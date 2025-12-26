Σδούκου-για-αγροτικές-κινητοποιήσεις:-«Δεν-μπορεί-κάποιος-να-ζητά-χωρίς-να-συζητά»

Στις αγροτικές κινητοποιήσεις, τα μπλόκα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο πρωτογενής τομέας, υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος αποτελεί τον μόνο δρόμο για ουσιαστικές και βιώσιμες λύσεις αναφέρθηκε η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου. Μιλώντας στο Οpen η κ. Σδούκου τόνισε ότι δεν υπάρχουν αντίπαλα στρατόπεδα και ο στόχος είναι κοινός, ενώ σημείωσε ότι είναι λανθασμένη η αντίληψη περί σύγκρουσης κυβέρνησης και αγροτών.

«Δεν υπάρχουν δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Ένα είναι το στρατόπεδο και ο στόχος είναι κοινός: να δοθούν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα του αγροτικού κόσμου», σημείωσε, αναγνωρίζοντας ότι η ένταση των τελευταίων ημερών είναι αποτέλεσμα συσσωρευμένων δυσκολιών, καθυστερήσεων και πιέσεων που δέχονται οι παραγωγοί.

Αναφερόμενη στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στα μπλόκα, η κ. Σδούκου έθεσε το βασικό διακύβευμα επισημαίνοντας:

«Πιστεύετε ότι υπάρχει άλλος τρόπος να αναδειχθούν και να λυθούν τα προβλήματα, εκτός από τον διάλογο;» είπε τονίζοντας ότι η κυβέρνηση καλεί τους αγρότες να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για να εξεταστούν όλα τα ζητήματα ένα προς ένα. Υπογράμμισε μάλιστα πως «συμβαίνει το εξής παράδοξο. Έχουμε μία κοινωνική ομάδα να ζητά, αλλά χωρίς να συζητά».

Όπως εξήγησε, πολλά από τα αιτήματα είναι σύνθετα και τεχνικά. «Όταν συζητάμε, για παράδειγμα, το πώς μπορεί να δοθεί το αφορολόγητο στο πετρέλαιο κίνησης στην αντλία, πρόκειται για ζήτημα με πολλές παραμέτρους και λεπτομέρειες, που δεν λύνεται με συνθήματα αλλά με σοβαρή συζήτηση και τεκμηρίωση», σημείωσε.

Η κ. Σδούκου ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει στάση του τύπου «δεν έρχομαι αν δεν ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα». Ανέφερε δε χαρακτηριστικά ότι «αιτήματα όπως ο διπλασιασμός των συντάξεων ή η παραμονή συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν σαφή δημοσιονομικά και θεσμικά όρια».

Παράλληλα, σημείωσε ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών, «δρομολογήσαμε ή μπορούμε να δρομολογήσουμε τα 20 άμεσα», ενώ μέσα από τον διάλογο μπορούν να προκύψουν και πρόσθετες λύσεις στην πορεία.

Καθυστερήσεις, έλεγχοι και αποκατάσταση εμπιστοσύνη

Αναφερόμενη στις πληρωμές και στους ελέγχους, τόνισε ότι οι καθυστερήσεις δεν έγιναν αυθαίρετα αλλά στο πλαίσιο αναγκαίων διαδικασιών, υπογραμμίζοντας ότι υποθέσεις όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, δημιούργησαν καχυποψία και έλλειμμα εμπιστοσύνης.

«Ακριβώς γι’ αυτό απαιτείται διαφάνεια και σοβαρότητα, ώστε να μη γυρίσουμε σε πρακτικές του παρελθόντος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί

Η κ. Σδούκου υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις υπέρ του αγροτικού κόσμου, όπως:

* μείωση ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα,

* μείωση ΦΠΑ στα λιπάσματα,

* μείωση φορολογίας στους αγροτικούς συνεταιρισμούς,

* ένταξη αγροτών σε ειδικά ενεργειακά τιμολόγια.

Όπως σημείωσε, «μπορεί να μην ικανοποιούνται όλα τα αιτήματα, αλλά δεν μπορεί να λέγεται ότι δεν έχουν γίνει πράγματα».

Πληρωμές και επόμενα βήματα

Υπενθύμισε ότι «εντός των επόμενων ημερών θα ολοκληρωθούν σημαντικές πληρωμές προς αγρότες και κτηνοτρόφους, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 600 εκατομμύρια ευρώ, πάντα βάσει των ελέγχων και των δικαιωμάτων κάθε δικαιούχου. Επομένως, 3,8 δισεκατομμύρια θα έχουν μπει στους λογαριασμούς των αγροτών και των κτηνοτρόφων».

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου για τη συνολική αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα, ώστε να καταστεί πιο βιώσιμος και ανταγωνιστικός στο μέλλον.

«Ο διάλογος είναι προϋπόθεση λύσεων»

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν αρνείται τη συζήτηση ούτε τη συνάντηση σε θεσμικό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει η αντιπολίτευση δεν επιδεικνύει αλαζονεία,«δεν είναι αλαζονεία να ζητά συνάντηση ο Πρωθυπουργός. Αλαζονεία θα ήταν να λέει, δεν κουβεντιάζω».

«Θέλουμε να δώσουμε λύσεις και γι’ αυτό ζητάμε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, με σοβαρότητα και ρεαλισμό», κατέληξε.

