Κύπρος:-Νέες-«τριβές»-για-την-ηλεκτρική-διασύνδεση

Μια μίνι «κυβερνητική κρίση» προκάλεσε στην Κύπρο η καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, καθώς ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, του μεγαλύτερου κόμματος που συμμετέχει στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, επέκρινε τους κυβερνητικούς χειρισμούς, κατηγορώντας την κυβέρνηση για διγλωσσία.

Συγκεκριμένα, ο Νικόλας Παπαδόπουλος επέκρινε δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου περί μη βιωσιμότητας του έργου και αναγκαίας «επικαιροποιήσης» και κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ξεκαθαρίσει τη θέση της κυβέρνησης. Οι τόνοι για τον GSI ανέβηκαν ακόμα περισσότερο μετά την τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας- Κύπρου- Ισραήλ.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, αφού χαιρέτισε την προοπτική συνεργασίας των τριών χωρών, δήλωσε ότι η στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου δεν μπορεί να προχωρήσει στο ενεργειακό επίπεδο, εάν δεν προχωρήσει ο GSI. Μάλιστα ο Νικόλας Παπαδόπουλος κατηγόρησε εκ νέου την κυπριακή κυβέρνηση για αντιφάσεις και αμφιταλαντεύσεις, ζητώντας να προχωρήσει με το έργο χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.