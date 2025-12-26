Ποια ταμεία δίνουν τα υψηλότερα εφάπαξ – Πού κυμαίνονται τα ποσά για τους ασφαλισμένους του δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα και των ΔΕΚΟ

Εφάπαξ με ποσά που κυμαίνονται από 3.000 ευρώ ως 77.000 ευρώ καταβάλουν 37 τομείς πρόνοιας στους ασφαλισμένους του δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα , και των ΔΕΚΟ.

Η αναμονή για τις πληρωμές έχει μειωθεί στους 6 ως 12 μήνες το πολύ, ενώ στο παρελθόν έφτανε στα 3 χρόνια. Στη λίστα αναμονής βρίσκονται περίπου 18.000 συνταξιούχοι, καθώς υπάρχει αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Το πρόβλημα των καθυστερήσεων εντοπίζεται σε ορισμένους τομείς όπως των ΝΠΔΔ του Δημοσίου, που εκδίδουν το εφάπαξ χωρίς την αυτοματοποιημένη διαδικασία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας των ασφαλισμένων τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις αντί για ένας υπάλληλος, απασχολούνται τρείς για την έκδοση του εφάπαξ με αποτέλεσμα να καθυστερεί η εξέταση των αιτήσεων.

Το μέσο εφάπαξ για όλους τους τομείς πρόνοιας του Δημοσίου, διαμορφώνεται για το 10μηνο του 2025, στα 24.667 ευρώ και εμφανίζει αύξηση κατά 1.737 ευρώ από το 2024 που ήταν 22.930 ευρώ, ενώ είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2023 (24.417 ευρώ).

Ανά κατηγορία υπαλλήλων τα νέα ποσά είναι τα εξής:

1. Για τους πολιτικούς υπαλλήλους ανέρχεται στα 22.723 ευρώ παρουσιάζοντας οριακή αύξηση από το 2024 που ήταν 22.511 ευρώ.

2. Για τους Δημοτικούς υπαλλήλους (ΤΑΔΚΥ) ανέρχεται στα 21.193 ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 836 ευρώ από το 2024 που ήταν 22.029 ευρώ.

3. Στα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομικοί, Πυροσβέστες) το μέσο εφάπαξ που κατέβαλε το Δημόσιο το πρώτο 10μηνο του 2025 ανέρχεται στα 24.414 ευρώ παρουσιάζοντας μεγάλη αύξηση κατά 5.702 ευρώ από το 2024.

4. Στους εκπαιδευτικούς το μέσο εφάπαξ στις πληρωμές του 10μήνου του 2025 ανέρχεται στα 24.446 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.060 ευρώ από το 2024.

5. Για τους υπαλλήλους που ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια (καθηγητές, γιατροί του ΕΣΥ, διπλωμάτες, δικαστικοί κ,λπ) το μέσο εφάπαξ ανέρχεται στα 39.276 ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 2.708 ευρώ από το 2024.

6. Για τους υπαλλήλους που συνταξιοδοτήθηκαν το 2025 από τα Δημόσια Νοσοκομεία το μέσο εφάπαξ ανέρχεται στα 26.603 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3.977 ευρώ από το 2024.

Στα 8.251 ευρώ διαμορφώνεται το μέσο εφάπαξ για τους συνταξιούχους που προέρχονται από τα ταμεία των αυτοαπασχολουμένων.

Το μεγαλύτερο εφάπαξ το παίρνουν οι συμβολαιογράφοι. Το μέσο ποσό στις πληρωμές του 10μήνου του 2025, ανέρχεται στα 28.659 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5.648 ευρώ από το 2024.

Για τους συνταξιούχους δικηγόρους Αθηνών το μέσο πληρωτέο εφάπαξ από το Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Αθήνας (ΤΠΔΑ) είναι 17.981 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 1.714 ευρώ από το 2024. Για τους συνταξιούχους δικηγόρους της υπόλοιπης Ελλάδας το μέσο πληρωτέο εφάπαξ είναι 17.017 ευρώ.

Για τους συνταξιούχους γιατρούς το μέσο πληρωτέο εφάπαξ είναι 4.214 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 671 ευρώ από το 2024 και αύξηση κατά 942 ευρώ από το εφάπαξ του 2023 που ήταν 3.272 ευρώ.

Για τους συνταξιούχους μηχανικούς το μέσο πληρωτέο εφάπαξ είναι 10.141 ευρώ και είναι υψηλότερο κατά 849 ευρώ από το 2024 και μικρότερο κατά 522 από το 2023.

Το εφάπαξ στις ΔΕΚΟ και ιδιωτικό τομέα

Εφάπαξ με ποσά που πολλών ταχυτήτων παίρνουν οι συνταξιούχοι από ταμεία του ιδιωτικού τομέα των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών, με ποσά που ξεπερνούν τα 70.000 ευρώ για ορισμένες κατηγορίες όπως των εργαζομένων στα λιμάνια, και των υπαλλήλων του ΟΣΕ.

Τα χαμηλότερα ποσά με λίγο πάνω από 3.000 ευρώ κατέβαλαν οι τομείς πρόνοιας των συνταξιούχων του ΤΕΑΥΕΚ (εμπορικών καταστημάτων) και των Τσιμέντων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των πληρωμών που έχει εξασφαλίσει και δημοσιεύει το Capital.gr για τους συνταξιούχους του ΟΣΕ το πληρωτέο ποσό για το 10μηνο του 2025, ανέρχεται στα 70.624 ευρώ και είναι αυξημένο κατά 22.929 ευρώ σε σχέση με το 2024.

* Για τους συνταξιούχους λιμενεργάτες το πληρωτέο ποσό ανέρχεται στα 72.331 ευρώ.

* Για τους συνταξιούχους από τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) το μέσο πληρωτέο ποσό για το 10μηνο του 2025, ανέρχεται στα 77.100 ευρώ.

* Για τους συνταξιούχους του ΟΤΕ το μέσο πληρωτέο εφάπαξ ανέρχεται στα 42.330 ευρώ.

* Για τους συνταξιούχους της ΕΡΤ το μέσο πληρωτέο εφάπαξ, ανέρχεται στα 31.852 ευρώ.

* Για τους συνταξιούχους της ΔΕΗ το μέσο πληρωτέο εφάπαξ για το 10μηνο του 2025, ανέρχεται στα 48.880 ευρώ.

Ψαλίδι μετά το 2016

Υπενθυμίζεται ότι με την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ, που ισχύει από το 2016 με τον νόμο 4387/2016, ένας υπάλληλος που συνταξιοδοτείται, θα πάρει δύο τμήματα με τα εξής ποσά:

* Το πρώτο τμήμα του εφάπαξ θα είναι για τα έτη έως το 2013 και θα υπολογιστεί με το 60% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών της πενταετίας 2009-2013, επί τα έτη ασφάλισης έως το 2013.

* Το δεύτερο τμήμα του εφάπαξ θα είναι η επιστροφή των εισφορών που πλήρωσε από το 2014 έως το 2025, χωρίς τόκο.

Από την αλλαγή αυτή ένας υπάλληλος που θα αποχωρήσει με 35 έτη το 2026 θα πάρει λιγότερα από έναν ασφαλισμένο που συνταξιοδοτήθηκε το 2020. Για να καλύψει την απώλεια του εφάπαξ ο ασφαλισμένος που θα αποχωρήσει το 2026, θα πρέπει να έχει 3 ως 4 χρόνια παραπάνω δηλαδή 38 με 39 έτη για να πάρει το ίδιο εφάπαξ με τον ασφαλισμένο που συνταξιοδοτήθηκε το 2020.