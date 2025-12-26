Τρόφιμα-Ποτά:-Ένα-deal-κάθε-15-ημέρες

Πάνω από 20 επιχειρηματικές συμφωνίες που αφορούν στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών ανακοινώθηκαν μέσα στο 2025. Ποια ηχηρά ονόματα πρωταγωνίστησαν και ποιες ιστορικές εταιρείες του χώρου άλλαξαν ιδιοκτήτη μέσα στη χρονιά που φεύγει.

Χρονιά των deals για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών αποδεικνύεται και το 2025, καθώς ολοένα και μακραίνει η λίστα των επενδύσεων σε έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς της εγχώριας επιχειρηματικότητας. Οι απανωτές επιχειρηματικές κινήσεις του έτους επιβεβαιώνουν περίτρανα πως πρόκειται για έναν χώρο που έχει ακόμη πολύ… ψωμί για τους επενδυτές, με τους τελευταίους να βλέπουν μεγάλες ευκαιρίες στην ευρύτερη βιομηχανία της αγροδιατροφής. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι μέσα σε 12 μήνες έχουν γίνει γνωστές περί τις 23 μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες, ήτοι ένα deal κάθε… 15 ημέρες!

Οι προοπτικές μάλιστα παραμένουν τεράστιες, με το βλέμμα στις συνέργειες, ενώ οι πολλαπλές προκλήσεις του μέλλοντος, με επίκεντρο τους ιλιγγιώδεις ρυθμούς με τους οποίους «τρέχει» η κλιματική κρίση, κρίνουν μονόδρομο τη σύμπραξη δυνάμεων και τα επόμενα χρόνια… Με κύκλο εργασιών που προσεγγίζει τα 20 δισ. ευρώ και εξαγωγές που φτάνουν τα 7 δισ. ευρώ, η βιομηχανία τροφίμων και ποτών αποτελεί όχι μόνο τον μεγαλύτερο εργοδότη στον τομέα της μεταποίησης με πάνω από 376.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, αλλά και έναν περήφανο πρεσβευτή του ελληνικού brand name διεθνώς.

Ποιες ιστορικές εταιρείες άλλαξαν ιδιοκτήτη μέσα στο 2025

Η Υφαντής απέκτησε τη Νίκας

Στα τέλη Αυγούστου ανακοινώθηκε ένα ηχηρό deal με επίκεντρο τον χώρο των αλλαντικών, καθώς η αλλαντοβιομηχανία Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ, που ανήκε στον όμιλο Bespoke SGA Holdings, συμφερόντων του προέδρου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου, πέρασε στον έτερο «παίκτη» του κλάδου, την Υφαντής ΑΒΕΕ. Η ολοκλήρωση της πώλησης γνωστοποιήθηκε μέσα στον Δεκέμβριο.

Η εξαγορά της Νίκας από την Υφαντής σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τον κλάδο της εγχώριας αλλαντοβιομηχανίας. Ένας «γάμος» τέτοιου βεληνεκούς θα οδηγήσει σε αλλαγή των ισορροπιών στην αλλαντοβιομηχανία, μεταβάλλοντας τα μερίδια αγοράς με στόχο την επίτευξη συνεργειών και την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακος. Σήμερα η Υφαντής έρχεται πρώτη στην κατάταξη του κλάδου με μερίδιο αγοράς που προσεγγίζει το 23%, ακολουθεί η Creta Farm με ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο του 20%, ενώ το μερίδιο αγοράς της Νίκας εκτιμάται πέριξ του 6-6,5%.

Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία απέκτησε τη Δωδώνη

Τον περασμένο Ιούλιο ανακοινώθηκε η οριστική συμφωνία για την πώληση του 100% των μετοχών της ηπειρώτικης γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη στον όμιλο Ελληνικά Γαλακτοκομεία, σε ένα από τα μεγαλύτερα deal στον κλάδο των τροφίμων των τελευταίων ετών, ενώ η ολοκλήρωση της εξαγοράς γνωστοποιήθηκε τον Νοέμβριο. Ο όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία, συμφερόντων της οικογένειας Σαράντη, κατέθεσε δεσμευτική πρόταση για την απόκτηση της Δωδώνη στις 17 Απριλίου με αποδέκτη το αμερικανικό fund CVC Capital Partners, βασικό μέτοχο της Vivartia. Η κατάθεση της δεσμευτικής πρότασης ήρθε μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού και νομικού ελέγχου της Δωδώνη που πραγματοποίησαν τα αδέλφια Σαράντη, ενώ το συνολικό τίμημα για την εξαγορά κινήθηκε πέριξ των 200-205 εκατ. ευρώ.

Το 2024 ο κύκλος εργασιών της Δωδώνη αυξήθηκε κατά 3% και ανήλθε σε 153,356 εκατ. ευρώ από 148,965 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ σε επίπεδο ομίλου καταγράφηκε αύξηση 6% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 180,200 εκατ. ευρώ, από 170,213 εκατ. ευρώ το 2023. Η εταιρεία διατήρησε την ηγετική της θέση στην εγχώρια αγορά φέτας με μερίδιο 12,3%, αντίστοιχο περίπου με το 2023, ενώ παράλληλα ενίσχυσε την παρουσία της στο εξωτερικό, αυξάνοντας τις πωλήσεις «επώνυμων» προϊόντων φέτας και γιαούρτης σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Ολλανδία και η Ισπανία.

