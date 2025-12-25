Υπόθεση-«Πελικό»-στη-Βρετανία:-Υπό-κράτηση-ο-49χρονος-που-νάρκωνε-και-βίαζε-επί-13χρονια-τη-σύζυγό-του-μαζί-με-άλλους-πέντε

Η υπόθεση του Φίλιπ Γιανγκ συνεχίζει να σοκάρει τη Βρετανία, καθώς αποκαλύπτονται σκληρές ομοιότητες με την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό. Ο 49χρονος από το Σουίντον αντιμετωπίζει 56 κατηγορίες, περιλαμβανομένων 11 για βιασμό και άλλες για παρακολούθηση, κατοχή ακατάλληλων εικόνων παιδιών και ακραίων υλικών. Οι κατηγορίες αφορούν συστηματική κακοποίηση εις βάρος της πρώην συζύγου του, Τζοάν Γιανγκ, για διάστημα 13 ετών, από το 2010 έως το 2023. Ο Γιανγκ εμφανίστηκε στο Ειρηνοδικείο του Σουίντον και μίλησε μόνο για να επιβεβαιώσει το όνομα και τη διεύθυνσή του.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες και παραμένει υπό κράτηση, με την επόμενη ακρόαση να προγραμματίζεται για τις 23 Ιανουαρίου στο Crown Court του Σουίντον.

Σοκ και αποτροπιασμός από τις κατηγορίες

Η υπόθεση του Φίλιπ Γιανγκ έχει προκαλέσει σοκ και αποτροπιασμό στην κοινή γνώμη, καθώς οι κατηγορίες εις βάρος του είναι σοβαρές και αφορούν μια σειρά από εγκλήματα που εκτείνονται σε μια δεκατρία χρόνια. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν 11 κατηγορίες για βιασμό, 7 για σεξουαλική κακοποίηση με διείσδυση, 4 για σεξουαλική επαφή, καθώς και 11 κατηγορίες για την χορήγηση ουσίας με σκοπό τον αποπροσανατολισμό ή τον εξαναγκασμό για σεξουαλική δραστηριότητα.

Ο Γιανγκ διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος του Συντηρητικού Κόμματος του Σουίντον για το Κόβινγκχαμ και το Νάιθ μεταξύ 2007 και 2010. Τα φερόμενα αδικήματα λέγεται ότι διαπράχθηκαν μεταξύ 2010 και 2023.

Επιπλέον, ο Γιανγκ κατηγορείται για παρακολούθηση σε τουλάχιστον 200 περιπτώσεις, ενώ έχει βρεθεί να κατέχει ακατάλληλες και ακραίες εικόνες. Η κατηγορία για την κατοχή ακατάλληλων εικόνων παιδιών περιλαμβάνει 139 εικόνες στην κατηγορία Α, 68 στην κατηγορία Β, 23 στην κατηγορία C, ενώ επιπλέον 82 εικόνες βρίσκονται στην κατηγορία ακραίων εικόνων, οι οποίες περιλαμβάνουν βιασμό, ζώα, θάνατο και βία.

Κατηγορία Α: Περιλαμβάνει τις πιο σοβαρές και απεχθείς εικόνες. Συνήθως περιλαμβάνουν σωματική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών, όπως οι εικόνες βιασμού ή άλλης σοβαρής κακοποίησης.

Κατηγορία B: Περιλαμβάνει λιγότερο σοβαρές εικόνες, που όμως περιλαμβάνουν εκμετάλλευση παιδιών ή ακατάλληλες σεξουαλικές ενέργειες, χωρίς να φτάνουν στη βαρύτητα των εικόνων κατηγορίας Α.

Κατηγορία C: Περιλαμβάνει εικόνες που θεωρούνται λιγότερο σοβαρές, αλλά εξακολουθούν να σχετίζονται με την εκμετάλλευση παιδιών, όπως εικόνες που δεν περιλαμβάνουν σοβαρή σωματική κακοποίηση, αλλά παραμένουν παράνομες.

Αυτές οι κατηγορίες χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τη σοβαρότητα των αδικημάτων και να βοηθήσουν στην ποινική διαδικασία. Οι εικόνες από την κατηγορία Α θεωρούνται οι πιο επικίνδυνες και η κατοχή τους φέρει τις πιο αυστηρές ποινές.

Η αντίδραση της Τζοαν Γιανγκ και η άρση της ανωνυμίας της

Η πρώην σύζυγος του Φίλιπ Γιανγκ, Τζοαν Γιανγκ, έχει αποφασίσει να παραιτηθεί από το δικαίωμά της για ανωνυμία, επιτρέποντας έτσι τη δημοσιοποίηση της συμμετοχής της στην υπόθεση. Η ίδια δήλωσε ότι αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της για να καταστήσει σαφές ότι οι πράξεις του πρώην συζύγου της είχαν σοβαρές συνέπειες και για την ίδια και για άλλους ανθρώπους που μπορεί να έχουν υποστεί παρόμοια κακοποίηση.

Η δήλωση της Τζοάν Γιανγκ έχει προκαλέσει αναστάτωση, καθώς περιγράφει μια μακροχρόνια κακοποίηση και εκμετάλλευση από τον Φίλιπ Γιανγκ. Η ίδια ανέφερε ότι υπήρξαν επανειλημμένες φορές κατά τις οποίες βίωσε φυσική και ψυχολογική κακοποίηση και εκβιασμό. Αν και η ίδια έχει αναφερθεί σε προσωπικό επίπεδο στη διαδικασία, η δημοσιοποίηση της υπόθεσης είναι σημαντική για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.

Οι άλλοι κατηγορούμενοι και η συνέχεια της υπόθεσης

Η υπόθεση περιλαμβάνει και άλλους άντρες που κατηγορούνται για σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος της Τζοάν Γιανγκ. Συγκεκριμένα, πέντε ακόμη άντρες έχουν κατηγορηθεί, οι οποίοι εμφανίστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου και αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους:

Νόρμαν Μακσόνι, 47 ετών, από το Σάρνμπρουκ του Μπέντφορντσάιρ. Κατηγορείται για έναν βιασμό και κατοχή ακραίων εικόνων.

Ντιν Χάμιλτον, 47 ετών, χωρίς σταθερή κατοικία. Κατηγορείται για βιασμό, σεξουαλική κακοποίηση με διείσδυση και δύο κατηγορίες σεξουαλικής επαφής.

Κόνορ Σάντερσον Ντόιλ, 31 ετών, από το Σουίντον. Κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση με διείσδυση και σεξουαλική επαφή.

Ρίτσαρντ Γουίλκινς, 61 ετών, από το Σουίντον. Κατηγορείται για έναν βιασμό και σεξουαλική επαφή.

Μοχάμεντ Χασάν, 37 ετών, από το Σουίντον. Κατηγορείται για σεξουαλική επαφή.