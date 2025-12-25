Τα-πιο-ιδιαίτερα-παραδοσιακά-φαγητά-των-Χριστουγέννων:-Ρέγγα-με…-κανέλα-στη-Δανία,-καυτερό-κοτόπουλο-στιφάδο-στην-Αιθιοπία-και-λαχανικά-στην-Φινλανδία

Τα ωμά παντζάρια σιγοβράζονται σε ζωμό λαχανικών με ξύδι και μια πινελιά σκόρδου, πριν το όλο μείγμα στραγγιστεί για να μείνει ένας ζωμός με έντονο χρώμα. Παραδοσιακά σερβίρονται με μικρά ζυμαρικά γεμιστά με μανιτάρια, γνωστά ως uszka («μικρά αυτιά»).

Το γεύμα των 12 πιάτων (που αντιπροσωπεύει τους 12 αποστόλους και τους 12 μήνες του έτους) παραδοσιακά περιλαμβάνει κυπρίνο, πιερόγκι (γεμιστά ζυμαρικά) και μια ποικιλία από επιδόρπια με φρούτα και σπόρους παπαρούνας. Η αρχή όμως γίνεται από μια σούπα από παντζάρια, τη λεγόμενη «barszcz».

Το χριστουγεννιάτικο δείπνο της Πολωνίας χωρίς ξεκινά όταν εμφανιστεί το πρώτο αστέρι στον νυχτερινό ουρανό.

Τρώγεται καλύτερα (έτσι υποστηρίζουν τουλάχιστον) με μια φέτα rugbrød (δανέζικο ψωμί σίκαλης) και μια κουταλιά σπιτική ρεμουλάδα.

Σερβίρεται ως ορεκτικό κατά τη διάρκεια του julefrokost (χριστουγεννιάτικα γεύματα που απολαμβάνουν φίλοι, οικογένεια και συνάδελφοι καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου), η ρέγγα «julesild» είναι μαριναρισμένη και καρυκευμένη με κανέλα, γαρύφαλλο και σανταλόξυλο.

Μαριναρισμένη, καπνιστή ή τηγανητή, η ρέγγα βρίσκεται στο μενού της Δανίας 365 ημέρες το χρόνο. Αλλά τα Χριστούγεννα απαιτούν μια ειδική περιποίηση.

Σε πολλές χώρες όμως υπάρχουν παραδόσεις για αυτές τις ημέρες. Από την ηπειρωτική Ευρώπη έως τη Νότια Ασία, το εορταστικό τραπέζι έχει πολύ διαφορετική όψη και… μυρωδιές. Στη Δανία και τη Φινλανδία, η μαριναρισμένη ρέγγα και τα καπνιστά παϊδάκια κλέβουν την παράσταση την παραμονή των Χριστουγέννων, ενώ στην Ινδία και την Αιθιοπία, αρέσκονται σε ένα πικάντικο στιφάδο που σερβίρεται με αλκοολούχα κέικ ρυζιού ή ζυμωμένα ψωμιά.

Στην Ελλάδα δεν έχουμε κάποιο αμιγώς παραδοσιακό φαγητό για την ημέρα των Χριστουγέννων με την κάθε οικογένεια να «χτίζει» το δικό της έθιμο ανάλογα με τις προτιμήσεις της. Άλλωστε ο μεγάλος «σταρ» των ημερών αυτών είναι τα μελομακάρονα και όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς… συνοδευτικά.

Το χριστουγεννιάτικο πρωινό στις Φιλιππίνες

Το bibingka, που τρώγεται για πρωινό μετά τη Misa de Gallo (μεσονύκτια λειτουργία) την παραμονή των Χριστουγέννων, είναι ένα ζυμαρικό κέικ από ρυζάλευρο με γάλα καρύδας, βούτυρο και αυγά.

Οι πιο πολυτελείς εκδοχές του σερβίρονται με λιωμένο τυρί, αλατισμένο αυγό πάπιας και μια γενναιόδωρη δόση τριμμένης καρύδας.

Παραδοσιακά μαγειρεύεται πάνω σε καυτά κάρβουνα, σε ένα πήλινο σκεύος επενδεδυμένο με φύλλα μπανανιάς, αλλά μπορείτε εύκολα να μαγειρέψετε αυτό το αλμυρό-γλυκό κέικ σε έναν οικιακό φούρνο χρησιμοποιώντας ένα ταψί για κέικ.