Από την άλλη πλευρά, τα αδέλφια Μιχάλης και Δημήτρης Σαράντης είναι οι δύο άνθρωποι που πιστώνονται τη δημιουργία και τη γιγάντωση του ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία μέσα σε μόλις τέσσερις δεκαετίες, ξεκινώντας από μια μικρή τυροκομική επιχείρηση και φτάνοντας σήμερα στην «αυτοκρατορία» που αποκτά ένα πανίσχυρο brand όπως είναι η Δωδώνη. Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία περιλαμβάνει τα εμπορικά σήματα Όλυμπος, Ροδόπη, Τυράς, ΑΓΝΟ, Κλιάφα, Δουμπιά, Κάμπος Χίου, ενώ μετά την απόκτηση της ιστορικής γαλακτοβιομηχανίας της Ηπείρου είναι ένας όμιλος με κύκλο εργασιών άνω των 900 εκατ. ευρώ.

Η Ideal Holdings απέκτησε τη Μπάρμπα Στάθης

Στις 23 Ιανουαρίου ανακοινώθηκε ότι «έκλεισε» η συμφωνία πώλησης της Μπάρμπα Στάθης, θυγατρικής ως τότε της Vivartia και μιας εμβληματικής εταιρείας με πάνω από μισό αιώνα επιχειρηματικής διαδρομής, στην Ideal Holdings. Το τίμημα για ένα από τα μεγαλύτερα deal που έχουν σημειωθεί στην εγχώρια αγορά τροφίμων τα τελευταία χρόνια ανήλθε στα 130 εκατ. ευρώ, ενώ η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαρτίου. Από το συνολικό τίμημα της συναλλαγής, τα 91,3 εκατ. ευρώ προήλθαν από ίδια κεφάλαια της εταιρείας ενώ τα 38,7 εκατ. ευρώ καλύφθηκαν με τραπεζικό δανεισμό.

Στην «αγκαλιά» της Ideal Holdings πέρασαν το 100% της Μπάρμπα Στάθης, καθώς και το 90% της Χαλβατζής Μακεδονική, θυγατρικής εταιρείας της Μπάρμπα Στάθης. Το δίχως άλλο, η εν λόγω εξαγορά αποτελεί μια συμφωνία ορόσημο για την Ideal Holdings, καθώς αποτελεί την πρώτη επένδυση της εταιρείας στον κλάδο των τροφίμων, μέσα δε από ένα ιστορικό όνομα της ελληνικής βιομηχανίας.

Η επόμενη ημέρα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη Μπάρμπα Στάθης, καθώς ο Μιχάλης Χαμαλέλλης αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος από τις 2 Ιανουαρίου 2026 (https://-epiheiriseis/391625/ti-simatodotei-i-allagi-froy…), διαδεχόμενος τον Νικήτα Ποθουλάκη ο οποίος παραμένει αντιπρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας. Το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της Μπάρμπα Στάθης που έχει ανακοινωθεί από την Ideal Holdings για την επόμενη τριετία επικεντρώνεται στην περαιτέρω ισχυροποίηση και εξωστρέφεια της εταιρείας, μέσω διεύρυνσης του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου και επέκτασης του γεωγραφικού της αποτυπώματος.

Τα άλλα μεγάλα deals

Deal Κυρ Γιάννη – Κτήμα Σιγάλα

Νέα δεδομένα για τον εγχώριο οινικό χάρτη δημιουργεί η επιχειρηματική συμφωνία που ανακοινώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο και αφορά στην πλήρη εξαγορά του Κτήματος Σιγάλα από την Κυρ Γιάννη, καθώς ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών από εταιρεία συμφερόντων Θανάση Μαρτίνου.

Η σχέση της Κυρ – Γιάννη με το Κτήμα Σιγάλα ξεκίνησε το 2009, στηρίζοντας το όραμα του Πάρι Σιγάλα που ανέδειξε τη Σαντορίνη στο παγκόσμιο οινικό στερέωμα. Από το 2020, η Κυρ – Γιάννη ανέλαβε το management και έθεσε σε εφαρμογή ένα πολυετές πλάνο επενδύσεων σε ανθρώπους, αμπελώνες και υποδομές. Προτεραιότητα ήταν η ανάθεση της νέας εποχής σε μια ομάδα νέων επιστημόνων, με επικεφαλής την οινολόγο Σάρα Ιακωβίδου, τους γεωπόνους Στράτο Guillame Ξυράφη και Κώστα Τέλλη, καθώς και τον Γιάννη Μπουτάρη, γιο του Στέλλιου Μπουτάρη και 6η γενιά στο κρασί που ξεκίνησε τη δική του πορεία από τη Σαντορίνη. Η σχέση αυτή περνά τώρα σε μια νέα εποχή, μετά την πλήρη εξαγορά του Κτήματος Σιγάλα. Πλέον το εμβληματικό οινοποιείο της Σαντορίνης περνά πλέον εξ ολοκλήρου στην οικογένεια της Κυρ – Γιάννη.

Με την εν λόγω εξαγορά, η Κυρ – Γιάννη ενδυναμώνει το αποτύπωμά της στον ελληνικό και διεθνή οινικό χάρτη και καθιερώνεται ως κορυφαίος πρεσβευτής του ελληνικού κρασιού διεθνώς, καθώς δημιουργείται ένα νέο, εξόχως ανταγωνιστικό σχήμα που ενώνει τρεις κορυφαίες αμπελοοινικές ζώνες της χώρας: Νάουσα και Αμύνταιο με το Κτήμα Κυρ-Γιάννη, Σαντορίνη με το Κτήμα Σιγάλα.

