«Μόνος-στο-Σπίτι»:-Τι-μας-λέει-η-απόλυτη-χριστουγεννιάτικη-ταινία-για-τον-πληθωρισμό-στις-ΗΠΑ

Η ταινία «Μόνος στο Σπίτι» μπορεί να κλείνει 35 χρόνια ζωής, αλλά γράψει την δική της κινηματογραγική ιστορία καθώς πλέον θεωρείται κλασική χριστουγεννιάτικη ταινία. Μάλιστα εξακολουθεί να είναι η πιο δημοφιλής χριστουγεννιάτικη ταινία στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov.

Τι μπορεί όμως να μας πει μια ταινία του 1990 για την σημερινή κατάσταση των Αμερικανών και τη «φλόγα» του πληθωρισμού; Το Newsweek επιχειρεί να απαντήσει στο εξής ερώτημα: πόσο θα κόστιζε η πολυτελής, με βάση τα σύγχρονα πρότυπα, ζωή των ΜακΚάλιστερ το 2025;

Το σπίτι

Το σπίτι των ΜακΚάλιστερ, το οποίο χτίστηκε το 1921, είναι ένα ακίνητο 9.126 τετραγωνικών ποδιών με έδρα τη Γουίνετκα του Ιλινόις. Η κατοικία διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια, έξι μπάνια, ένα οικογενειακό δωμάτιο, γυμναστήριο, κινηματογράφο και ένα κλειστό γήπεδο.

Λίγο πριν γυριστεί η ταινία «Μόνος στο Σπίτι», το σπίτι πουλήθηκε για περίπου 800.000 δολάρια, σύμφωνα με την Yopa. Αλλά με βάση τους σημερινές συνθήκες, η τιμή αυτή έχει αυξηθεί αρκετά. Από τον Μάρτιο του 2025, η Zillow εκτιμά ότι η αξία του ανέρχεται σε περίπου 5.756.500 δολάρια, με εκτιμώμενο εύρος πωλήσεων μεταξύ 5,18 εκατομμυρίων δολαρίων και 6,45 εκατομμυρίων δολαρίων. Θα μπορούσε επίσης να ενοικιαστεί για 7.339 δολάρια το μήνα.

Οι πτήσεις από το Σικάγο προς το Παρίσι

Προτού αφήσουν τον 8χρονο γιο τους στο σπίτι, οι ΜακΚάλιστερ είχαν διοργανώσει το ταξίδι τους για τα δεκαπέντε μέλη της παρέας τους. Αν και ο Πίτερ ΜακΚάλιστερ αναφέρει στην ταινία ότι ο πλούσιος αδελφός του, Ρομπ, πλήρωσε για τις πτήσεις, τα εισιτήρια είχαν σημαντικό κόστος.

Οι τέσσερις ενήλικες (ο Πίτερ και η Κέιτ ΜακΚάλιστερ, ο θείος Φρανκ και η θεία Λέσλι) πετούν όλοι στην πρώτη θέση, ενώ η μεγάλη παρέα των παιδιών όχι. Μια θέση premium σε μια πτήση της American Airlines από το αεροδρόμιο O’Hare του Σικάγο προς το αεροδρόμιο Charles de Gaulle στο Παρίσι θα μπορούσε να κοστίσει περίπου 8.310 δολάρια στις μέρες μας, ενώ ένα εισιτήριο οικονομικής θέσης περίπου 1.972 δολάρια.

Επομένως το κόστος για δεκαπέντε άτομα το 2025 θα μπορούσε να σας φτάσει συνολικά τα 62.820 δολάρια (33.240 δολάρια για τους τέσσερις ενήλικες στην premium θέση, 29.580 δολάρια για τα παιδιά).

Σούπερ μάρκετ

Αφού συνειδητοποιεί ότι η οικογένειά του δεν θα επιστρέψει σύντομα, ο μικρός Κέβιν κατευθύνεται στο τοπικό κατάστημα για να αγοράσει κάποια είδη πρώτης ανάγκης (πράσινα στρατιωτάκια «για τα παιδιά»).

Η λίστα με τα ψώνια του Κέβιν, η οποία του κόστισε λιγότερο από 20 δολάρια το 1990. Σήμερα όμως κοστίζει περίπου 60,24 δολάρια.

Η επιτυχία της πρώτης ταινίας οδήγησε σε ένα ολόκληρο franchise. Μόλις δύο χρόνια μετά την πρώτη ταινία, κυκλοφόρησε το «Μόνος στο Σπίτι» 2», το οποίο «μετακομίζει τις περιπέτειες του Κέβιν στη Νέα Υόρκη.

Στη sequel ο Κέβιν διαμένει ένα βράδυ στο φημισμένο ξενοδοχείο Plaza, όπου απολαμβάνει υπηρεσία δωματίου, βόλτα με λιμουζίνα και μια πίτσα με τυρί. Οι λάτρεις της ταινίας μπορούν να απολαύσουν την εμπειρία «Home Alone» του ξενοδοχείου, η οποία περιλαμβάνει μια τετράωρη βόλτα με λιμουζίνα, ένα δωμάτιο ξενοδοχείου με ένα πολύ μεγάλο κρεβάτι, ένα μίνι ψυγείο γεμάτο με τα αγαπημένα σνακ του Κέβι και ένα 16 μπάλες παγωτού.

Ενώ το κόστος ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο δωματίου που επιλέγουν οι επισκέπτες, κυμαίνεται μεταξύ 2.219 και 34.000 δολαρίων.

Όσο για τον λογαριασμό της υπηρεσίας δωματίου του Κέβιν, ο πατέρας του αναφωνεί στην ταινία ότι κατάφερε να ξοδέψει 967 δολάρια. Αλλά μετά την προσαρμογή αυτού του ποσού στον πληθωρισμό το 2025, οι επισκέπτες πιθανότατα θα έπρεπε να ξοδέψουν περίπου 2.233 δολάρια για να απολαύσουν τις ίδιες πολυτέλειες.