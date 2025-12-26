Αγορά-εργασίας-δύο-ταχυτήτων:-χαμηλή-συμμετοχή,-εποχική-ανεργία-και-χάσμα-με-την-Ευρώπη

Διαρθρωτικές αδυναμίες στην ελληνική αγορά εργασίας, που υπολείπεται της Ε.Ε. στο ποσοστό της απασχόλησης, ενώ παράλληλα η εποχικότητα επιδρά αρνητικά στο πλήθος των ανέργων που καταγράφει η ΔΥΠΑ.

Αυτά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση που πραγματοποίησε στην γ’ τριμηνιαία έκθεσή του το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, σε συνδυασμό με τους εγγεγραμμένους ανέργους στον Οργανισμό, για τον μήνα Νοέμβριο.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού, αξιοποιώντας τα στοιχεία της Eurostat, διαπίστωσε ότι η συμμετοχή στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, κατά το γ’ τρίμηνο της τρέχουσας χρονιάς ήταν 61,3%, ποσοστό ελαφρά αυξημένο σε σχέση με το 60,4% που είχε προκύψει πριν από ένα έτος. Όμως, σε σχέση με το 66% που είναι ο μέσος όρος της Ε.Ε., η Ελλάδα υπολείπεται 4,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία της ΔΥΠΑ για τον Νοέμβριο δείχνουν ότι ήταν 894.065 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι. Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, εντοπίζεται μείωση κατά 67.985 άτομα (-7,1%). Όμως, συγκριτικά με τον φετινό Οκτώβριο, προκύπτει σημαντική αύξηση κατά 126.064 ανέργους (+16,4%).

Πιο αναλυτικά:

Εντοπίζεται μείωση του ποσοστού της ανεργίας, καθώς, σύμφωνα με τη Eurostat, το γ’ τρίμηνο υπολογίστηκε στο 8,8%, από 9,5% που ήταν το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των ανέργων περιορίστηκε στα 416.000 άτομα, μειωμένος κατά περίπου 30.000, μέσα σε ένα έτος. Διαπιστώνεται επίσης σημαντική διαφορά στο ποσοστό ανεργίας ανάμεσα στις γυναίκες (11%) και στους άνδρες (7%), το ίδιο χρονικό διάστημα, παρά το γεγονός ότι, σε ετήσια βάση, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε και στις δύο περιπτώσεις 0,8 και 0,7 μονάδα αντίστοιχα. Επίσης, μείωση κατέγραψε η ανεργία (16,6% φέτος, από 17,3% πέρυσι) και στις ηλικίες 15 – 29 ετών. Έτσι, το σύνολο των απασχολούμενων υπολογίστηκε σε 4,33 εκατ. άτομα κατά το γ’ τρίμηνο της φετινής χρονιάς, αριθμός αυξημένος κατά 81.000 άτομα, σε ένα έτος.

Την ίδια στιγμή, όμως, πρόβλημα εντοπίζεται στην απασχόληση των γυναικών, που δεν υπερβαίνει το 53,9%, σε σχέση με 68,9% που υπολογίζεται ότι είναι στους άνδρες. Μικρή μείωση ως προς τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας (43,2% πέρσι, 42,9% φέτος) κατέγραψαν και οι νέοι 15 – 29 ετών.

Πάντως, η συνολική αύξηση της απασχόλησης προήλθε από τις θέσεις πλήρους και όχι μερικής εργασίας. Το γ’ τρίμηνο του 2025, οι θέσεις πλήρους απασχόλησης σημείωσαν αύξηση κατά 3,3%, ενώ αντίστροφα οι θέσεις μερικής απασχόλησης κατέγραψαν σημαντική υποχώρηση κατά 19,5%.

*Η ΔΥΠΑ, τον Νοέμβριο, εντόπισε πως, από τους 894.065 καταγεγραμμένους ανέργους, σχεδόν οι μισοί (47% ή 419.790 άτομα) βρίσκονται χωρίς δουλειά χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών. Τον ίδιο μήνα, ανήλθαν στους 155.655 οι επιδοτούμενοι άνεργοι. Άρα, σε σχέση με το σύνολο, μόλις το 17,4%, δηλαδή σχεδόν ο ένας στους έξι, λαμβάνει κάποιας μορφής επιδότηση.