Mega deal για την Coca-Cola HBC στην Αφρική

Την εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa από τις The Coca-Cola Company και Gutsche Family Investments ανακοίνωσε στις 21 Οκτωβρίου η Coca-Cola HBC, έναντι συνολικού τιμήματος 2,6 δισ. δολαρίων.

Η εξαγορά χρηματοδοτείται μέσω νέου εργαλείου bridge financing και μετοχών της Coca-Cola HBC ενώ ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την πλήρη εξαγορά του 100% της αφρικανικής θυγατρικής εντός περιόδου έξι ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η εξαγορά μαμούθ ύψους 2,6 δισ. δολαρίων αναμένεται να οδηγήσει σε έναν πανίσχυρο όμιλο με παρουσία σε 43 αγορές σε Ευρώπη και Αφρική και εκτιμώμενα έσοδα άνω των 14 δισ. Ο νέος όμιλος θα καταστεί ο μεγαλύτερος εμφιαλωτής της αφρικανικής ηπείρου και θα εξυπηρετεί έναν πληθυσμό άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, καλύπτοντας από κοινού τις ανάγκες άνω του 50% του πληθυσμού της Αφρικής.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση της απόκτησης του 75% της Coca-Cola Beverages Africa έως το τέλος του 2026, υπό την αίρεση των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού. Να σημειωθεί, δε, εδώ ότι η Coca-Cola HBC σχεδιάζει να προχωρήσει σε δευτερογενή εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ.

Η Alfa Pastry απέκτησε το 70% της καναδικής Trio Bakery

Τον περασμένο Οκτώβριο έγινε γνωστό ότι η Alfa Αθ. Κουκουτάρης ΑΕΒΕ προχώρησε στην εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού (70%) στην καναδική εταιρεία Trio Bakery Inc και έγινε η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγική βάση στη Βόρεια Αμερική. Η συνεργασία με την Trio Bakery ανοίγει τον δρόμο για νέα καινοτόμα προϊόντα, ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες του Καναδού καταναλωτή, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυναμική της Alfa στις διεθνείς αγορές.

Η σχέση της Alfa με τον Καναδά ξεκίνησε το 2007, όταν τα προϊόντα της βρέθηκαν για πρώτη φορά στα ράφια της τοπικής αγοράς. Τα τελευταία δε χρόνια, μέσω στρατηγικών συνεργασιών, η εταιρεία πέτυχε σημαντική διεύρυνση της παρουσίας της, καλύπτοντας πλέον πάνω από το 70% της αγοράς και τοποθετώντας περισσότερους από 26 κωδικούς προϊόντων στις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ του Καναδά, όπως οι Sobeys, Loblaws και Metro. Η Alfa ξεκίνησε από την Κοζάνη και σήμερα αναπτύσσεται σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στον Όμιλο Bespoke το 70% της 3P Salads

Τον ίδιο μήνα έγινε γνωστό ότι στον όμιλο Bespoke SGA Holdings, συμφερόντων του επιχειρηματία και προέδρου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου, «πέρασε» το 70% της 3P Salads.

Ειδικότερα, η Αμβροσία ΑΕ, θυγατρική της Bespoke και η 3P Salads ανακοίνωσαν την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την εξαγορά του 70% των μετοχών της δεύτερης. Η συμφωνία αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη στρατηγική ανάπτυξη των δύο εταιρειών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας τους στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους καταναλωτές. Η 3P Salads συγκαταλέγεται στις πλέον δυναμικές εταιρείες του κλάδου τροφίμων, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην τροφοδοσία επιχειρήσεων HO.RE.CA. σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας πλούσια γκάμα αλειφόμενων σαλατών, sauces και dressings, ενώ η απόκτησή της ενισχύει την ήδη επιτυχημένη παρουσία της Αμβροσία στον κλάδο των έτοιμων τροφίμων. Μέτοχοι της 3P Salads με έδρα την Καρδίτσα είναι οι κ. κ. Ιωάννης Πουρδαλάς και Σωτήρης Καλιάφας και οι οποίοι παραμένουν στη διοίκηση της εταιρείας.

Οι δύο κινήσεις ματ και οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις του Ινδού Taizoon Khorakiwala

Σε δύο νέες σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις τόσο στον κλάδο των τροφίμων, όσο και στον ευρύτερο χώρο της εστίασης προχώρησε μέσα στο 2025 η SwitzGroup του Ινδού επιχειρηματία Taizoon Khorakiwala, με βαριά… επενδυτική παρακαταθήκη στην εγχώρια βιομηχανία τροφίμων.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο έπεσαν οι υπογραφές για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στη Μίδες Τρόφιμα ΙΚΕ, με διακριτικό τίτλο Daily Donuts, από τη New Bake, θυγατρική του Switz Group στη χώρα μας, σε ένα deal που αλλάζει τις ισορροπίες στον τομέα της κατεψυγμένης ζύμης.

Λίγο νωρίτερα και δη στα τέλη της άνοιξης ο Ινδός μεγιστάνας προχώρησε στην απόκτηση των καταστημάτων αρτοσκευασμάτων και καφεστίασης «The Bakers in the Hood». Πρόκειται για την απόκτηση επτά συνολικά καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας και τα οποία ήρθαν σε συνέχεια της ίδρυσης των αρτοζαχαροπλαστείων «The Bakers» από την οικογένεια Κώτση.

