Πλεόνασμα-1,04-δισ.-στον-προϋπολογισμό-του-e-ΕΦΚΑ-το-2026-παρά-τις-παροχές

Ανθεκτικότητα ως προς την αύξηση των δαπανών που αναμένεται για το επόμενο έτος επιδεικνύει ο e-ΕΦΚΑ, εκτιμώντας ότι το 2026 θα προκύψει δημοσιονομικό πλεόνασμα 1,04 δισ. ευρώ.

Στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς, που παρουσιάστηκε χθες στο διοικητικό συμβούλιο του φορέα, επισημαίνεται η σημαντική αύξηση στις δαπάνες, που για τον κλάδο Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών θα ανέλθει στα 31,12 δισ. ευρώ.

Σε σχέση με την εκτίμηση που είχε γίνει για το 2025, για δαπάνες που θα προσεγγίσουν τα 29,98 δισ. ευρώ, προκύπτει αύξηση 1,14 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Το ποσό αυτό εκτιμάται ότι θα αντισταθμιστεί από τα συνολικά έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές (τρέχουσες και καθυστερούμενες), που προβλέπεται ότι θα ανέλθουν το 2026 στα 36,86 δισ. ευρώ. Συγκριτικά με το 2025, όταν η αντίστοιχη εκτίμηση ήταν για έσοδα έως 35,43 δισ. ευρώ, προκύπτει αύξηση στο 12μηνο που μπορεί να φτάσει έως το 1,42 δισ. ευρώ ή 4,03%.

Η αύξηση στις δαπάνες προήλθε, σύμφωνα με τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, από τους εξής παράγοντες:

 Αύξηση των κύριων συντάξεων από την 1η.1.2026 κατά 2,4%, σύμφωνα με τον συντελεστή που προέκυψε από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ και του ποσοστού μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του τρέχοντος έτους (2025), διαιρούμενου διά του δύο.

 Αύξηση στον ρυθμό απονομής των νέων συντάξεων.

 Μείωση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων. Το συγκεκριμένο μέτρο εφαρμόζεται για πρώτη φορά το 2026 και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το 2027, με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Παροχές

Αντίστοιχα, η δαπάνη για την Επικουρική Ασφάλιση εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 7,3% το 2026, ως αποτέλεσμα της καταβολής εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, αλλά και αναδρομικών που απορρέουν από αυτές. Για τον κλάδο εφάπαξ παροχών, όμως, προβλέπεται μείωση της δαπάνης κατά 9,75%, αφού διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των αναδρομικών έχει καταβληθεί στους δικαιούχους.

Εντύπωση προκαλεί, ωστόσο, το γεγονός ότι για το 2025 η τελική εκτίμηση των αρμόδιων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ είναι ότι θα καταγραφεί πλεόνασμα που δεν θα υπερβεί τα 282,85 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, ειδικά για τον κλάδο Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών προβλέπεται για φέτος έλλειμμα 79,37 εκατ. ευρώ. Η αρνητική διαμόρφωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος της τρέχουσας χρονιάς σε αυτό το πεδίο οφείλεται στην καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης (επίδομα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους), η οποία ανήλθε στα 310,7 εκατ. ευρώ.

Για φέτος η εν λόγω δαπάνη καλύφθηκε από τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων του φορέα. Η συνολική πορεία του e-ΕΦΚΑ ισορρόπησε για το 2025 από τον προϋπολογισμό του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, που κατέγραψε θετικό αποτέλεσμα 362,7 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 199,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 163,4 εκατ. ευρώ που ήταν η αρχική εκτίμηση. Έτσι, το ταμειακό αποτέλεσμα των τριών κλάδων ασφάλισης του φορέα αναμένεται να διαμορφωθεί στις 31.12.2025 σε πλεόνασμα 76,71 εκατ. ευρώ, που οδηγεί, αν συμπεριληφθούν και οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές, σε δημοσιονομικό αποτέλεσμα 283,35 εκατ. ευρώ.

Προγράμματα

Από τις υπόλοιπες εκτιμήσεις που συμπεριλήφθηκαν στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ για το 2026, ειδική αναφορά γίνεται στις παροχές σε χρήμα, που μαζί με τη δαπάνη για τα κατασκηνωτικά προγράμματα και της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης για τους συνταξιούχους θα ανέλθει στα 894,56 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αυτό είναι υψηλότερο κατά 6,69% ή κατά 56,16 εκατ. ευρώ σε σχέση με την εκτίμηση που είχε γίνει για το 2025 για παροχές σε χρήμα 838,4 εκατ. ευρώ. Ξεχωριστή σημασία έχει η κρατική επιχορήγηση για τον κλάδο Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών που θα υπερβεί τα 14,88 δισ. ευρώ, περισσότερα κατά 1,06 δισ. ευρώ, έναντι εκτίμησης για 13,82 δισ. ευρώ για το 2025. Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης το γεγονός ότι προβλέπεται, ειδικά για τον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, επιχορήγηση 277 εκατ. ευρώ για το 2026, για να καλυφθεί η απώλεια των ασφαλιστικών εισφορών που εκτιμάται πως θα προκύψει εξαιτίας της λειτουργίας του ΤΕΚΑ.