Η ΑΙ δεν έσωσε τον κόσμο. Αλλά έκανε τους υπερπλούσιους ακόμη πλουσιότερους – Δείτε πόσο αυξήθηκε η περιουσία τους

Την ίδια στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται να αναδιαμορφώσει την εργασία, την παραγωγικότητα και την καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώπων, το οικονομικό της αποτύπωμα ακολουθεί μια πολύ πιο γνώριμη διαδρομή.

Το 2025, η AI γέννησε δεκάδες νέους δισεκατομμυριούχους και εκτόξευσε τις περιουσίες των ήδη ισχυρών της τεχνολογίας, επιβεβαιώνοντας ότι η μεγαλύτερη επανάσταση της εποχής μας αλλάζει σχεδόν τα πάντα — εκτός από το ποιοι καταλήγουν στην κορυφή του πλούτου.

Σύμφωνα με το Forbes, περισσότερα από 50 άτομα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της AI έγιναν δισεκατομμυριούχοι μέσα στο 2025, κυρίως ιδρυτές και συνιδρυτές startups.

Ανάμεσά τους βρίσκονται και οι επτά συνιδρυτές της Anthropic, της εταιρείας πίσω από το Claude, η οποία σχεδόν τριπλασίασε την αποτίμησή της σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Οι «νέοι» δισεκατομμυριούχοι της AI

Πλουσιότερος από τη νέα φουρνιά είναι ο Edwin Chen, CEO της Surge AI, με περιουσία που εκτιμάται κοντά στα 18 δισ. δολάρια. Η εταιρεία του ειδικεύεται στη βελτίωση και εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για λογαριασμό κολοσσών όπως η OpenAI και η Anthropic.

Στη λίστα των νεοεισερχόμενων βρίσκονται επίσης:

οι ιδρυτές της Sierra, που αναπτύσσει AI agents για εξυπηρέτηση πελατών

οι δημιουργοί της Mercor, στον χώρο της AI στελέχωσης

οι Anton Osika και Fabian Hedin, συνιδρυτές της Lovable, μιας startup «vibe-coding», με προσωπική περιουσία περίπου 1,6 δισ. δολάρια ο καθένας

Όταν η προσωπική περιουσία αυξάνεται κατά μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια

Ακόμη πιο εντυπωσιακή, όμως, είναι η εικόνα στους ήδη δισεκατομμυριούχους. Οι πέντε μεγαλύτεροι «κερδισμένοι» του 2025, σύμφωνα με τον - Billionaire Index, οφείλουν μεγάλο μέρος της ανόδου τους στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στην κορυφή παραμένει ο Έλον Μασκ ο οποίος σχεδόν διπλασίασε την περιουσία του μέσα στη χρονιά.

Η καθαρή του αξία εκτιμάται στα 645 δισ. δολάρια, με ετήσια αύξηση περίπου 213 δισ. δολαρίων — τη μεγαλύτερη μεταξύ των 500 δισεκατομμυριούχων που παρακολουθεί το -.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν:

η SpaceX, που αποτιμάται στα 800 δισ. δολάρια και εξετάζει δραστηριότητες σε AI data centers

η xAI, η AI startup του Μασκ, που φέρεται να συζητά χρηματοδότηση σε αποτίμηση 230 δισ.

και η Tesla, η οποία στρέφεται ολοένα και περισσότερο στην AI

Alphabet, Oracle και Nvidia στο επίκεντρο

Στη δεύτερη και πέμπτη θέση των μεγαλύτερων κερδισμένων βρίσκονται οι συνιδρυτές της Alphabet, Λάρι Πέιτς και Σεργκέι Μπριν, με αύξηση περιουσίας 102 δισ. και 92,8 δισ. δολάρια αντίστοιχα.

Η Alphabet εξελίχθηκε το 2025 σε έναν από τους ισχυρότερους «παίκτες» της AI παγκοσμίως.

Ακολουθεί Λάρι Έλισον της Oracle, με ετήσια άνοδο 59,2 δισ. δολαρίων, παρά τις ανησυχίες των επενδυτών για τον δανεισμό που απαιτούν τα φιλόδοξα data-center projects της εταιρείας.

Την πεντάδα συμπληρώνει ο Τζένσεν Χουάνγκ, συνιδρυτής και CEO της Nvidia, με περιουσία 156 δισ. δολαρίων, αυξημένη κατά σχεδόν 42 δισ. μέσα στο 2025.

Η AI κυριαρχεί στους πίνακες πλούτου

Στην πρώτη δεκάδα των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη βρίσκονται επίσης ο Τζεφ Μπέζος, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ και ο Στιβ Μπάλμερ.

Εκτός τεχνολογίας, μόνο ο Μπερνάρ Αρνό της LVMH και ο Γουόρεν Μπάφετ της Berkshire Hathaway ξεχωρίζουν.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: το 2025, η τεχνητή νοημοσύνη δεν δημιούργησε απλώς νέους δισεκατομμυριούχους — αναδιαμόρφωσε την ίδια την κορυφή του παγκόσμιου πλούτου. Και όλα δείχνουν πως αυτή η τάση μόλις ξεκίνησε.