Ταυτόχρονα, ο Ινδός επιχειρηματίας φέρεται να εξετάζει και την είσοδό του στη μετοχική σύνθεση της γνωστής αλυσίδας Bread Factory, μέσω της εταιρείας Κουλουράδες, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχό του εδώ και τέσσερα χρόνια. Κατά τις πληροφορίες, οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις αφορούν στην απόκτηση αρχικά μειοψηφικού ποσοστού στη Bread Factory, ώστε να υπάρχει προοπτική για περαιτέρω αύξηση του ποσοστού στη συνέχεια.

Τα τελευταία χρόνια ο Ινδός επιχειρηματίας έχει εκδηλώσει αρκετές φορές τη στήριξή του στο εγχώριο επιχειρείν, επενδύοντας σε υγιείς ελληνικές εταιρείες από τον κλάδο των τροφίμων που αναπτύσσονται ταχύτατα. Η επένδυση στην Ιωνική Σφολιάτα είναι η μεγαλύτερη επένδυση της SwitzGroup στην Ελλάδα, ωστόσο ο Ινδός μεγιστάνας έχει επενδύσει και στις εξής επιχειρήσεις: Κουλουράδες, Artizan, Κρητών Άρτος, Σαμούρη, ΟΑ και Troufa. H SwitzGroup ιδρύθηκε από τον Taizoon Khorakiwala το 1980, ενώ τα κεντρικά της βρίσκονται στο Ντουμπάι. Οι επιχειρήσεις του ομίλου δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και επεξεργασία αυγών, στην εμπορία και παραγωγή συστατικών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, στην παραγωγή και διανομή κατεψυγμένων συσκευασμένων προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζύμη, καθώς και στην ανάπτυξη αλυσίδων λιανικής πώλησης. Ο όμιλος απασχολεί σήμερα περισσότερα από 5.000 εργαζόμενους σε εννέα χώρες του πλανήτη, ενώ σε ετήσια βάση τα έσοδά του φτάνουν τα 450 εκατ. ευρώ.

Στη Leader η «Ελληνικές Φάρμες»

Στις 29 Αυγούστου η εταιρεία Leader ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρείας «Ελληνικές Φάρμες», με την υποστήριξη της DECA Investments και μετά τη σχετική έγκριση από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Η Leader δραστηριοποιείται στην αντιπροσώπευση, αποθήκευση, διανομή και εμπορία κυρίως γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, καθώς και προϊόντων βουτύρου και αλίπαστων, ενώ αποτελεί μια από τις πιο γνωστές ελληνικές εταιρείες που ξεχωρίζει στον χώρο των ειδών διατροφής, με επιχειρηματική πορεία άνω των 45 ετών. Διαθέτει ισχυρή παρουσία σε όλα τα διαθέσιμα κανάλια διανομής και κατέχει σημαντικό μερίδιο αγοράς στον κλάδο. Από το 2023, η DECA Investments, αποκλειστικός διαχειριστής του Diorama Investments II RAIF, S.C.A, κατέχει πλειοψηφική συμμετοχή στη Leader, ως μέρος της στρατηγικής του για την επένδυση και ανάπτυξη κερδοφόρων, δυναμικών και βιώσιμων Ελληνικών επιχειρήσεων.

Η «Ελληνικές Φάρμες», με έδρα το Ρέθυμνο Κρήτης, δραστηριοποιείται από το 2010 στον κλάδο επεξεργασίας, τυποποίησης και διανομής τυροκομικών προϊόντων, υποκατάστατων τυριού φυτικής προέλευσης και αλλαντικών. Η εταιρεία κατέγραψε το 2024 κύκλο εργασιών 30 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη 1 εκατ. ευρώ, εδραιώνοντας τη θέση της ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου.

Το εν λόγω deal αφορά σε μια συμφωνία που ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμα της Leader στην αγορά των συσκευασμένων τυροκομικών προϊόντων, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της με προϊόντα φυτικής προέλευσης και αλλαντικών, ενώ παράλληλα ενισχύει περαιτέρω τη συνολική παραγωγική της δυναμική. Η επενδυτική αυτή πρωτοβουλία από τη Leader αποτελεί στρατηγικό βήμα για την περαιτέρω διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της και την είσοδό της σε κατηγορίες υψηλής ανάπτυξης.

Είσοδος του Halcyon Equity Partners στην Ευβοϊκή Ζύμη

Σε απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στην Ευβοϊκή Ζύμη προχώρησε τον περασμένο Μάιο το Halcyon Equity Partners, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του να στηρίζει δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

Με 41 χρόνια επιχειρηματικής διαδρομής, η Ευβοϊκή Ζύμη ΑΒΕΕ αποτελεί μια κορυφαία ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής φύλλου ζύμης, προϊόντων ζύμης και γλυκών, με εμπορική επωνυμία Ζύμη Ψαχνών. «Με τη στήριξη του Halcyon Equity Partners, η Ευβοϊκή Ζύμη έχει καταρτίσει ένα επταετές πλάνο με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2031», δήλωνε τον περασμένο Μάιο στο - ο οικονομικός διευθυντής της Ευβοϊκή Ζύμη, Νίκος Κωνσταντάκης. Βασικοί δε στόχοι του επταετούς πλάνου είναι η αύξηση των μεριδίων αγοράς της εταιρείας, εντός και εκτός Ελλάδος, η αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και η ενίσχυση της εξαγωγικής της δραστηριότητας.

