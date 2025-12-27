Γεωργιάδης: Ο Σμαραγδής με κατηγορεί άδικα – Δεν έλαβα ποτέ αίτηση χρηματοδότησης για τον «Καποδίστρια»

Το γεγονός πως δεν έλαβε ποτέ κάποιο έγγραφο για να του ζητηθεί χρηματοδότηση, σχολίασε μέσω ανάρτησής του στο X o Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στα λεγόμενα του Γιάννη Σμαραγδή, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο πρώτος δεν υπέγραψε τη χρηματοδότηση για την ταινία «Καποδίστριας», κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Όπως είπε μάλιστα ο υπουργός, «έβαλα όλο μου το γραφείο να ψάξει για αυτό το χαρτί, αλλά δε βρήκαμε απολύτως τίποτε τέτοιο».

Σε κάθε περίπτωση, τόνισε πως εάν υπάρχει τέτοιο χαρτί θα ήθελε να το δει προκειμένου να αξιολογήσει το τι θα μπορούσε να είχε γίνει και δεν έγινε εκ μέρους της κυβέρνησης.

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι το σημαντικό είναι πως η ταινία τελικά γυρίστηκε και συμβούλευσε όλους να τη δουν.

Παράλληλα, σχολίασε ότι οι επικρίσεις των «θολοκουλτουριάρηδων» σχετικά με την ποιότητά της είναι απολαυστικές, αφού όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό που τους ενοχλεί πραγματικά είναι το θέμα της και ο πατριωτισμός που αναδεικνύει.»

Αναλυτικά η ανάρτηση

Ο κ. Ιωάννης Σμαραγδής με έχει αδίκως κατηγορήσει για την ταινία «Ο Καποδίστριας» λέγοντας ότι δεν υπέγραψα ένα χαρτί για την χρηματοδότηση της, από τότε που ήμουν Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έβαλα όλο μου το γραφείο να ψάξει για αυτό το χαρτί, αλλά δεν βρήκαμε απολύτως… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 27, 2025