Πορτογαλική «ένεση» στην καρδιά της Ινδίας

Η δυτική πολιτεία της Γκόα στην Ινδία ήταν αποικία της Πορτογαλίας για τέσσερις αιώνες, πράγμα που σημαίνει ότι τα Χριστούγεννα εδώ επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις πορτογαλικές παραδόσεις.

Εκτός από τα κάλαντα και τις σκηνές της γέννησης σε φυσικό μέγεθος, ένα σημαντικό μέρος των εορτασμών της παραμονής των Χριστουγέννων στη Γκόα είναι το sorpotel, ένα πικάντικο στιφάδο. Το πιάτο αποτελείται από χοιρινό κρέας (παραδοσιακά περιλαμβάνει συκώτι και καρδιά) μαγειρεμένο σε χαμηλή θερμοκρασία με κανέλα, κύμινο και τσίλι κασμίρι.

Το sana, κέικ ρυζιού με λικέρ καρύδας, είναι το συνοδευτικό του παραδοσιακού πιάτου.

Αρνητές… πανετόνε στην Σικελία

Οι Σικελοί γνωρίζουν καλά τα επιδόρπια (τους οφείλουμε τα κανόλι, την κασάτα και το παγωτό φιστίκι). Ενώ σε μεγάλο μέρος της Ιταλίας το χριστουγεννιάτικο γεύμα ολοκληρώνεται με σοκολάτα ή πανέτονε γεμιστό με σταφίδες, στη Σικελία ετοιμάζουν το buccellato, ένα κυκλικό κέικ με αποξηραμένα σύκα, αμύγδαλα και κουκουνάρια.

Το χαρακτηριστικό του άρωμα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο marsala, ένα ισχυρό ενισχυμένο κρασί (που παίρνει το όνομά του από την πόλη Marsala της Σικελίας), το οποίο προστίθεται στη ζύμη πριν το ψήσιμο.

Η Φινλανδία «διψάει» για λαχανικά

Η Φινλανδία απολαμβάνει το μεγαλύτερο γιορτινό γεύμα της την παραμονή των Χριστουγέννων, όπου το ψητό ζαμπόν, το καπνιστό ψάρι και η σαλάτα με τουρσί παντζάρια έχουν την τιμητική τους.

Εξίσου σημαντικά για τους Φινλανδούς είναι τα λαχανικά που συνοδεύουν το κρέας, όπως το lanttulaatikko, ένα πικάντικο ψητό γογγύλι. Το γογγύλι πρώτα βράζεται και πολτοποιείται, στη συνέχεια αναμιγνύεται με κρέμα γάλακτος, τρίμματα ψωμιού, μοσχοκάρυδο και μελάσα πριν ψηθεί.

Παραδοσιακή σούπα στην Καταλονία

Στην περιοχή της Καταλονίας στην Ισπανία, το χριστουγεννιάτικο γεύμα ξεκινά με sopa de galets, μια σούπα με κρέας και ζυμαρικά σε σχήμα κοχυλιού.

Το πιάτο είναι αποτέλεσμα… σκληρής δουλειάς: ο ζωμός, που παρασκευάζεται από ένα μείγμα οστών βοδινού και ζαμπόν, στήθος κοτόπουλου, χοιρινά ποδαράκια και λαχανικά, πρέπει να σιγοβράσει σε χαμηλή φωτιά για αρκετές ώρες.

Στη συνέχεια, μοσχαρίσιος κιμάς πλάθεται σε μπουκίτσες και ρίχνεται στο ζωμό μαζί με τα πολύ σημαντικά galets, τα αγαπημένα γιγάντια ζυμαρικά της Καταλονίας.

🍽️ En aquestes festes, continuem gaudint d’allò que és més nostre. Omplim les taules de bon producte! Canelons, sopa de galets, embotits i plats de sempre, fets amb ingredients de casa nostra. 💫 Bon profit i bones festes! 🎄 pic.twitter.com/aTCdYMceKJ — Agricultura (@agriculturacat) December 24, 2025

Χοιρινό σε μπανάνα απολαμβάνουν στο Πουέρτο Ρίκο

Το Πουέρτο Ρίκο γιορτάζει τα Χριστούγεννα με μια ποικιλία από πιάτα με κρέας, από το pernil (αργοψημένο χοιρινό) έως το arroz con gandules (ρύζι με φασόλια).