«Μπήκε» στη Megas Yeeros το νέο fund Ταμβακάκη

Όπως ανακοινώθηκε στις 11 Απριλίου, η Megas Yeeros αποτελεί την πρώτη επένδυση του δεύτερου growth fund της EOS Capital Partners του Απόστολου Ταμβακάκη και δη του EOS Hellenic Renaissance Fund II (EHRF II).

Ειδικότερα, το EHRF II προχώρησε στην απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στη Megas Yeeros, κορυφαία ελληνική βιομηχανία τροφίμων με ισχυρή διεθνή παρουσία στον κλάδο των αυθεντικών ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων κρέατος. Η Megas Yeeros, με έδρα την Αθήνα, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους παίκτες στον κλάδο των ethnic τροφίμων, με κάθετη παραγωγή στην Ελλάδα και σοβαρή εργοστασιακή παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο όμιλος διαθέτει υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής στον Ασπρόπυργο Αττικής και στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, εξυπηρετώντας κανάλια HoReCa και λιανικής σε 23 χώρες.

Η συμμετοχή από το EHRF II θα υποστηρίξει την υλοποίηση του πενταετούς στρατηγικού σχεδίου της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις για αυτοματοποίηση, αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας και είσοδο σε νέα προϊόντα υψηλής ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της δραστηριότητας στις ΗΠΑ, όπου ο όμιλος επενδύει σε νέες γραμμές παραγωγής προψημένου γύρου και στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με διανομείς και αλυσίδες εστίασης.

Στο 35% το ποσοστό της VG Holding στη Mailo’s

Τον περασμένο Απρίλιο ανακοινώθηκε ότι ο όμιλος VG Holding ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία του με την εταιρεία Mailo’s the Pasta Project, προχωρώντας στην εξαγορά επιπλέον ποσοστού 15% της εταιρείας, ανεβάζοντας έτσι τη συνολική συμμετοχή του στο 35%. Η νέα αυτή κίνηση της VG Hodling έρχεται λίγους μήνες μετά την αρχική απόκτηση μειοψηφικού πακέτου μετοχών της Mailo’s. Ήταν Οκτώβριος του 2024 όταν έγινε γνωστό ότι o Bλάσσης Γεωργάτος, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Γρηγόρης, μέσω της επενδυτικής του εταιρείας VG Holding, προχώρησε στην απόκτηση του 20% της ανερχόμενης αλυσίδας ζυμαρικών.

Η Μailo’s, με ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νίκο Μουτσουρούφη, ιδρύθηκε το 2020 και από τότε αναπτύσσεται δυναμικά.

Στη Vivartia η Jackaroo

Στα 10 εκατ. ευρώ ανήλθε το τίμημα για την εξαγορά του 60% της αλυσίδας εστίασης Jackaroo από τον όμιλο Vivartia τον περασμένο Απρίλιο.

Υπενθυμίζεται ότι βασικός μέτοχος της Vivartia είναι το αμερικανικό fund CVC Capital Partners που στοχεύει στη δημιουργία ενός πανίσχυρου «παίκτη» που θα πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις της επόμενης μέρας στην ευρύτερη αγορά τροφίμων και εστίασης.

Mε την εξαγορά, η Vivartia ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμά της στον κλάδο της εστίασης, όπου δραστηριοποιείται ήδη μέσω του ομίλου Evergood. Η επωνυμία προέρχεται από τον συνδυασμό των αρχικών από τις λέξεις Everest και Goody’s, ενώ οι στόχοι της επόμενης μέρας προβλέπουν επενδύσεις στην προϊοντική καινοτομία με την εισαγωγή νέων προϊοντικών κατηγοριών, στην τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά και στη διεθνή επέκτασή του με ανάπτυξη των σημάτων του ομίλου σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή , καθώς και στην ενίσχυση του τομέα travel business.

Tο Jackaroo ξεκίνησε το ταξίδι του στον χώρο της εστίασης πριν από περίπου επτά χρόνια, ενώ πολύ γρήγορα έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό ως μια γνήσια αλυσίδα street food. Tην εταιρεία ίδρυσε ο Μιχάλης Ματζουράνης.

Στα «χέρια» της Μινέρβα 4 brands της Flora Food Group

Σε μια κίνηση ματ, με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου, προχώρησε στα τέλη Μαρτίου η Μινέρβα Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων ΑΕ. Η αρχαιότερη ελαιουργική εταιρεία της χώρας κατέληξε σε συμφωνία με την εταιρεία Flora Food Group για την απόκτηση των εμπορικών σημάτων ελαιολάδου Άλτις και Ελάνθη, καθώς και λοιπών ελαίων Φλώρα και SOL.

Η εν λόγω συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Μινέρβα. Και αυτό γιατί το εν λόγω deal αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στον κλάδο του ελαιολάδου και λοιπών ελαίων και να εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο των εμπορικών της σημάτων, την ώρα που η εταιρεία είναι γνωστό, εδώ και καιρό, πως αναζητά αγοραστή.

