Smartphones: Χρονιά ανατιμήσεων και ελλείψεων το 2026 – Πώς και γιατί θα αλλάξει η αγορά

Οι ελλείψεις σε βασικά εξαρτήματα και η αύξηση του κόστους στις μνήμες μπορεί να οδηγήσει σε ανατιμήσεις σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, καταλήγοντας στον καταναλωτή.

Μετά από μια δεκαετία συνεχούς αναβάθμισης συσκευών και έντονου ανταγωνισμού σε όλες τις κατηγορίες τιμής, η παγκόσμια αγορά των smartphones υποδέχεται το 2026 ως μια χρονιά αλλαγών, αν όχι χρονιά διαχείρισης κρίσης. Ο λόγος δεν είναι άλλος από τις ελλείψεις σε βασικά εξαρτήματα και η σημαντική αύξηση του κόστους στις μνήμες, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανατιμήσεις όλη την αλυσίδα παραγωγής, αλλάζοντας τα δεδομένα όχι μόνο για τους κατασκευαστές αλλά και για τους καταναλωτές.

Το παραπάνω επισημαίνει πρόσφατη ανάλυση της Counterpoint Research, βάσει της οποίας οι παγκόσμιες αποστολές smartphones αναμένεται να μειωθούν κατά 2,1% το 2026, με την πρόβλεψη να έχει μάλιστα αναθεωρηθεί προς τα κάτω κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με παλαιότερες εκτιμήσεις. Πρόκειται για μια σαφή ένδειξη ότι οι πιέσεις στο κόστος αρχίζουν πλέον να επηρεάζουν όχι μόνο την κερδοφορία των εταιρειών, αλλά και την ίδια τη ζήτηση.

Αύξηση 6,9% στη μέση τιμή πώλησης των smartphones

Καταλύτης αυτής της αλλαγής είναι η απότομη άνοδος στις τιμές των μνημών DRAM και NAND, που αποτελούν κρίσιμα εξαρτήματα για κάθε σύγχρονο smartphone. Όπως επισημαίνει η Counterpoint από τις αρχές του 2025 το κόστος υλικών (Bill of Materials – BoM) έχει αυξηθεί κατά περίπου 25% για τις χαμηλού κόστους συσκευές, κατά 15% για τα smartphones της μεσαίας κατηγορίας και κατά 10% για τις high-end συσκευές.

Ωστόσο το πρόβλημα δεν σταματά εκεί. Οι τιμές στις προαναφερθείσες μνήμες αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω, έως και 40% μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2026, γεγονός που θα οδηγήσει σε νέα αύξηση του κόστους παραγωγής, κατά 10%-15%, το επόμενο έτος.

Κόστος που ενδέχεται να μετακυληθεί στις τελικές τιμές πώλησης των συσκευών. Υπό αυτό το πρίσμα μάλιστα αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις της, εκτιμώντας ότι η μέση τιμή πώλησης (ASP) των smartphones θα αυξηθεί κατά +6,9% σε ετήσια βάση το 2026, από +3,9% που εκτιμούσε μόλις πριν από λίγους μήνες.

Σε μειονεκτική θέση οι low cost συσκευές

Μεγάλος χαμένος της προαναφερθείσας συγκυρίας θα είναι το χαμηλό κομμάτι της αγοράς, οι συσκευές δηλαδή που κοστολογούνται κάτω από 200 δολάρια. Κι αυτό γιατί τα περιθώρια κέρδους είναι ήδη οριακά την ίδια στιγμή που τυχόν αυξήσεις δύσκολα περνούν στον καταναλωτή. Όπως μάλιστα σημειώνει η Counterpoint, σε αυτές τις κατηγορίες οι κατασκευαστές αρχίζουν ήδη να αποσύρουν μοντέλα, να περιορίζουν δραστικά τα διαθέσιμα SKUs και να «καθαρίζουν» το χαρτοφυλάκιό τους από μη βιώσιμες σειρές.

Παράλληλα, εμφανίζεται μια σιωπηλή αλλαγή στρατηγικής: αντί για φθηνότερα μοντέλα, οι εταιρείες ωθούν τους καταναλωτές προς ακριβότερες εκδόσεις “Pro”, όπου υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο απορρόφησης ενδεχόμενης αύξησης κόστους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, για να συγκρατηθεί η τιμή, παρατηρούνται υποβαθμίσεις σε επιμέρους χαρακτηριστικά – κάμερες, οθόνες, ηχητικά συστήματα ή ακόμη και στην χωρητικότητα μνήμης.

Ποιοι αντέχουν και ποιοι πιέζονται

Σε αυτό το περιβάλλον, οι μεγάλοι παίκτες έχουν σαφές πλεονέκτημα. Σύμφωνα με την Counterpoint, Apple και Samsung είναι οι καλύτερα τοποθετημένοι παίκτες για να διαχειριστούν τις ελλείψεις και το αυξημένο κόστος, χάρη στο μέγεθός τους, την ισχυρή διαπραγματευτική θέση στην εφοδιαστική αλυσίδα και τη δυνατότητα να κατευθύνουν τη ζήτηση σε πιο κερδοφόρα μοντέλα.

Αντίθετα, οι κινεζικοί κατασκευαστές – όπως HONOR, OPPO και vivo – είναι εκείνοι που υφίστανται τις μεγαλύτερες αρνητικές αναθεωρήσεις στις προβλέψεις αποστολών για το 2026, καθώς δραστηριοποιούνται έντονα στο μεσαίο και χαμηλό τμήμα της αγοράς, όπου η πίεση είναι εντονότερη.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, το μήνυμα για τον τελικό χρήστη είναι σαφές: τα smartphones δεν θα φθηνύνουν — το αντίθετο. Οι ανατιμήσεις θα είναι γενικευμένες και οι επιλογές στο χαμηλό εύρος τιμών θα περιοριστούν, γεγονός που ίσως μεταθέσει την απόφαση των καναλωτών για νέο smartphones γι αργότερα.