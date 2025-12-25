Προκλητική-δήλωση-από-το-υπουργείο-Άμυνας-της-Τουρκίας:-Για-τις-παραβιάσεις-στο-Αιγαίο-ευθύνεται-η…-ελληνική-προσέγγιση!

Να υποβαθμίσει τη σημασία της πρόσφατης τριμερούς συνόδου στην Ιερουσαλήμ ανάμεσα σε Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρο, επιχειρεί εκ νέου η Άγκυρα, ενώ, την ίδια ώρα, διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα, επιρρίπτει τις ευθύνες για τις τουρκικές παραβάσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο… στην Ελλάδα!

Πιο συγκεκριμένα, κατά την καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, ο εκπρόσωπος Τύπου, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, επέμεινε ότι η Τουρκία δεν είναι η πλευρά που κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

«Η πλευρά που κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι η Τουρκία, αλλά αποκλειστικές και μονομερείς κινήσεις, καθώς και προσεγγίσεις που στοχεύουν στη δημιουργία τετελεσμένων» ανέφερε ο Ακτούρκ, προσθέτοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί η περιοχή «να διαμορφωθεί ως λεκάνη συνεργασίας και σταθερότητας και όχι ως πεδίο σύγκρουσης».

Απαντώντας, δε, σε δημοσιεύματα ελληνικών μέσων ενημέρωσης περί παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου, το τουρκικό υπουργείο ισχυρίστηκε προκλητικά ότι «στη βάση των ισχυρισμών περί παραβιάσεων βρίσκεται η ασυνέπεια της ελληνικής προσέγγισης όσον αφορά στα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο, η οποία δεν έχει προηγούμενο ούτε σήμερα ούτε ιστορικά»!

Σύμφωνα με την Άγκυρα, «οι πτήσεις που πραγματοποιεί η χώρα μας στο Αιγαίο διεξάγονται σε διεθνή εναέριο χώρο», ενώ επαναλαμβάνεται ότι η Τουρκία «είναι διατεθειμένη να επιλύσει όλα τα προβλήματα με την Ελλάδα με ειρηνικά μέσα, μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, της αμοιβαίας καλής θέλησης και των σχέσεων καλής γειτονίας».

Σύμφωνα πάντα με το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, η τριμερής πρωτοβουλία στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου δεν συνιστά στρατιωτική απειλή για την Τουρκία, ωστόσο «κινήσεις αντίθετες στο πνεύμα της συμμαχίας» δεν μπορούν να μεταβάλουν την κατάσταση επί του πεδίου σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως σημειώθηκε, «οι δηλώσεις του Ισραήλ που στρέφονται κατά της Τουρκίας και η ρητορική που θα μπορούσε να αυξήσει την ένταση στην περιοχή δεν έχουν καμία βάση σε σχέση με τις πραγματικότητες επί του εδάφους και το διεθνές δίκαιο».

«Η χώρα μας τάσσεται υπέρ του εποικοδομητικού διαλόγου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, στη βάση της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι γνωστό ότι βήματα αντίθετα στο πνεύμα της συμμαχίας δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση επί του πεδίου» είπε σχετικά.

Παράλληλα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας τόνισε ότι η θέση της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια και τα δικαιώματα του ψευδοκράτους είναι «σαφής και αμετάβλητη», προσθέτοντας ότι «η Τουρκία δεν έχει αποφύγει μέχρι σήμερα τη χρήση των εξουσιών που της παρέχει το καθεστώς της εγγυήτριας δύναμης και δεν θα το πράξει ούτε στο μέλλον».