Ακολουθεί συχνά το πιάτο pasteles που είναι… πακέτα από μπανάνα γεμισμένα με κιμά από χοιρινό ώμο. Τυλιγμένα σε φύλλα μπανάνας πριν το μαγείρεμα, μοιάζουν με τα tamales του Μεξικού, αλλά τα pasteles του Πουέρτο Ρίκο βράζονται αντί να μαγειρεύονται στον ατμό.

Τα καλύτερα είναι καρυκευμένα με σπιτικό adobo, ένα μείγμα σκόρδου, ρίγανης, μαύρου πιπεριού και κουρκούμης.

«Μερακλήδες» στη Νορβηγία με καπνιστό αρνί σε ξυλόφουρνο

Στις 24 Δεκεμβρίου, στη δυτική ακτή της Νορβηγίας, οι δρόμοι γεμίζουν με τη μυρωδιά του καπνιστού αρνιού που ψήνεται σε ξυλόφουρνο.

Το Pinnekjøtt πασπαλίζεται ή καπνίζεται και στη συνέχεια ψήνεται αργά πάνω σε ξύλα σημύδας μέχρι το κρέας να γίνει ζουμερό και τρυφερό.

Τα πιο παραδοσιακά συνοδευτικά είναι ο πουρές από γογγύλια και καρότα και μια γλυκιά μαρμελάδα από λινγκονμπέρι. Συνήθως προτείνεται και ένα ποτήρι akevitt, ένα σκανδιναβικό ποτό με γεύση από μάραθο, κύμινο και αστεροειδή γλυκάνισο.

Χριστούγεννα στη Βενεζουέλα με «ζαμπονοτυρόπιτα»

Το pan de jamón της Βενεζουέλας (ένα γλυκό αλμυρό ψωμί που δημιουργήθηκε σε ένα φούρνο το 1905 στο Καράκας) σερβίρεται παραδοσιακά την παραμονή των Χριστουγέννων, αν και είναι συχνά διαθέσιμο στους φούρνους καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου.

Όπως ένα αλμυρό ρολό, το μακρύ ψωμί, το οποίο μπορεί επίσης να φτιαχτεί με φύλλο κρούστας, είναι γεμιστό με ψητό ζαμπόν, σταφίδες και πράσινες ελιές και συχνά συνοδεύει πιάτα όπως hallacas (βραστό ζυμάρι καλαμποκιού γεμιστό με κρέας) και dulce de lechoza (ένα γλυκό επιδόρπιο παπάγιας).

@barbaralcooks PAN DE JAMÓN FÁCIL Y SUAVE 🎄 No tienes que ser experto para preparar un pan perfecto! Súper sencillo! Solo necesitas: 520 gr de harina de trigo 150 ml de leche tibia 1 huevo 80 gr de azúcar 7 gr de levadura seca o granulada 1/2 cdita de sal Relleno: 50ml de papelón derretido con agua 150 gr de aceitunas 100 gr de pasas 250 gr de jamón ahumado Vamos a añadir todo en un recipiente y amasamos hasta que se vuelva suave y elástica, si es con ayudante de cocina o a mano obtendrás el mismo resultado, si amasas a mano, recomiendo que amases hasta integrar, esperas 10 minutos y vuelvas a amasar, quedará súper suavecita. Luego déjala reposar en un lugar tibio por 2 horas o hasta doblar su tamaño. Ahora vamos a extender la masa hasta dejarla en medio centímetro de grosor aproximadamente, la vamos a cubrir con el papelón, luego formaremos una fila de aceitunas que cubriremos con la misma masa para mantener en su lugar, luego colocamos el jamón ahumado, pasas y aceitunas extra, doblamos sobre sí mismo ejerciendo un poco de presión y por último cubrimos con las tiras que deje al final para decorar Barnizamos con un huevo y llevamos a hornear por 25 minutos a 180°C (recuerda que cada horno es distinto y puede variar la temperatura y tiempo) Cuando esté dorado, retira del horno y listo! Súper fácil y delicioso un pan sin fallas! 👌🏻✨🎄 Coméntame si vas a preparar este pan de jamón ✨ #receta#recetas#venezuela ♬ sonido original – Barbaralcooks

Κέικ με βερίκοκο στη Νότια Αφρική

Το Malva pudding, ένα κέικ με μαρμελάδα βερίκοκο, είναι ένα από τα πιο απολαυστικά επιδόρπια της Νότιας Αφρικής.

