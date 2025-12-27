Close Menu
    Γεωργιάδης: Μείωση έως 60% στον χρόνο αναμονής στα ΤΕΠ του ΕΣΥ, κάτω από 4 ώρες ο μέσος χρόνος τον Δεκέμβριο

    Σημαντική βελτίωση στους χρόνους εξυπηρέτησης των ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του ΕΣΥ καταγράφουν τα τελευταία επίσημα στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλάτησης, όπως ενημερώνει με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

    Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, τον Δεκέμβριο του 2025 ο μέσος χρόνος αναμονής διαμορφώθηκε στις 3 ώρες και 53 λεπτά, έναντι άνω των 9,5 ωρών την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

    Παράλληλα, στην ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης παρουσιάζει συγκεντρωτικά στοιχεία για τη λειτουργία των ΤΕΠ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα οποία – όπως επισημαίνει – καταγράφονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλάτησης ασθενών.

    Σύμφωνα πάντα με τα δεδομένα, την περίοδο Φεβρουαρίου – Νοεμβρίου 2025 σημειώθηκε μείωση κατά 65% στον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης των ασθενών, εξέλιξη που αποδίδεται στις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί στο σύστημα υγείας.

    Για την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025, ο υπουργός Υγείας αναγνωρίζει ότι καταγράφεται αύξηση κατά 7% στον χρόνο εξυπηρέτησης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτή συνοδεύεται από σημαντική αύξηση της προσέλευσης στα ΤΕΠ. Όπως αναφέρεται, η αυξημένη κίνηση σχετίζεται κυρίως με την έξαρση των αναπνευστικών νοσημάτων κατά τους χειμερινούς μήνες.

    Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Δεκεμβρίου, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στα ΤΕΠ υπολογίζεται στις 3 ώρες και 53 λεπτά, δηλαδή κάτω από το όριο των τεσσάρων ωρών. Σημειώνεται ότι την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ο μέσος χρόνος αναμονής ξεπερνούσε τις 9,5 ώρες, με τη μείωση να αγγίζει το 60%.

    Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

    Σας παρουσιάζω τα τελευταία καταγεγραμμένα στοιχεία από το ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλάτησης ασθενών στα ΤΕΠ των Νοσοκομείων του ΕΣΥ:

    Αποδεικνύεται σημαντική μείωση -65% στο μέσο χρόνο εξυπηρέτησης ασθενών την περίοδο Φεβρουαρίου – Νοεμβρίου 2025 σε συνέχεια των πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί.

    Αύξηση +7% του χρόνου εξυπηρέτησης των ασθενών την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025, αλλά με παράλληλη αύξηση της κίνησης στα ΤΕΠ λόγω αύξησης κυρίως των αναπνευστικών νοσημάτων.

    Και με τα τελευταία στοιχεία του Δεκεμβρίου, υπολογίζεται ότι ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης είναι στις 3 ώρες και 53 λεπτά, δηλ κάτω από τις 4 ώρες. Πέρσι τους ίδιους μήνες ήταν πάνω από 9,5 ώρες ➤ Άρα η μείωση της αναμονής είναι -60%.

    Συγκεκριμένα:

    Συνολικός αριθμός περιστατικών και μέσος χρόνος εξυπηρέτησης τελευταίας εφημερίας

    Εφημερίες νοσοκομείων την περίοδο 16-22 Δεκεμβρίου

    ΠΓΝ Ιωαννίνων

    Αριθμός περιστατικών: 312

    Εξυπηρέτηση: 3,25 ώρες

    ΠΓΝ Πατρών

    Αριθμός περιστατικών: 305

    Εξυπηρέτηση: 2,04 ώρες

    ΓΝ Καρπάθου

    Αριθμός περιστατικών: 21

    Εξυπηρέτηση: 1,52 ώρες

    ΓΑΝΑ Άγιος Σάββας

    Αριθμός περιστατικών: 15

    Εξυπηρέτηση: 1,09 ώρες

    ΓΟΝΚ Άγιοι Ανάργυροι

    Αριθμός περιστατικών: 65

    Εξυπηρέτηση: 3,36 ώρες

    Παίδων Αγία Σοφία

    Αριθμός περιστατικών: 406

    Εξυπηρέτηση: 2,15 ώρες

    ΓΝΑ ΚΑΤ

    Αριθμός περιστατικών: 468

    Εξυπηρέτηση: 3,47 ώρες

    ΠΓΝ Αττικόν

    Αριθμός περιστατικών: 770

    Εξυπηρέτηση: 4,03 ώρες

    ΓΝΑ Λαϊκό

    Αριθμός περιστατικών: 447

    Εξυπηρέτηση: 3,29 ώρες

    ΓΝΑ Γεννηματάς

    Αριθμός περιστατικών: 1.031

    Εξυπηρέτηση: 4,45 ώρες

    ΓΝΑ Σισμανόγλειο

    Αριθμός περιστατικών: 200

    Εξυπηρέτηση: 5,56 ώρες

    ΓΝΑ Ευαγγελισμός

    Αριθμός περιστατικών: 864

    Εξυπηρέτηση: 3,48 ώρες

    Παίδων Αγλαΐα Κυριακού

    Αριθμός περιστατικών: 383

    Εξυπηρέτηση: 2,27 ώρες

    Παίδων Πεντέλης

    Αριθμός περιστατικών: 223

    Εξυπηρέτηση: 1,28 ώρες

