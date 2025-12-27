Κίνα:-Αναθεωρεί-τον-νόμο-για-το-εξωτερικό-εμπόριο-για-τη-διασφάλιση-των-εθνικών-συμφερόντων

Η Κίνα προχωρά σε αναμόρφωση του νόμου προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της και να προωθήσει την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας εξωτερικού εμπορίου.

Το κινεζικό κοινοβούλιο ενέκρινε αναθεωρήσεις στη νομοθεσία της χώρας για το εξωτερικό εμπόριο, ενσωματώνοντας διατάξεις για τη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας, της ασφάλειας και των αναπτυξιακών συμφερόντων, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua το Σάββατο.

Σύμφωνα με το -, οι αναθεωρήσεις ενισχύουν επίσης την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και θεσπίζουν ένα σύστημα εμπορικής προσαρμοστικής στήριξης με στόχο τη σταθεροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Η Κίνα προχωρά σε αναμόρφωση του νόμου προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της και να προωθήσει την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας εξωτερικού εμπορίου, εν μέσω κλιμακούμενων παγκόσμιων εντάσεων και μεταβαλλόμενων διεθνών κανόνων.

Ο αναθεωρημένος νόμος, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2026, αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη αναθεώρηση από την αρχική θέσπισή του το 1994, σύμφωνα με το Xinhua.