«Στόχος είναι να δείξουν ότι η Ελλάδα και η Γερμανία στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ. Ο Μητσοτάκης και ο Μερτς αγνοούν βολικά το γεγονός ότι είναι συμβαλλόμενα μέρη του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), το οποίο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου. Η ιστορία θα τους κρίνει αυστηρά», ισχυρίστηκε.

«Η Ελλάδα έχει αποτύχει»

Ο Ροθ εξήγησε ότι εάν ο Νετανιάχου επισκεφθεί την Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να τον συλλάβει βάσει του εντάλματος σύλληψης του ΔΠΔ.

Υπογράμμισε ότι ο Μητσοτάκης δεν απαγορεύεται να συναντηθεί με τον Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο σκοπός τέτοιων επισκέψεων είναι «το πραγματικό ερώτημα».

«Ο Μητσοτάκης απέτυχε σε αυτό το θέμα. Ο χαρακτηρισμός του Ισραήλ ως ”δημοκρατικού κράτους” αγνοεί τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή της Δυτικής Όχθης, της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και της Γάζας, το καθεστώς απαρτχάιντ που επιβάλλει σε αυτές τις περιοχές και πόσο μακριά βρίσκεται το Ισραήλ από το να είναι δημοκρατικό», είπε.

Ο Ροθ σημείωσε ότι ο Μητσοτάκης συναντήθηκε προηγουμένως με την Παλαιστινιακή Αρχή και επιβεβαίωσε την υποστήριξη της Ελλάδας προς αυτούς.

Ωστόσο, ο Μητσοτάκης δεν δήλωσε ρητά ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει να διαδραματίσει ρόλο στη διαδικασία μετάβασης στη Γάζα, ούτε εξέφρασε την υποστήριξή του για ένα παλαιστινιακό κράτος, όπως έχουν κάνει πολλές δυτικές κυβερνήσεις, πρόσθεσε ο Ροθ.

«Η επίσκεψη Μητσοτάκη δεν σηματοδοτεί καμία αποστασιοποίηση από την γενοκτονική ισραηλινή κυβέρνηση», ανέφερε.

«Η Αθήνα εμβαθύνει τις σχέσεις της με το Ισραήλ»

«Ο Νετανιάχου, ο Μητσοτάκης και ο ηγέτης της ”Ελληνοκυπριακής Διοίκησης” Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκαν τη Δευτέρα σε τριμερή σύνοδο κορυφής στη Δυτική Ιερουσαλήμ.

«Ενώ η δηλωμένη έμφαση στη σύνοδο κορυφής ήταν στην άμυνα, η κίνηση του Νετανιάχου, δεδομένης της απομόνωσής του στη διεθνή πολιτική, ερμηνεύτηκε ως επιδίωξη στενότερων δεσμών με τον Μητσοτάκη».

«Ο Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε επίσης τον Νετανιάχου τον Απρίλιο, έγινε ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που συναντήθηκε αυτοπροσώπως με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, αφότου το ΔΠΔ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στη Γάζα».

