Nvidia: Εξαγόρασε την Groq έναντι 20 δισ. δολ – Το μεγαλύτερο deal στην ιστορία της

H Nvidia συμφώνησε να αγοράσει περιουσιακά στοιχεία από την Groq, εταιρεία σχεδιασμού τσιπ επιταχυντών AI υψηλής απόδοσης, έναντι 20 δισ. δολ. σε μετρητά.

H Nvidia συμφώνησε να αγοράσει περιουσιακά στοιχεία από την Groq, εταιρεία σχεδιασμού τσιπ επιταχυντών τεχνητής νοημοσύνης υψηλής απόδοσης, έναντι 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά, σύμφωνα με τον Άλεξ Ντέιβις, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Disruptive, η οποία ηγήθηκε του τελευταίου γύρου χρηματοδότησης της νεοσύστατης επιχείρησης τον Σεπτέμβριο. To deal αποτελεί με διαφορά τη μεγαλύτερη εξαγορά που έχει κάνει ποτέ η Nvidia.

Όπως αποκάλυψε το CNBC, η εταιρεία του οποίου έχει επενδύσει περισσότερα από μισό δισεκατομμύριο δολάρια στην Groq από την ίδρυσή της το 2016, δήλωσε ότι η συμφωνία ολοκληρώθηκε γρήγορα. Η Groq συγκέντρωσε 750 εκατομμύρια δολάρια με αποτίμηση περίπου 6,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων πριν από τρεις μήνες. Μεταξύ των επενδυτών στον γύρο χρηματοδότησης ήταν οι Blackrock και Neuberger Berman, καθώς και η Samsung και η Cisco., Altimeter και 1789 Capital, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είναι συνεργάτης.

Η Groq ανέφερε σε ανάρτησή της, ότι «έχει συνάψει μια μη αποκλειστική συμφωνία αδειοδότησης με την Nvidia για την τεχνολογία inference της Groq», χωρίς να αποκαλύψει τιμή. Με τη συμφωνία, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Groq, Τζόναθαν Ρος, μαζί με την Σάνι Μάντρα, πρόεδρο της εταιρείας, και άλλα ανώτερα στελέχη «θα ενταχθούν στην Nvidia για να βοηθήσουν στην προώθηση και την κλιμάκωση της αδειοδοτημένης τεχνολογίας», επισημαίνει η ανάρτηση.

Η Groq θα συνεχίσει ως «ανεξάρτητη εταιρεία», με επικεφαλής τον οικονομικό επικεφαλής Σάιμον Έντουαρντς ως διευθύνοντα σύμβουλο.

Ο Ντέιβις δήλωσε στο CNBC ότι η Nvidia αποκτά όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Groq, αν και η νεοσύστατη επιχείρηση cloud της Groq δεν αποτελεί μέρος της συναλλαγής. H Groq δήλωσε ότι «το GroqCloud θα συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς διακοπή».

Η μεγαλύτερη εξαγορά της Nvidia μέχρι σήμερα έγινε το 2019, όταν αγόρασε την ισραηλινή εταιρεία σχεδιασμού τσιπ Mellanox για σχεδόν 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Στα τέλη Οκτωβρίου, η Nvidia είχε 60,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, από 13,3 δισεκατομμύρια δολάρια στις αρχές του 2023.

Σε ένα - προς τους εργαζομένους που έλαβε το CNBC, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, δήλωσε ότι η συμφωνία θα επεκτείνει τις δυνατότητες της Nvidia.

«Σχεδιάζουμε να ενσωματώσουμε τους επεξεργαστές χαμηλής καθυστέρησης της Groq στην αρχιτεκτονική εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης της NVIDIA, επεκτείνοντας την πλατφόρμα ώστε να εξυπηρετεί ένα ακόμη ευρύτερο φάσμα συμπερασμάτων τεχνητής νοημοσύνης και φόρτων εργασίας σε πραγματικό χρόνο», έγραψε ο Χουάνγκ.