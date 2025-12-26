Πάνω-από-50-δισεκατομμυριούχοι-στο-«εκκολαπτήριο»-της-τεχνητής-νοημοσύνης

Σύμφωνα με το Forbes, πάνω από 50 άτομα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της AI έγιναν δισεκατομμυριούχοι μέσα στη χρονιά.

Το 2025 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, που παρουσίασαν συνεχώς νέα μοντέλα και αύξησαν σημαντικά τις δαπάνες τους. Η ανάπτυξη της AI δεν δημιούργησε μόνο τεχνολογικές επιτυχίες, αλλά έκανε και πολλούς ανθρώπους πλουσιότερους από ποτέ. Σύμφωνα με το Forbes, πάνω από 50 άτομα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της AI έγιναν δισεκατομμυριούχοι μέσα στη χρονιά.

Πολλοί από αυτούς είναι επιχειρηματίες σε startups, όπως οι επτά συνιδρυτές της Anthropic, η αξία της οποίας σχεδόν τριπλασιάστηκε σε λιγότερο από έναν χρόνο. Ο Edwin Chen, διευθύνων σύμβουλος της Surge AI, είναι ο πλουσιότερος της νέας γενιάς δισεκατομμυριούχων της AI, με περιουσία περίπου 18 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes. Η εταιρεία του βοηθά στην ανάπτυξη και βελτίωση μοντέλων AI για άλλες εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic.

Άλλοι νέοι δισεκατομμυριούχοι περιλαμβάνουν τους ιδρυτές της Sierra, που κατασκευάζει και υλοποιεί AI agents για την εξυπηρέτηση πελατών, και τους ιδρυτές της Mercor, μιας startup που χρησιμοποιεί AI για την προσέλκυση προσωπικού. Ο Anton Osika και ο Fabian Hedin, συνιδρυτές της startup Lovable που ειδικεύεται στο «vibe-coding», πλέον αξίζουν από 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια ο καθένας, σύμφωνα με το Forbes.

Αλλά δεν είναι μόνο οι νέοι που έγιναν πιο πλούσιοι· πολλοί ήδη πλούσιοι είδαν τις περιουσίες τους να αυξάνονται σημαντικά χάρη στην AI. Οι πέντε μεγαλύτεροι κερδισμένοι, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του -, οφείλουν σε μεγάλο βαθμό την άνοδο τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Έλον Μασκ διατήρησε τη θέση του ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο το 2025, σχεδόν διπλασιάζοντας την περιουσία του κατά 213 δισ. δολάρια μέσα στη χρονιά. Η συνολική του περιουσία φτάνει τα 645 δισ. δολάρια, με μεγάλο μέρος να προέρχεται από τη SpaceX, την αεροδιαστημική εταιρεία του, η οποία σχεδιάζει να κατασκευάσει data centers για AI στο διάστημα και πρόσφατα αξιολογήθηκε στα 800 δισ. δολάρια. Η εταιρεία μπορεί να εισαχθεί στο χρηματιστήριο το επόμενο έτος με αποτίμηση έως και 1,5 τρισ. δολαρίων.

Η περιουσία του Μασκ ενισχύθηκε επίσης από την ιδιοκτησία του στην xAI, μια startup τεχνητής νοημοσύνης που ίδρυσε πριν δύο χρόνια και φέρεται να συζητά για χρηματοδότηση με αποτίμηση 230 δισ. δολαρίων, καθώς και από την Tesla, που επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στην AI.

Ο Λάρι Πέιτζ και ο Σεργκέι Μπριν, ιδρυτές της Alphabet, της μητρικής της Google, ήταν οι επόμενοι μεγαλύτεροι κερδισμένοι το 2025, προσθέτοντας 102 δισ. και 92,8 δισ. αντίστοιχα στις περιουσίες τους. Ο Πέιτζ είναι ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία 270 δισεκατομμυρίων, ενώ ο Μπριν κατατάσσεται πέμπτος με 251 δισεκατομμύρια. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τους προέρχεται από τις μετοχές τους στην Alphabet, που φέτος αναδείχθηκε σε AI υπερδύναμη.

Τέλος, η περιουσία του Λάρι Έλισον συνιδρυτή της Oracle, αυξήθηκε κατά 59,2 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 251 δισεκατομμύρια, χάρη στην άνοδο της μετοχής της Oracle κατά 18% μέσα στη χρονιά. Παρά ταύτα, τις τελευταίες εβδομάδες οι επενδυτές εμφανίζονται συγκρατημένοι, ανησυχώντας ότι η εταιρεία θα χρειαστεί υψηλά δάνεια για να χρηματοδοτήσει τα σχέδια της για data centers.