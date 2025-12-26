Κίνα:-Από-το-«εργοστάσιο-του-κόσμου»-στη-γεωοικονομική-ισχύ

Η άνοδος της Κίνας σε κεντρικό πυλώνα της παγκόσμιας οικονομίας αποτελεί ένα από τα πλέον καθοριστικά φαινόμενα των τελευταίων δεκαετιών. Από μια σχετικά κλειστή και αγροτική οικονομία στα τέλη της δεκαετίας του 1970, η Κίνα εξελίχθηκε στο «εργοστάσιο του κόσμου» και σήμερα σε έναν πολυδιάστατο οικονομικό και γεωπολιτικό δρώντα, με το διεθνές εμπόριο να λειτουργεί ως βασικός μοχλός αυτής της μετάβασης.

Η παρούσα ανάλυση, βασισμένη σε μεταπτυχιακή έρευνα, εξετάζει πώς το διεθνές εμπόριο συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδυση της Κίνας ως παγκόσμιας οικονομικής δύναμης και πώς η εμπορική αυτή ισχύς επανακαθορίζει τις ισορροπίες στο διεθνές σύστημα.

Από τον Δρόμο του Μεταξιού στην παγκοσμιοποίηση

Η Κίνα υπήρξε ιστορικά εμπορικός κόμβος, ήδη από την αρχαιότητα μέσω του Δρόμου του Μεταξιού. Ωστόσο, η μακρά περίοδος απομόνωσης και οι «Ανισοβαρείς Συνθήκες» του 19ου αιώνα περιόρισαν τη διεθνή της επιρροή, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στη στρατηγική της σκέψη. Η σύγχρονη κινεζική ηγεσία αντιμετωπίζει το εμπόριο όχι μόνο ως οικονομικό εργαλείο, αλλά και ως μέσο εθνικής ισχύος και αποκατάστασης της διεθνούς θέσης της χώρας.

Οι μεταρρυθμίσεις που άλλαξαν το παραγωγικό μοντέλο

Καθοριστική τομή αποτέλεσαν οι μεταρρυθμίσεις του Ντενγκ Σιαοπίνγκ (邓小平) μετά το 1978. Η σταδιακή εγκατάλειψη της κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας, η δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών (SEZ) και το άνοιγμα σε ξένες επενδύσεις μετέτρεψαν την Κίνα σε βασικό κόμβο των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας. Το χαμηλό κόστος εργασίας, η μαζική παραγωγή και ο εξαγωγικός προσανατολισμός οδήγησαν σε εκρηκτική αύξηση των εξαγωγών.

Η ένταξη της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου το 2001 αποτέλεσε καταλύτη. Οι εξαγωγές εκτοξεύθηκαν, η χώρα κατέστη βασικός προμηθευτής της Ευρώπης και των ΗΠΑ και προσέλκυσε τεράστιες άμεσες ξένες επενδύσεις, εδραιώνοντας τη θέση της στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα.

Από το «εργοστάσιο του κόσμου» στην τεχνολογική ισχύ

Σήμερα, η Κίνα δεν περιορίζεται στη μεταποίηση χαμηλού κόστους. Κατέχει ηγετική θέση σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ηλεκτρικά οχήματα, οι σπάνιες γαίες και οι ψηφιακές υποδομές. Η στροφή προς την καινοτομία και την τεχνολογία υψηλής προστιθέμενης αξίας σηματοδοτεί μια νέα φάση εμπορικής κυριαρχίας, με έμφαση στην τεχνολογική αυτάρκεια.

Γεωοικονομικές στρατηγικές και διεθνείς αντιδράσεις

Η κινεζική εμπορική ισχύς συνοδεύεται από μια ευρύτερη γεωοικονομική στρατηγική. Πρωτοβουλίες όπως ο «Νέος Δρόμος του Μεταξιού», η ενίσχυση των BRICS+ και η συμμετοχή σε μεγάλες περιφερειακές συμφωνίες, όπως η RCEP, διευρύνουν την επιρροή της Κίνας σε Ασία, Αφρική και Ευρώπη.

Ωστόσο, το νέο περιβάλλον είναι σαφώς πιο ανταγωνιστικό. Οι εμπορικές και τεχνολογικές εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πολιτικές «de-risking» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χρήση του εμπορίου ως εργαλείου γεωπολιτικής πίεσης αναδεικνύουν τα όρια του παλαιού μοντέλου παγκοσμιοποίησης.

Για την Ευρώπη, η Κίνα αποτελεί ταυτόχρονα κρίσιμο εμπορικό εταίρο και στρατηγική πρόκληση, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για αθέμιτο ανταγωνισμό, κρατικές επιδοτήσεις και εξάρτηση από κρίσιμες πρώτες ύλες και τεχνολογίες.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το διεθνές εμπόριο υπήρξε –και παραμένει– ο κεντρικός άξονας της κινεζικής οικονομικής ανόδου. Η Κίνα αξιοποίησε στρατηγικά την παγκοσμιοποίηση, αλλά πλέον επιδιώκει να συνδιαμορφώσει τους κανόνες της.

Η κινεζική ανάδυση δεν αποτελεί παροδικό φαινόμενο, αλλά δομική μεταβολή της παγκόσμιας οικονομίας. Το ζητούμενο για τις υπόλοιπες οικονομίες δεν είναι η ανακοπή της, αλλά η προσαρμογή σε ένα πιο ανταγωνιστικό, πολυπολικό και γεωπολιτικά φορτισμένο εμπορικό σύστημα.

*Σύντομο βιογραφικό

Η Αικατερίνη Δ. Τσιστράκη είναι απόφοιτη του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (Δημόσια Οικονομική) του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη διεθνή πολιτική οικονομία, το παγκόσμιο εμπόριο και τη γεωοικονομική στρατηγική της Κίνας.