Αυτό που μένει να φανεί το επόμενο διάστημα είναι τι θα περιλαμβάνει το νέο κεφάλαιο για τη Μινέρβα, μια ιστορική εταιρεία που μετρά ήδη 121 επιχειρηματικής διαδρομής και διαχειρίζεται εμβληματικά brands και ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο σε είδη διατροφής – προϊόντα τομάτας, μαργαρίνη, ελαιόλαδο και σπορέλαια, ξύδι, αρτύματα – με υψηλά μερίδια στις επιμέρους αγορές. Υπό τη σκέπη της βρίσκονται γνωστές και καθιερωμένες μάρκες όπως το Μινέρβα, το Pummaro, το ΤΟΠ, το Φαστ, το Brava, το Σαβόι.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Ιωσήφ Βυθούλκα, Country Director για την Ελλάδα και την Κύπρο της Flora Food Greece, «η πώληση των εμπορικών σημάτων στη Μινέρβα αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής απόφασης να επικεντρωθούμε στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των βασικών μας προϊόντων επάλειψης και στις κατηγορίες μη γαλακτοκομικών προϊόντων (κρέμες και τυριά) καθώς και υγρών μαργαρινών για μαγειρική χρήση». Η εταιρεία συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία στην Ελλάδα, με τις γνωστές μάρκες Vitam, Becel, ProActiv, Φυτίνη και Super Fresco.

Στην Άροσις η εταιρεία οσπρίων Προϊόντα Γης Βοΐου

Στα μέσα Μαρτίου ανακοινώθηκε ότι η Άροσις, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των βιολογικών και συμβατικών οσπρίων, προχώρησε στην απόκτηση μετοχικού ελέγχου στην εταιρεία οσπρίων Προϊόντα Γης Βοΐου, με έδρα στο νομό Κοζάνης.

Μητρική εταιρεία της Άροσις είναι η Amitos, στην οποία στρατηγική μετοχική συμμετοχή έχει αποκτήσει το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap (SMERC) του Νίκου Καραμούζη. Η συνεργασία των δύο απολύτως συμπληρωματικών εταιρειών δημιουργεί έναν ισχυρότερο «παίκτη» στην αγορά συμβατικών και βιολογικών οσπρίων, τοποθετημένο στην καρδιά της ελληνικής παραγωγής, τη Δυτική Μακεδονία.

Ειδικότερα, οι δύο εταιρείες ενώνουν τις δυνάμεις τους στοχεύοντας στη στήριξη και την περαιτέρω ενίσχυση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους Έλληνες παραγωγούς, την περαιτέρω ανάπτυξη των δυο εταιρειών, ενισχύοντας τη διανομή των προϊόντων τους στα σούπερ μάρκετ, στη μικρή λιανική και στο εξωτερικό, καθώς και στην άμεση υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος άνω των 5 εκατ. ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του ομίλου στην Καστοριά, αξιοποιώντας εγκεκριμένο πρόγραμμα επιδότησης από τον αναπτυξιακό νόμο. Στόχος της επένδυσης είναι να αυξηθεί και να αναβαθμιστεί η παραγωγική δυναμικότητα του ομίλου, να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιοτική επεξεργασία της πρώτης ύλης και να δημιουργηθούν σύγχρονοι αποθηκευτικοί χώροι.

Στην Cavino η Κουρτάκης

«Αυτό το deal κρύβει εκπληκτικές συνέργειες», δήλωνε τον περασμένο Φεβρουάριο στο - ο οικονομικός διευθυντής της Cavino, Νέστορας Δρίτσας, κληθείς να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους η Οινοποιία – Ποτοποιία Αιγίου, συμφερόντων των αδελφών Γιάννη και Θεόδωρου Αναστασίου, προχώρησε στην εξαγορά της ιστορικής οινοποιίας Ελληνικά Κελλάρια Οίνων της οικογένειας Κουρτάκη.

«Οι συνέργειες θα φανούν τόσο σε εμπορικό επίπεδο, αφενός λόγω της βαρύτητας που φέρει το ιστορικό όνομα Κουρτάκης στον κλάδο του κρασιού και αφετέρου λόγω του ισχυρού δικτύου των καναλιών διανομής, αλλά και σε παραγωγικό επίπεδο, λόγω των εγκαταστάσεων της ιστορικής οινοποιίας που περνούν στην Cavino», σημείωνε.

Όπως αποκάλυψε ο κ. Δρίτσας στο -, οι υπογραφές μεταξύ της Cavino και της Κουρτάκης για την εξαγορά της δεύτερης από την πρώτη «έπεσαν» την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, μετά από συζητήσεις που διήρκησαν 100 ημέρες.

Η ΙΟΝ απέκτησε εκ νέου πρώην θυγατρική της στη Βουλγαρία

Στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου, η ΙΟΝ προχώρησε στην απόκτηση της βουλγαρικής εταιρείας Interion με έδρα στο Kostinbrod, έναντι τιμήματος ύψους 10 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται εδώ ότι από το 2022 πλειοψηφικό πακέτο στην ιστορική σοκολατοβιομηχανία ΙΟΝ κατέχει η Bespoke SGA Holdings, συμφερόντων του προέδρου του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου.

Να σημειωθεί ότι η Interion, με έτος ίδρυσης το 2001 και δραστηριότητα που αφορά στην παραγωγή, διάθεση και διανομή προϊόντων σοκοπάστας (όπως Nucrema) ήταν θυγατρική της ΙΟΝ μέχρι το deal της δεύτερης με τη Bespoke, ωστόσο το 2022 πουλήθηκε στους τότε βασικούς μετόχους της σοκολατοβιομηχανίας. Και αυτό γιατί η δραστηριότητα της σοκοπάστας είχε μείνει εκτός της συμφωνίας ΙΟΝ – Bespoke.