Προορίζεται για ειδικές περιστάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά τα Χριστούγεννα υπάρχουν παραλλαγές που περιέχουν μπράντι ή Amarula, ένα νοτιοαφρικανικό κρεμώδες λικέρ που παρασκευάζεται από τον καρπό marula.

Ενώ το κέικ είναι ακόμα ζεστό, περιχύνεται γενναιόδωρα με μια γλυκιά σάλτσα βουτύρου και κρέμας, δίνοντας μια καραμελωμένη υφή παρόμοια με αυτή του sticky toffee pudding.

Malva Pudding with Ice Cream😋😋 Ingredients:

4 tbsp melted butter

2 eggs

1 tosp apricot jam

1/4 cup sugar

1 tsp vanilla extract

1 cup milk

1 tbsp white vinegar

11/2 cups flour

1 tsp bicarbonate of soda

Pinch of salt Sauce Ingredients:

1 cup water

1/4 cup sugar

2 tosp butter

½… pic.twitter.com/3QskPb4pnM — Meals_With_Mash_ (@Thilie_M) May 18, 2025

Νηστεία 43 ημερών στην Αιθιοπία πριν απολαύσουν καυτερό κοτόπουλο με σφιχτά βραστά αυγά

Οι ορθόδοξοι Αιθίοπες γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στις 7 Ιανουαρίου. Η 43ήμερη νηστεία τους, που ξεκινά στις 25 Νοεμβρίου, τελειώνει με το εθνικό πιάτο της Αιθιοπίας, το rooster doro wat, ένα πικάντικο κοτόπουλο στιφάδο με σφιχτά βραστά αυγά.

Το μυστικό για ένα υπέροχο wat είναι το berbere, ένα αιθιοπικό μείγμα μπαχαρικών από τριγωνέλλα, κάρδαμο και κόλιανδρο (μεταξύ άλλων μπαχαρικών), καθώς και άφθονο βούτυρο. Φυσικά δεν χρησιμοποιούν μαχαιροπίρουνα για αυτό το πιάτο – το κοτόπουλο doro wat τρώγεται καλύτερα με injera, το αγαπημένο ζυμωμένο ψωμί της Αιθιοπίας.

@comment_cuisiner Recette d’éthiopie 🇪🇹 Recette du Doro wat 2 cuisses de poulet ou pillons 4 oeufs 3 oignons rouges 500ml de bouillon de poule 1 Cas de beurre clarifié Pour la pate ail gingembre : 2 gousse d’ails 1 Cas de gingembre frais Pour les épices berbères : 1 Cas de paprika fumée 1 Caf de piment fort ou doux 1/2 Caf de gingembre moulu 1/2 Caf de cumin 1/2 Caf de cannelle 1 Caf de Sel 1 Caf de poivre 1/2 Caf de coriandre moulu 1/2 Caf de cardamome #dorowat #ethiopie #recettefacile #recettesimple #recette ♬ Doja Beatㅤ – Majorzin dos beats

Farofa στην Βραζιλία μαζί με μπακαλιάρο

Το εορταστικό δείπνο της Βραζιλίας ξεκινά αργά την παραμονή των Χριστουγέννων και συχνά συνεχίζεται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Χριστουγεννιάτικης μέρας. Το γεύμα μπορεί να περιλαμβάνει bacalhau (αλατισμένο μπακαλιάρο), ψητή γαλοπούλα ή κοτόπουλο και ελαφριά συνοδευτικά πιάτα, όπως σκόρδο, λάχανο και πατατοσαλάτα.

Αλλά μια συνταγή που σχεδόν πάντα κάνει την εμφάνισή της είναι η farofa, ένα μείγμα που μοιάζει με ψίχουλα ψωμιού από φρυγανισμένο αλεύρι μανιόκας με βούτυρο και σκόρδο.

Οι τελικές πινελιές μπορεί να ποικίλλουν, αλλά το καπνιστό μπέικον, οι σταφίδες και τα καρύδια είναι τα πιο δημοφιλή.