wall-street:-Ήπιες-μεταβολές-μετά-το-ρεκόρ-του-s&p-500

Οι μετοχές της Wall Street σημειώνουν ήπιες μεταβολές Τετάρτη (24/12), μετά το κλείσιμο του S&P 500 σε νέο ιστορικό υψηλό.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow κινείται ελαφρώς ανοδικά κατά 0,08% στις 48.479,78 μονάδες, ο S&P 500 σημειώνει ήπια πτώση 0,01% στις 6.909,68 μονάδες και ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,09% στις 23.535,42 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, η μετοχή της Nvidia υποχωρεί ελαφρώς, ενώ η Nike ενισχύεται περισσότερο από 4%, αφού ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, αποκάλυψε ότι αγόρασε μετοχές της εταιρείας αθλητικών ειδών.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγορές προέρχονται από μια ανοδική συνεδρίαση, με πρωταγωνιστές τις τεχνολογικές μετοχές, όπως η Alphabet (μητρική της Google), η Nvidia, η Broadcom και η Amazon.

Υπενθυμίζεται ότι ο S&P 500 κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό στο κλείσιμο της Τρίτης (23/12), στις 6.909,79 μονάδες. Ο δείκτης βρίσκεται λίγο κάτω από το ενδοσυνεδριακό ρεκόρ των 6.920,34 μονάδων.

Οι κινήσεις αυτές ακολούθησαν την ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου για την ανάπτυξη του ΑΕΠ των ΗΠΑ το τρίτο τρίμηνο, η οποία διαμορφώθηκε στο 4,3%, ξεπερνώντας την εκτίμηση του Dow Jones για 3,2%. Η έκθεση, που είχε καθυστερήσει λόγω του κλεισίματος της κυβέρνησης, οδήγησε αρχικά τους επενδυτές να μειώσουν τις προσδοκίες τους για μειώσεις επιτοκίων στις αρχές του επόμενου έτους. Ωστόσο, οι αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης των επιτοκίων εξακολουθούν να δείχνουν δύο μειώσεις επιτοκίων έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να ελπίζουν στο λεγόμενο «ράλι του Άγιου Βασίλη», δηλαδή τη συνήθη ανοδική πορεία της αγοράς στο τέλος του έτους, που παρατηρείται μεταξύ των τελευταίων πέντε συνεδριάσεων του έτους και των δύο πρώτων του νέου έτους — στην προκειμένη περίπτωση από το άνοιγμα της αγοράς στις 24 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου.

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα κλείσει νωρίτερα σήμερα, στις 1 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (8 μ.μ. ώρα Ελλάδος), παραμονή Χριστουγέννων, και θα παραμείνει κλειστό την Πέμπτη για την ημέρα των Χριστουγέννων.