Ωστόσο, με βάση το εν λόγω deal, η βουλγαρική Interion επανέρχεται στην «αγκαλιά» της ION μετά από δύο και πλέον χρόνια.

Οι διττές business της Motor Oil στη λιανική

Στην περαιτέρω ισχυροποίηση της παρουσίας του στη λιανική, στην οποία «χτίζει» σημαντική θέση το τελευταίο διάστημα, μέσα από στρατηγικού χαρακτήρα κινήσεις, προσβλέπει ο όμιλος Motor Oil.

Η πιο πρόσφατη κίνηση ήταν η απόκτηση, μέσω της θυγατρικής του Core Innovations, της Taresso Artisan Coffee Roasters, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες υψηλής ποιότητας καφέ στην Ελλάδα. Με την εν λόγω εξαγορά, η οποία ανακοινώθηκε στα τέλη Ιανουαρίου, η Core Innovations πετυχαίνει καθετοποίηση του coffee business και ενισχύει την τεχνογνωσία της στο σύνολο της αλυσίδας αξίας του καφέ, παραμένοντας πιστή στο όραμά της να κατακτήσει ηγετικά μερίδια στον χώρο του λιανικού εμπορίου.

Όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ στις 23 Δεκεμβρίου 2024, η Core Innovations απέκτησε το 60% της Τaresso IKE, έναντι 760.000 ευρώ.

Και οι κινήσεις ματ δεν σταματούν εδώ. Λίγο νωρίτερα και δη στα μέσα Ιανουαρίου, η Core Innovations ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της απόκτησης και της αλυσίδας καταστημάτων Twenty 4 Shopen. Την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της αλυσίδας Twenty 4 Shopen είχε γνωστοποιήσει από τα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου ο όμιλος Motor Oil. Η δε Επιτροπή Ανταγωνισμού έδωσε την έγκρισή της για την εν λόγω εξαγορά στις 20 Δεκεμβρίου 2024.

Με την ολοκλήρωση του deal, υπό τη «σκέπη» της Motor Oil θα βρίσκονται πάνω από 100 σημεία λιανικής πώλησης, καθώς η αλυσίδα Twenty 4 Shopen διατηρεί ένα δίκτυο άνω των 25 καταστημάτων, ενώ την ίδια ώρα ο ενεργειακός όμιλος αναπτύσσει περισσότερα από 80 σημεία πώλησης που φέρουν το σήμα του Smartshop. Η πλειοψηφία εξ αυτών φιλοξενούνται στα πρατήρια με το σήμα Shell που ανήκουν επίσης στον όμιλο Motor Oil, ωστόσο υπάρχουν και δύο αυτόνομα σημεία πώλησης, επίσης με την επωνυμία Smartshop, εκτός του εύρους των πρατηρίων καυσίμων. Το πρώτο βρίσκεται στην Ηλιούπολη επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου και λειτούργησε την άνοιξη το 2023, ενώ ακολούθησε ακόμη ένα στη Νέα Σμύρνη.

Μέσω των εξαγορών αυτών, η Core Innovations επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει την έννοια της ευκολίας, συνδέοντας απρόσκοπτα φυσικά και ψηφιακά κανάλια, στο πλαίσιο δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος convenience stores, γνωστών και ως καταστημάτων ευκολίας. Αυτό το ολοκληρωμένο οικοσύστημα της Core Innovations συνδυάζει προϊόντα παντοπωλείου, καφέ, φαρμακείου, ειδών καθημερινής ανάγκης, φροντίδας αυτοκινήτου και ηλεκτρονικό εμπόριο, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του σύγχρονου καταναλωτή, απλοποιώντας ταυτόχρονα την καθημερινότητα του. Με τον τρόπο στοχεύει να κάνει πιο εύκολη την καθημερινή ζωή με μια ποικιλία από εξυπνότερες, πιο γρήγορες και πιο προσιτές λύσεις, διεκδικώντας μερίδια από μια «πίτα» αξίας 5 δισ. ευρώ (μίνι μάρκετ, περίπτερα, είδη ψιλικών κ.α.).

Στην Premia η Σεμέλη Οινοποιητική

Στις 20 Ιανουαρίου ανακοινώθηκε επισήμως ότι έπεσαν οι υπογραφές μεταξύ της Premia Properties και της Lyktos Holding συμφερόντων του Μιχάλη Σάλλα, ώστε η πρώτη να αποκτήσει από τη δεύτερη το Κτήμα Σεμέλη.

Ειδικότερα, τα δύο εμπλεκόμενα μέρη υπέγραψαν τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Σεμέλη Οινοποιητική ΑΕ, με το συνολικό τίμημα της συναλλαγής -συμπεριλαμβανομένου και μέρους αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων) – να ανέρχεται σε 10,6 εκατ. ευρώ. Βάσει της συμφωνίας, η Premia απέκτησε κτήρια συνολικής επιφάνειας 6.850 τετραγωνικών μέτρων και δη το οινοποιείο στη Νεμέα Κορινθίας 5.512 τ.μ. συμπεριλαμβανομένων αποθηκευτικών χώρων, 10 σουιτών με χώρο πολλαπλών εκδηλώσεων 1.338 τμ, καθώς και αγροτεμάχια έκτασης 278 στρεμμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται αμπελώνες 232 στρεμμάτων στη Νεμέα και στην Αρκαδία.

