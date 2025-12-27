Δάνεια-σε-ελβετικό-φράγκο:-Πώς-λειτουργεί-η-ρύθμιση-και-τι-σημαίνει-στην-πράξη-για-τους-δανειολήπτες

Η νέα ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο δίνει στους δανειολήπτες τη δυνατότητα να μετατρέψουν την οφειλή τους σε ευρώ, προσφέροντας μεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα στις πληρωμές.

Η νέα ρύθμιση για τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο δίνει στους δανειολήπτες τη δυνατότητα να μετατρέψουν την οφειλή τους σε ευρώ, προσφέροντας μεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα στις πληρωμές.

Οι διακυμάνσεις της ισοτιμίας τα προηγούμενα χρόνια είχαν αυξήσει σημαντικά τις οφειλές, με αποτέλεσμα πολλοί δανειολήπτες να βλέπουν τη μηνιαία τους δόση να αυξάνεται παρά τις συνεχείς πληρωμές. Με τη νέα ρύθμιση, το δάνειο παύει να εξαρτάται από το ελβετικό φράγκο και γίνεται πιο εύκολα διαχειρίσιμο. Η ρύθμιση θα αφορά όλα τα δάνεια σε ελβετικό, τόσο τα ενήμερα στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών (περίπου 2,5 δισ.), όσο και τα τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια του «Ηρακλή». Για τους μη συνεπείς δανειολήπτες, προβλέπεται ένταξη στον Εξωδικαστικό και ρύθμιση της οφειλής με βάση τους όρους αυτού.

Η βασική αλλαγή αφορά τη μετατροπή του δανείου σε ευρώ με σταθερό επιτόκιο, ενώ παράλληλα προβλέπεται μείωση του υπολοίπου ανάλογα με το εισόδημα, την περιουσία και τις καταθέσεις του δανειολήπτη. Ένα απλό παράδειγμα δείχνει πώς λειτουργεί στην πράξη: Ένα τοκοχρεολυτικό δάνειο με υπόλοιπο 100.000 ελβετικών φράγκων, που μεταφράζεται σε 107.411 ευρώ με ισοτιμία 0,9310 και επιτόκιο ελβετικού 2,12%, για υπόλοιπο δέκα χρόνια, μπορεί να έχει κεφαλαιακό όφελος από 14.010 έως 35.804 ευρώ. Η μηνιαία δόση, που προηγουμένως ήταν 994 ευρώ, μειώνεται στα 903 ευρώ με το χαμηλότερο κούρεμα και πέφτει στα 856, 783 και 672 ευρώ για κούρεμα ισοτιμίας 20%, 30% και 50% αντίστοιχα.

Η ρύθμιση παρέχει επίσης τη δυνατότητα επιμήκυνσης της υπολειπόμενης διάρκειας αποπληρωμής έως και πέντε χρόνια. Στο παραπάνω παράδειγμα, η διάρκεια μπορεί να αυξηθεί από 10 σε 15 έτη, με αποτέλεσμα η μηνιαία δόση να μειωθεί περαιτέρω κατά 35%-52%, καθιστώντας τη ρύθμιση πιο εύκολα διαχειρίσιμη για τους δανειολήπτες. Η ευελιξία αυτή βοηθά όσους θέλουν να ελαφρύνουν το μηνιαίο τους βάρος, χωρίς να αλλάζουν την ολική υποχρέωση σημαντικά.

Η νέα ρύθμιση αφορά και τα δάνεια τύπου step-up, τα οποία μετατρέπονται σε τοκοχρεολυτικά. Για παράδειγμα, δάνειο με υπόλοιπο κεφαλαίου 89.953 ελβετικών φράγκων, δηλαδή 96.620 ευρώ, με υπολειπόμενη διάρκεια 21,2 έτη, μπορεί να έχει όφελος από 12.603 έως 32.207 ευρώ ανάλογα με το οικονομικό προφίλ του δανειολήπτη. Η μηνιαία δόση, που προηγουμένως ήταν περίπου 584 ευρώ, μειώνεται στα 487 ευρώ με το χαμηλότερο κούρεμα και πέφτει στα 448, 421, 381 και 324 ευρώ για κούρεμα ισοτιμίας 20%, 30% και 50% αντίστοιχα.

Σημαντικό στοιχείο της ρύθμισης είναι ότι με την ένταξη στο νέο πλαίσιο το δάνειο θεωρείται τακτοποιημένο και δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω διεκδίκησης για το ίδιο ζήτημα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε δανειολήπτης πρέπει να εξετάσει προσεκτικά το όφελος πριν αποφασίσει να ενταχθεί. Η σύγκριση της σημερινής κατάστασης με το νέο σενάριο αποπληρωμής είναι κρίσιμη, τόσο σε επίπεδο συνολικού ποσού όσο και μηνιαίας δόσης.

Η ρύθμιση δεν είναι ίδια για όλους, καθώς το τελικό όφελος εξαρτάται από το εισόδημα, την περιουσία και τις καταθέσεις κάθε δανειολήπτη. Επίσης, τα δάνεια με ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου έχουν υποστεί, διαχρονικά, από τη χορήγηση τους μέχρι σήμερα μια επιβάρυνση έως και 70% στο κεφάλαιο, τη στιγμή που και ο τόκος σε μηνιαία βάση συναρτάται με την ισοτιμία των δύο νομισμάτων (1,67- 0,93). Για να παραμείνουν ενήμερα αυτά τα δάνεια έχουν δεχθεί επανειλημμένες ρυθμίσεις. Κατά συνέπεια, η επιβάρυνση είναι μεγαλύτερη του 70% τόσο για το άληκτο κεφάλαιο, όσο και για τους τόκους.

Παρ’ όλα αυτά, προσφέρει ένα σαφές και πρακτικό πλαίσιο για όσους επιθυμούν να σταθεροποιήσουν τις υποχρεώσεις τους και να έχουν προβλεψιμότητα στις μελλοντικές τους δόσεις.

Συμπερασματικά, η ρύθμιση αποτελεί εργαλείο για όσους θέλουν να βάλουν τάξη στο δάνειό τους και να προστατευτούν από τις διακυμάνσεις της ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου. Τα συγκεκριμένα παραδείγματα δείχνουν με απτό τρόπο πόσο μπορεί να μειωθεί η δόση και το υπόλοιπο κεφαλαίου, δίνοντας στους δανειολήπτες μια ρεαλιστική εικόνα του οφέλους. Ωστόσο, δεν ευνοούνται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Το όφελος διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το εισόδημα, την περιουσία και τις καταθέσεις κάθε δανειολήπτη, και για ορισμένους η μείωση της δόσης ή του υπολοίπου μπορεί να είναι περιορισμένη.