Τέλος-στην-«άβολη»-διεύθυνση-gmail:-Η-google-επιτρέπει-επιτέλους-αλλαγή-διεύθυνσης-email

Η Google μόλις αποκάλυψε ένα απρόσμενο «χριστουγεννιάτικο δώρο» για τους χρήστες του Gmail που εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι σε… αμήχανες διευθύνσεις - από τα μαθητικά τους χρόνια.

Σε μια αλλαγή που ζητούνταν εδώ και χρόνια, οι κάτοχοι λογαριασμών μπορούν πλέον να αντικαταστήσουν την υπάρχουσα διεύθυνση @gmail.com με μια νέα, χωρίς να χάσουν δεδομένα ή υπηρεσίες, σύμφωνα με ενημέρωση στη σελίδα βοήθειας λογαριασμών της Google.

Ωστόσο, το επικαιροποιημένο guidance εμφανίζεται προς το παρόν μόνο στην ινδική έκδοση της σελίδας υποστήριξης, γεγονός που υποδηλώνει ότι η διάθεση του νέου χαρακτηριστικού ίσως ξεκινήσει από την Ινδία ή από αγορές όπου ομιλούνται τα χίντι.

Σύμφωνα με τη σελίδα υποστήριξης, η λειτουργία ενεργοποιείται σταδιακά για όλους τους χρήστες, κάτι που σημαίνει ότι η παγκόσμια εφαρμογή της αναμένεται, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί χρόνος. Αντίθετα, η αγγλόφωνη σελίδα εξακολουθεί να αναφέρει ότι οι διευθύνσεις @gmail.com «συνήθως δεν μπορούν να αλλάξουν».

Η Google δεν απάντησε άμεσα σε ερώτημα του CNBC σχετικά με το ποιες περιοχές θα αποκτήσουν πρώτες πρόσβαση στη νέα δυνατότητα.

Με τη νέα πολιτική, όσοι αλλάξουν τη διεύθυνσή τους θα διατηρούν αυτόματα την παλιά ως ψευδώνυμο (alias). Τα -s που αποστέλλονται στην παλιά διεύθυνση θα συνεχίσουν να καταλήγουν στα εισερχόμενα, ενώ η αρχική διεύθυνση θα παραμένει ενεργή για τη σύνδεση σε υπηρεσίες της Google, όπως το Drive, οι Χάρτες και το YouTube.

Σώζονται όλα τα δεδομένα

Μέχρι σήμερα, όσοι ήθελαν νέα διεύθυνση Gmail έπρεπε να δημιουργήσουν καινούργιο λογαριασμό και να μεταφέρουν χειροκίνητα τα δεδομένα τους — μια διαδικασία πολύπλοκη και συχνά προβληματική, που μπορούσε να διακόψει συνδέσεις με εφαρμογές τρίτων.

Η Google διευκρινίζει ότι όλα τα υπάρχοντα δεδομένα, όπως φωτογραφίες, μηνύματα και -s, παραμένουν αμετάβλητα μετά την αλλαγή διεύθυνσης. Σύμφωνα με αυτόματη μετάφραση της σελίδας υποστήριξης από τα χίντι, οι χρήστες μπορούν μάλιστα να επαναχρησιμοποιήσουν την παλιά διεύθυνση Google Account στο μέλλον.

Υπάρχουν, ωστόσο, και περιορισμοί: όσοι αλλάξουν τη διεύθυνση Gmail δεν θα μπορούν να δημιουργήσουν νέα διεύθυνση για τους επόμενους 12 μήνες και δεν θα έχουν τη δυνατότητα να διαγράψουν τη νέα διεύθυνση που επέλεξαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Google δεν έχει εκδώσει επίσημο δελτίο Τύπου ή ανακοίνωση για την αλλαγή, η οποία φαίνεται ότι εντοπίστηκε αρχικά σε φόρουμ χρηστών και τεχνολογικές κοινότητες.