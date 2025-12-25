Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, December 25
    Βελόπουλος:-Είναι-αδιανόητο-για-να-χτυπήσεις-τα-μπλόκα-των-αγροτών,-να-χτυπάς-όλη-την-κοινωνία
    Βελόπουλος: Είναι αδιανόητο για να χτυπήσεις τα μπλόκα των αγροτών, να χτυπάς όλη την κοινωνία

    Βελόπουλος: Είναι αδιανόητο για να χτυπήσεις τα μπλόκα των αγροτών, να χτυπάς όλη την κοινωνία

    Πολιτική 1 Min Read

    «Μόνο ένας δυνάστης θα άφηνε τον κόσμο να ταλαιπωρείται, θα είχε κλείσει τους δρόμους με στηθαία τσιμεντένια με εντολή στην αστυνομία και ο ίδιος ο τύραννος αυτός θα χαιρόταν με αυτό που έκανε. Είναι αδιανόητο για να χτυπήσεις τα μπλόκα των αγροτών, να χτυπάς όλη την κοινωνία», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

    Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πρόσθεσε: «Είναι τραγικό, είναι δυναστικό, είναι τυραννικό, να μην αντιλαμβάνεσαι τη ζημιά που έχεις κάνει στις τουριστικές επιχειρήσεις.

    Όλα αυτά καταδεικνύουν κάτι πολύ απλό. Ο δυνάστης και ο τύραννος τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Και θα το πληρώσει ακριβά αυτό ο πρωθυπουργός και όχι ο λαός».

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com