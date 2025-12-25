Ποιοι θα κερδίσουν από την Τεχνητή Νοημοσύνη το 2026 – Σενάρια για αγορά δύο ταχυτήτων

Η αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) αναμένεται να διασπαστεί το 2026. Οι τελευταίοι τρεις μήνες του 2025 χαρακτηρίστηκαν από έντονες διακυμάνσεις στις τεχνολογικές μετοχές, με πωλήσεις και ράλι, καθώς κυκλικές συμφωνίες, εκδόσεις χρέους και υψηλές αποτιμήσεις προκάλεσαν ανησυχίες για «φούσκα» στην AI.

Αυτή η αστάθεια μπορεί να αποτελεί πρώιμο σημάδι του τρόπου με τον οποίο θα εξελιχθεί η επένδυση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς οι traders αρχίζουν να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στο ποιος χάνει και ποιος κερδίζει, σύμφωνα με τον Stephen Yiu, επικεφαλής επενδύσεων στο Blue Whale Growth Fund.

Διαφορές μεταξύ των εταιρειών AI

«Οι επενδυτές, ειδικά οι ιδιώτες που εκτίθενται στην τεχνητή νοημοσύνη μέσω ETFs, συνήθως δεν διακρίνουν μεταξύ εταιρειών που διαθέτουν προϊόν αλλά όχι επιχειρηματικό μοντέλο, εκείνων που ξοδεύουν κεφάλαια για υποδομές AI και αυτών που επωφελούνται από τις δαπάνες για AI», δήλωσε ο Yiu στο CNBC.

Μέχρι στιγμής, «κάθε εταιρεία φαίνεται να κερδίζει», αλλά η AI βρίσκεται ακόμα στα πρώτα της βήματα, τόνισε ο ίδιος, συμπληρώνοντας: «Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται διάκριση» μεταξύ διαφορετικών τύπων εταιρειών, κάτι που «πιθανόν θα αρχίσει να κάνει σταδιακά η αγορά».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Yiu βλέπει τρεις κατηγορίες:

Ιδιωτικές εταιρείες ή startups Εισηγμένες εταιρείες που ξοδεύουν στην AI Εταιρείες υποδομής AI

Η πρώτη ομάδα, που περιλαμβάνει τις OpenAI και Anthropic, προσέλκυσε 176,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε venture capital κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2025, σύμφωνα με τα δεδομένα της PitchBook. Παράλληλα, οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες όπως η Amazon, η Microsoft και η Meta χρηματοδοτούν παρόχους υποδομών AI, όπως η Nvidia και η Broadcom.

Αποτιμήσεις και στρατηγικές επενδύσεων

Οι περισσότερες εταιρείες μέσα στις Magnificent 7 «διαπραγματεύονται με σημαντικό premium» από τη στιγμή που ξεκίνησαν να επενδύουν έντονα στην AI, σημείωσε ο Yiu.

«Εξετάζοντας τις αποτιμήσεις στον τομέα της AI, δεν επέλεγα να επενδύσω – αν και πιστεύω ότι η AI θα αλλάξει τον κόσμο – στις εταιρείες που ξοδεύουν μεγάλα ποσά στην Τεχνητή Νοημοσύνη», σημείωσε ακόμη, εξηγώντας ότι η εταιρεία του προτιμά να επενδύει «στους αποδέκτες» αυτών των δαπανών.

Προκλήσεις και ρίσκα

Ο Julien Lafargue, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην Barclays Private Bank και Wealth Management, ανέφερε ότι ο «υπερβολικός ενθουσιασμός» για την AI είναι «συγκεντρωμένος σε συγκεκριμένα τμήματα και όχι σε ολόκληρη την αγορά».

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος αφορά εταιρείες που εξασφαλίζουν επενδύσεις από το ράλι της AI αλλά δεν έχουν ακόμα κερδοφορία – για παράδειγμα, κάποιες εταιρείες στον χώρο της κβαντικής πληροφορικής.

Μετατροπή των Big Tech σε hyperscalers

«Η ανάγκη για διάκριση αντικατοπτρίζει, επίσης, την εξέλιξη των επιχειρηματικών μοντέλων των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Οι εταιρείες που παλαιότερα ήταν ελαφριές σε κεφάλαια μετατρέπονται σε εταιρείες μεγάλης έντασης κεφαλαίου, καθώς αποκτούν τεχνολογία, ενέργεια και χώρους για τις φιλόδοξες στρατηγικές AI τους», υποστηρίζει ακόμη ο Lafargue.

Εταιρείες όπως η Meta και η Google έχουν μετατραπεί σε hyperscalers που επενδύουν έντονα σε GPUs, data centers και προϊόντα βασισμένα σε AI, αλλάζοντας έτσι το προφίλ κινδύνου και το επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Αποτίμηση και χρηματοδότηση

Ο Dorian Carrell, επικεφαλής multi-asset income στη Schroders, σημείωσε ότι η αποτίμηση αυτών των εταιρειών σαν να ήταν ελαφριές σε κεφάλαια λογισμικού μπορεί να μην έχει πλέον νόημα, ειδικά καθώς οι εταιρείες εξακολουθούν να διαμορφώνουν τον τρόπο χρηματοδότησης των σχεδίων τους για AI.

«Δεν λέμε ότι δεν θα πετύχει ή ότι δεν θα αποδώσει τα επόμενα χρόνια, αλλά λέμε ότι πρέπει να αναρωτηθεί κανείς αν αξίζει να πληρώσει τόσο υψηλό πολλαπλασιαστή με τόσο υψηλές προσδοκίες ανάπτυξης», δήλωσε ο Carrell στο CNBC.

Χρηματοδότηση μέσω χρέους και προκλήσεις ROI

Οι τεχνολογικές εταιρείες στράφηκαν στις αγορές χρέους για τη χρηματοδότηση υποδομών AI φέτος, ενώ οι επενδυτές ήταν προσεκτικοί απέναντι στην εξάρτηση από το χρέος.

Αν και η Meta και η Amazon άντλησαν κεφάλαια με αυτόν τον τρόπο, «παραμένουν καθαρές σε ρευστότητα», σύμφωνα με τον Ben Barringer της Quilter Cheviot.

Οι αγορές ιδιωτικού χρέους «θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες το επόμενο έτος», προσέθεσε ο Carrell.

Πιθανές επιπτώσεις στα περιθώρια κέρδους και διαφοροποίηση

Αν τα πρόσθετα έσοδα από AI δεν ξεπεράσουν τα έξοδα, τα περιθώρια κέρδους θα μειωθούν και οι επενδυτές θα αμφισβητήσουν την απόδοση της επένδυσής τους, σημείωσε ο Yiu.

Επιπλέον, τα κενά απόδοσης μεταξύ εταιρειών μπορεί να διευρυνθούν περαιτέρω καθώς η υποδομή και ο εξοπλισμός φθείρονται. Οι εταιρείες που ξοδεύουν σε AI θα πρέπει να ενσωματώσουν αυτά τα κόστη στις επενδύσεις τους, κάτι που «δεν φαίνεται ακόμα στα P&L. Από το επόμενο έτος και μετά, σταδιακά, θα επηρεάζει τα νούμερα», πρόσθεσε ο Yiu.

«Έτσι, θα υπάρξει όλο και περισσότερη διάκριση», κατέληξε.