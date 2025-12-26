Εντολή-Κιμ-Γιονγκ-Ουν-για-μαζική-αύξηση-της-παραγωγής-πυραύλων-το-2026

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έδωσε εντολή για σημαντική επέκταση και αύξηση της παραγωγής πυραύλων και στρατιωτικών εξοπλισμών την επόμενη χρονιά (2026), σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης της Πιονγκγιάνγκ.

Τι ανακοίνωσε η Πιονγκγιάνγκ

Ο Κιμ διέταξε την ενίσχυση της παραγωγής πυραύλων και πυρομαχικών με στόχο να ανταποκρίνεται πλήρως στις «επιχειρησιακές ανάγκες» των ενόπλων δυνάμεων της Βόρειας Κορέας.

Η εντολή περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό υπαρχουσών εγκαταστάσεων καθώς και την κατασκευή νέων εργοστασίων όπλων, ώστε να αυξηθεί η συνολική παραγωγική ικανότητα.

Το κρατικό πρακτορείο KCNA μετέδωσε ότι η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να συμβαδίζει η παραγωγή με τις «μελλοντικές επιχειρησιακές ανάγκες» των βαλλιστικών και πυραυλικών δυνάμεων.

Στρατηγικό πλαίσιο και ευρύτερες κινήσεις

Αυτή η αναβάθμιση της παραγωγής όπλων εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατιωτική στρατηγική που έχει παρατηρηθεί στη Βόρεια Κορέα:

Η χώρα διατηρεί υψηλή δραστηριότητα στον τομέα ανάπτυξης πυραύλων και πυρηνικών δυνατοτήτων, παρά τις διεθνείς κυρώσεις και πιέσεις.

Ο Κιμ έχει υπογραμμίσει ότι η παραγωγή πυραύλων και πυρομαχικών είναι κρίσιμη για την «αποτροπή» και την ενίσχυση της στρατιωτικής ισχύος, με στόχο να παρουσιαστεί πιο ισχυρή στη διεθνή σκηνή.

Παράλληλα, πρόσφατες κρατικές αναφορές δείχνουν ότι έχει δοθεί έμφαση και σε άλλες στρατιωτικές και αμυντικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένων δοκιμών νέων πυραύλων μεγάλης εμβέλειας και επιθεωρήσεων σε ναυπηγικές εγκαταστάσεις υποβρυχίων.

Τι σημαίνει για την ασιατική ασφάλεια

Η αναφορά σε τέτοιου είδους αυξημένη παραγωγή όπλων και πυραύλων έχει ευρύτερες γεωπολιτικές συνέπειες:

Η Βόρεια Κορέα παραμένει σε ένταση με τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ, ενώ οι στρατιωτικές της πρωτοβουλίες θεωρούνται από πολλούς αναλυτές ως προσπάθεια ενίσχυσης της αποτροπής και της στρατηγικής της θέσης στην περιοχή.

Η διατήρηση ή και η κλιμάκωση των δοκιμών πυραύλων και οπλικών συστημάτων μπορεί να εντείνει την περιφερειακή αστάθεια και να οδηγήσει σε περαιτέρω στρατιωτικές αντιδράσεις από γειτονικές χώρες.

πηγή: Reuters