Όπως έχει ήδη γράψει το -, οι Ελληνοσουηδοί επιχειρηματίες Ηλίας και Θωμάς Γεωργιάδης, επικεφαλής της Sterner Stenhus Greece και βασικοί μέτοχοι της Premia Properties, έχουν ιδρύσει την Ελληνικά Οινοποιεία, μια εταιρεία συμμετοχών που αποτελεί ορμητήριο για φιλόδοξες επενδύσεις στον κλάδο του ελληνικού κρασιού. Τα σχέδιά τους περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός ισχυρού επιχειρηματικού ομίλου που θα επικεντρώνεται στην παραγωγή και εμπορία καινοτόμων προϊόντων τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό. Βασικό πυλώνα των Ελληνικών Οινοποιείων αποτελεί η ιστορική οινοποιία Μπουτάρη, την εξυγίανση της οποίας ανέλαβε από τον Απρίλιο του 2022 η Premia Properties, ενώ εδώ και σχεδόν τρία χρόνια η εταιρεία δραστηριοποιείται και στον χώρο του εμφιαλωμένου νερού, αποκτώντας τον Φεβρουάριο του 2023 την επιχείρηση και το brand του φυσικού μεταλλικού νερού ΙΟΛΗ από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία.

Επενδύει στην Georgoudis SA – Parthenon η AG Olives Group

Στις 16 Ιανουαρίου ο όμιλος AG Olives Group, η μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα της επιτραπέζιας ελιάς παγκοσμίως με παρουσία σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισπανία, ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την ελληνική εταιρεία Georgoudis S.A. – Parthenon, την παλαιότερη εταιρεία επιτραπέζιας ελιάς στην Ελλάδα.

Αυτή η στρατηγική συνεργασία ολοκληρώνει το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου, ενσωματώνοντας τις παγκοσμίου φήμης premium ελληνικές ελιές ειδικής καλλιέργειας στο χαρτοφυλάκιό του, παρέχοντας πρόσβαση σε νέες αγορές παγκοσμίως μέσω του εκτεταμένου δικτύου logistics και πελατών του AG Olives Group.

Πρόκειται για μια συνεργασία υψηλής προστιθέμενης αξίας, που στοχεύει στην επέκταση του επενδυτικού προγράμματος στη μονάδα παραγωγής στον Βόλο, ενισχύοντας την παραγωγική ικανότητα, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα, ενώ παράλληλα προωθεί την περιφερειακή ανάπτυξη και τη γεωργική παραγωγή. Η συνεργασία αυτή ενισχύει τις δυνατότητες προμήθειας και παραγωγής του ομίλου, ο οποίος αριθμεί περισσότερους από 800 εργαζόμενους, λειτουργεί εγκαταστάσεις παγκοσμίως και έχει παραγωγική ικανότητα άνω των 80.000 τόνων για την προμήθεια προϊόντων σε περισσότερες από 60 χώρες.

Στην Ελληνικά Γαλακτοκομεία η Κάμπος Χίου

Το πρώτο deal στον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων για το 2025 ανακοινώθηκε στις 14 Ιανουαρίου, με την οριστικοποίηση της συμφωνίας για την εξαγορά της εταιρείας Κάμπος Χίου από την Ελληνικά Γαλακτοκομεία.

Για τον όμιλο Ελληνικά Γαλακτοκομεία των αδελφών Σαράντη, γνωστό κυρίως για το εμπορικό σήμα Όλυμπος, που φιγουράρει στα ράφια και τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ με δεκάδες προϊόντα όπως γάλα, τυρί, γιαούρτι, φέτα, χυμοί, τσάι, αναψυκτικά, εμφιαλωμένο νερό, φυτικά προϊόντα και ροφήματα, η νέα εξαγορά έχει επίκεντρο τον χώρο των χυμών, με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των μεριδίων αγοράς έναντι του εντεινόμενου ανταγωνισμού. Με την ολοκλήρωση δε του deal, η Ελληνικά Γαλακτοκομεία ενισχύει έτι περαιτέρω το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο στην κατηγορία των ροφημάτων, καθώς οι χυμοί Όλυμπος και Κλιάφα αποκτούν ένα ακόμη «αδελφάκι» στα ψυγεία της οργανωμένης λιανικής τροφίμων και δη τους χυμούς Κάμπος Χίου.

Η Κάμπος Χίου είναι μια εταιρεία με έδρα τη Χίο, οι χυμοί της οποίας κατέχουν περίοπτη θέση στα σούπερ μάρκετ εδώ και χρόνια. Κι όμως η χιώτικη επιχείρηση αντιμετώπιζε σημαντικές οικονομικές δυσχέρειες, ενώ οι τελευταίες χρήσεις της ήταν ζημιογόνες.

Πλέον η Ελληνικά Γαλακτοκομεία «δεσμεύεται να διαφυλάξει τα ίδια υψηλά ποιοτικά πρότυπα παραγωγής των προϊόντων που παραλαμβάνει, αξιοποιώντας τα αγνά φρούτα και την εξαιρετική πρώτη ύλη της Χίου», αλλά και να «επενδύσει περαιτέρω στην καινοτομία και το όραμα των μετόχων της Κάμπος Χίου, ώστε αναδείξει την εταιρεία σε σημείο αναφοράς στην κατηγορία των χυμών, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας του ιστορικού νησιού».