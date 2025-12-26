Η-Ιαπωνία-περιμένει-το-πρώτο-πρωτογενές-πλεόνασμα-μετά-από-28-χρόνια

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε ότι τo ισοζύγιο της χώρας αναμένεται να επιστρέψει σε πρωτογενές πλεόνασμα για πρώτη φορά εδώ και 28 χρόνια.

«Ο αρχικός προϋπολογισμός της κεντρικής κυβέρνησης προβλέπεται να εμφανίσει πρωτογενές πλεόνασμα για πρώτη φορά από το 1998», ανέφερε η Τακαΐτσι στους δημοσιογράφους την Παρασκευή, μετά την έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο ενός άνευ προηγουμένου προϋπολογισμού, ύψους 122,3 τρισ. γεν (782 δισ. δολάρια), για το δημοσιονομικό έτος 2026, νωρίτερα σήμερα.

«Πιστεύω ότι καταρτίσαμε έναν προϋπολογισμό που επιτυγχάνει ισορροπία ανάμεσα στην ενίσχυση μιας ισχυρής οικονομίας και τη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας», πρόσθεσε.

Η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος αποτελεί στόχο της ιαπωνικής κυβέρνησης εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες. Το κρίσιμο δημοσιονομικό μέτρο είναι η διαφορά μεταξύ των κρατικών εσόδων και δαπανών, εξαιρουμένων των δαπανών για την εξυπηρέτηση του χρέους. Η τελική επίτευξη αυτού του στόχου ενισχύει την άποψη ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει σοβαρά τις ανησυχίες για τα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Παρά το γεγονός ότι η πρωθυπουργός Τακαΐτσι έχει δηλώσει ότι θέλει να επικεντρωθεί και σε άλλους δείκτες για τη βελτίωση της δημοσιονομικής υγείας, το πρωτογενές πλεόνασμα υποστηρίζει τον χαρακτηρισμό της κυβερνητικής επεκτατικής πολιτικής ως «υπεύθυνης».

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το πρωτογενές ισοζύγιο σε εθνικό επίπεδο προβλέπεται να φτάσει σε πλεόνασμα 1,34 τρισ. γεν για το δημοσιονομικό έτος που ξεκινά τον Απρίλιο. Το επίσημο νούμερο από το Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου αναμένεται να ανακοινωθεί τον επόμενο μήνα, αφού ληφθούν υπόψη και τα δεδομένα των τοπικών κυβερνήσεων.

