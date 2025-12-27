Γεωργιάδης:-Μείωση-έως-60%-στον-χρόνο-αναμονής-στα-ΤΕΠ-του-ΕΣΥ,-κάτω-από-4-ώρες-ο-μέσος-χρόνος-τον-Δεκέμβριο

Σημαντική βελτίωση στους χρόνους εξυπηρέτησης των ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του ΕΣΥ καταγράφουν τα τελευταία επίσημα στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλάτησης, όπως ενημερώνει με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, τον Δεκέμβριο του 2025 ο μέσος χρόνος αναμονής διαμορφώθηκε στις 3 ώρες και 53 λεπτά, έναντι άνω των 9,5 ωρών την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Παράλληλα, στην ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης παρουσιάζει συγκεντρωτικά στοιχεία για τη λειτουργία των ΤΕΠ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα οποία – όπως επισημαίνει – καταγράφονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλάτησης ασθενών.

Σύμφωνα πάντα με τα δεδομένα, την περίοδο Φεβρουαρίου – Νοεμβρίου 2025 σημειώθηκε μείωση κατά 65% στον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης των ασθενών, εξέλιξη που αποδίδεται στις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί στο σύστημα υγείας.

Για την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025, ο υπουργός Υγείας αναγνωρίζει ότι καταγράφεται αύξηση κατά 7% στον χρόνο εξυπηρέτησης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτή συνοδεύεται από σημαντική αύξηση της προσέλευσης στα ΤΕΠ. Όπως αναφέρεται, η αυξημένη κίνηση σχετίζεται κυρίως με την έξαρση των αναπνευστικών νοσημάτων κατά τους χειμερινούς μήνες.

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Δεκεμβρίου, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στα ΤΕΠ υπολογίζεται στις 3 ώρες και 53 λεπτά, δηλαδή κάτω από το όριο των τεσσάρων ωρών. Σημειώνεται ότι την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ο μέσος χρόνος αναμονής ξεπερνούσε τις 9,5 ώρες, με τη μείωση να αγγίζει το 60%.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Σας παρουσιάζω τα τελευταία καταγεγραμμένα στοιχεία από το ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλάτησης ασθενών στα ΤΕΠ των Νοσοκομείων του ΕΣΥ:

Συγκεκριμένα:

Συνολικός αριθμός περιστατικών και μέσος χρόνος εξυπηρέτησης τελευταίας εφημερίας

Εφημερίες νοσοκομείων την περίοδο 16-22 Δεκεμβρίου

ΠΓΝ Ιωαννίνων

Αριθμός περιστατικών: 312

Εξυπηρέτηση: 3,25 ώρες

ΠΓΝ Πατρών

Αριθμός περιστατικών: 305

Εξυπηρέτηση: 2,04 ώρες

ΓΝ Καρπάθου

Αριθμός περιστατικών: 21

Εξυπηρέτηση: 1,52 ώρες

ΓΑΝΑ Άγιος Σάββας

Αριθμός περιστατικών: 15

Εξυπηρέτηση: 1,09 ώρες

ΓΟΝΚ Άγιοι Ανάργυροι

Αριθμός περιστατικών: 65

Εξυπηρέτηση: 3,36 ώρες

Παίδων Αγία Σοφία

Αριθμός περιστατικών: 406

Εξυπηρέτηση: 2,15 ώρες

ΓΝΑ ΚΑΤ

Αριθμός περιστατικών: 468

Εξυπηρέτηση: 3,47 ώρες

ΠΓΝ Αττικόν

Αριθμός περιστατικών: 770

Εξυπηρέτηση: 4,03 ώρες

ΓΝΑ Λαϊκό

Αριθμός περιστατικών: 447

Εξυπηρέτηση: 3,29 ώρες

ΓΝΑ Γεννηματάς

Αριθμός περιστατικών: 1.031

Εξυπηρέτηση: 4,45 ώρες

ΓΝΑ Σισμανόγλειο

Αριθμός περιστατικών: 200

Εξυπηρέτηση: 5,56 ώρες

ΓΝΑ Ευαγγελισμός

Αριθμός περιστατικών: 864

Εξυπηρέτηση: 3,48 ώρες

Παίδων Αγλαΐα Κυριακού

Αριθμός περιστατικών: 383

Εξυπηρέτηση: 2,27 ώρες

Παίδων Πεντέλης

Αριθμός περιστατικών: 223

Εξυπηρέτηση: 1,28 ώρες

