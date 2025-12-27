Γεωργιάδης:-Μείωση-έως-60%-στον-χρόνο-αναμονής-στα-ΤΕΠ-του-ΕΣΥ,-κάτω-από-4-ώρες-ο-μέσος-χρόνος-τον-Δεκέμβριο

Σημαντική βελτίωση στους χρόνους εξυπηρέτησης των ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του ΕΣΥ καταγράφουν τα τελευταία επίσημα στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλάτησης, όπως ενημερώνει με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, τον Δεκέμβριο του 2025 ο μέσος χρόνος αναμονής διαμορφώθηκε στις 3 ώρες και 53 λεπτά, έναντι άνω των 9,5 ωρών την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Παράλληλα, στην ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης παρουσιάζει συγκεντρωτικά στοιχεία για τη λειτουργία των ΤΕΠ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα οποία – όπως επισημαίνει – καταγράφονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλάτησης ασθενών.
Σύμφωνα πάντα με τα δεδομένα, την περίοδο Φεβρουαρίου – Νοεμβρίου 2025 σημειώθηκε μείωση κατά 65% στον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης των ασθενών, εξέλιξη που αποδίδεται στις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί στο σύστημα υγείας.
Για την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025, ο υπουργός Υγείας αναγνωρίζει ότι καταγράφεται αύξηση κατά 7% στον χρόνο εξυπηρέτησης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτή συνοδεύεται από σημαντική αύξηση της προσέλευσης στα ΤΕΠ. Όπως αναφέρεται, η αυξημένη κίνηση σχετίζεται κυρίως με την έξαρση των αναπνευστικών νοσημάτων κατά τους χειμερινούς μήνες.
Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Δεκεμβρίου, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στα ΤΕΠ υπολογίζεται στις 3 ώρες και 53 λεπτά, δηλαδή κάτω από το όριο των τεσσάρων ωρών. Σημειώνεται ότι την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ο μέσος χρόνος αναμονής ξεπερνούσε τις 9,5 ώρες, με τη μείωση να αγγίζει το 60%.
Σας παρουσιάζω τα τελευταία καταγεγραμμένα στοιχεία από το ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλάτησης ασθενών στα ΤΕΠ των Νοσοκομείων του ΕΣΥ:
Αποδεικνύεται σημαντική μείωση -65% στο μέσο χρόνο εξυπηρέτησης ασθενών την περίοδο Φεβρουαρίου – Νοεμβρίου 2025 σε συνέχεια των πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί.
Αύξηση +7% του χρόνου εξυπηρέτησης των ασθενών την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025, αλλά με παράλληλη αύξηση της κίνησης στα ΤΕΠ λόγω αύξησης κυρίως των αναπνευστικών νοσημάτων.
Και με τα τελευταία στοιχεία του Δεκεμβρίου, υπολογίζεται ότι ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης είναι στις 3 ώρες και 53 λεπτά, δηλ κάτω από τις 4 ώρες. Πέρσι τους ίδιους μήνες ήταν πάνω από 9,5 ώρες ➤ Άρα η μείωση της αναμονής είναι -60%.
Συγκεκριμένα:
Συνολικός αριθμός περιστατικών και μέσος χρόνος εξυπηρέτησης τελευταίας εφημερίας
Εφημερίες νοσοκομείων την περίοδο 16-22 Δεκεμβρίου
ΠΓΝ Ιωαννίνων
Αριθμός περιστατικών: 312
Εξυπηρέτηση: 3,25 ώρες
ΠΓΝ Πατρών
Αριθμός περιστατικών: 305
Εξυπηρέτηση: 2,04 ώρες
ΓΝ Καρπάθου
Αριθμός περιστατικών: 21
Εξυπηρέτηση: 1,52 ώρες
ΓΑΝΑ Άγιος Σάββας
Αριθμός περιστατικών: 15
Εξυπηρέτηση: 1,09 ώρες
ΓΟΝΚ Άγιοι Ανάργυροι
Αριθμός περιστατικών: 65
Εξυπηρέτηση: 3,36 ώρες
Παίδων Αγία Σοφία
Αριθμός περιστατικών: 406
Εξυπηρέτηση: 2,15 ώρες
ΓΝΑ ΚΑΤ
Αριθμός περιστατικών: 468
Εξυπηρέτηση: 3,47 ώρες
ΠΓΝ Αττικόν
Αριθμός περιστατικών: 770
Εξυπηρέτηση: 4,03 ώρες
ΓΝΑ Λαϊκό
Αριθμός περιστατικών: 447
Εξυπηρέτηση: 3,29 ώρες
ΓΝΑ Γεννηματάς
Αριθμός περιστατικών: 1.031
Εξυπηρέτηση: 4,45 ώρες
ΓΝΑ Σισμανόγλειο
Αριθμός περιστατικών: 200
Εξυπηρέτηση: 5,56 ώρες
ΓΝΑ Ευαγγελισμός
Αριθμός περιστατικών: 864
Εξυπηρέτηση: 3,48 ώρες
Παίδων Αγλαΐα Κυριακού
Αριθμός περιστατικών: 383
Εξυπηρέτηση: 2,27 ώρες
Παίδων Πεντέλης
Αριθμός περιστατικών: 223
Εξυπηρέτηση: 1,28 ώρες
