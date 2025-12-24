Close Menu
    Wednesday, December 24
    Gap: Η εμβληματική καμπάνια του 2000 για τα Χριστούγεννα – «Holiday is here»

    Επιχειρήσεις 1 Min Read

    Μια καμπάνια της Gap είχε κερδίσει δικαιωματικά τον χαρακτηρισμό της πιο εμβληματικής μέσα στα χρόνια.

    Στις αρχές του 2000 η Gap βρισκόταν στο απόγειο της δημιουργικής και εμπορικής της δύναμης: μέσα σε ένα κλίμα αισιοδοξίας και προσμονής για το μέλλον, παρουσίασε την εορταστική καμπάνια «Holiday Is Here», μια διαφήμιση που δεν ήταν απλώς μια ακόμη χριστουγεννιάτικη διαφήμιση, αλλά μια γιορτή χρώματος, κίνησης και αυθεντικής χαράς, απόλυτα εναρμονισμένη με το πνεύμα της εποχής.

