Το-μήνυμα-της-Κίμπερλι-Γκίλφοϊλ-για-τα-Χριστούγεννα

Το μήνυμά της για τα Χριστούγεννα «ανέβασε» στα social media η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η Αμερικανίδα πρέσβειρα, η οποία έχει κερδίσει τα θετικά σχόλια για τις κινήσεις και το ενδιαφέρον που δείχνει για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ, έγραψε στο Facebook:

«Το μεγαλύτερο δώρο που δόθηκε ποτέ στην ανθρωπότητα ήταν η γέννηση του Ιησού Χριστού. Καλά Χριστούγεννα! ».

