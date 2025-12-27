Μπλόκα στην ύπαιθρο, πολιτικές πιέσεις στην εξουσία: Τι δείχνει η ευρωπαϊκή εμπειρία

0.9.142

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα το 2025 εξελίχθηκαν σε ένα μαζικό και παρατεταμένο κύμα διαμαρτυρίας, με χιλιάδες αγρότες να στήνουν μπλόκα σε όλη τη χώρα εν μέσω εορτών. Πρόκειται για έναν αγώνα «επιβίωσης» – όπως χαρακτηριστικά τον αποκαλούν οι ίδιοι – που αναδεικνύει σοβαρές κοινωνικοοικονομικές πιέσεις στον πρωτογενή τομέα. Ταυτόχρονα, οι κινητοποιήσεις αυτές έχουν σημαντικό πολιτικό αντίκτυπο: φθείρουν το κυβερνητικό κύρος και εγείρουν συζητήσεις περί πρόωρων εκλογών το 2026.

Η ανάλυση δομείται σε θεματικές ενότητες με αναλυτικές αναφορές σε αξιόπιστες πηγές. Σκοπός είναι να φωτιστεί το φαινόμενο τόσο στην ελληνική του διάσταση, όσο και σε συγκριτικό πλαίσιο με την Ευρώπη, αξιολογώντας παράλληλα το πολιτικό σκηνικό και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που το διαμορφώνουν.

Φθορά της Κυβέρνησης και προοπτική εκλογών

Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις των αγροτών ξεκίνησαν στα τέλη του 2025, όταν οι παραγωγοί – αντιμέτωποι με εκρηκτικό μείγμα προβλημάτων – αποφάσισαν να στήσουν μπλόκα διαρκείας. Αυξημένο κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές προϊόντων, μεγάλες καθυστερήσεις σε αποζημιώσεις και γενικευμένη ανασφάλεια για το μέλλον έχουν οδηγήσει την αγροτική κοινωνία σε απόγνωση. Επιπλέον, το πρόσφατο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ (τον οργανισμό πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων) – με αποκαλύψεις για διαφθορά και παράνομες επιδοτήσεις – κλόνισε την εμπιστοσύνη των αγροτών προς το κράτος. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν προκαλεί έκπληξη ότι οι αγρότες προχώρησαν σε δραστικές ενέργειες: έμειναν στα μπλόκα ακόμη και μέσα στις γιορτές, μεταφέροντας ισχυρό μήνυμα ότι «η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο».

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα διογκούμενο κύμα αντίδρασης. Αρχικά επιχείρησε στρατηγική κατευνασμού, επιμένοντας ότι έχει ικανοποιήσει ήδη πολλά από τα αιτήματα των παραγωγών – υποστηρίζοντας πως «16+4 αιτήματα υλοποιήθηκαν ή δρομολογούνται, ενώ άλλα 7 είναι ανέφικτα λόγω κανόνων ΕΕ ή δημοσιονομικών περιορισμών». Παράλληλα, προσπάθησε να κερδίσει χρόνο, υπολογίζοντας πως το εορταστικό κλίμα θα έκοβε τη δυναμική των μπλόκων. Ωστόσο, αυτή η προσδοκία διαψεύστηκε: «Οι αγρότες αποδεικνύουν ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. […] Γιατί γι’ αυτούς, οι γιορτές χωρίς εισόδημα και προοπτική δεν έχουν κανένα νόημα» σημείωσε χαρακτηριστικά αρθρογράφος, δίνοντας το στίγμα του αδιεξόδου.

Το αποτέλεσμα ήταν πολλαπλάσιο πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση. Οι προσπάθειες πυροδότησης του λεγόμενου «κοινωνικού αυτοματισμού» – δηλαδή η προσπάθεια να στραφεί η κοινή γνώμη κατά των αγροτών λόγω της όχλησης στα μπλόκα – απέτυχαν παταγωδώς. Αντίθετα, η κοινωνία σε συντριπτικό βαθμό τάχθηκε υπέρ των αγροτών. Δημοσκόπηση της Metron Analysis στα μέσα Δεκεμβρίου έδειξε ότι 81% των πολιτών θεωρεί δίκαια τα αιτήματα των αγροτών, ενώ 63% κρίνει δικαιολογημένη ακόμη και τη μορφή κινητοποίησης με μπλόκα. Αντίστοιχα, σε δημοσκόπηση της Alco, 78% δήλωσε τη στήριξή του στους αγώνες των αγροτών. Πρόκειται για ένα πραγματικό «τσουνάμι συμπαράστασης», που μετατρέπει την κυβερνητική τακτική σε μπούμερανγκ: όπως χαρακτηριστικά σχολιάστηκε, η προσπάθεια της κυβέρνησης γύρισε μπούμερανγκ, καθώς η κοινωνία πέταξε στα σκουπίδια τον κοινωνικό αυτοματισμό

Το πολιτικό κόστος αποτυπώθηκε και στις δημοσκοπήσεις πρόθεσης ψήφου. Παρότι η κυβερνώσα Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) διατηρεί ακόμα προβάδισμα, παρουσιάζει “ροκάνισμα” των ποσοστών της. Σε ορισμένες μετρήσεις, η δύναμή της έχει πέσει σταθερά κάτω από το 25% – ακόμη και γύρω στο 21% σύμφωνα με πληροφορίες. Αυτή η δημοσκοπική καθίζηση προκαλεί έντονη ανησυχία στο κυβερνητικό επιτελείο, καθώς συνοδεύεται από μια εντυπωσιακή μεταστροφή της κοινής γνώμης υπέρ των πρόωρων εκλογών. Ενώ έναν χρόνο πριν, το 70% των πολιτών προτιμούσε να μην στηθούν πρόωρες κάλπες χάριν “σταθερότητας”, τώρα πια το 52-56% ζητά εκλογές εντός του 2026, δηλαδή πριν το τέλος της τετραετίας. Το πλέον ανησυχητικό εύρημα για την κυβέρνηση είναι ότι ακόμη και ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων της ΝΔ τάσσεται υπέρ των πρόωρων εκλογών – ένδειξη ότι η πίστη στο κυβερνητικό αφήγημα περί σταθερότητας κλονίζεται ακόμη και στη βάση της.

Αυτό το κλίμα έχει ανοίξει για τα καλά τη συζήτηση περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Επισήμως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ότι «η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία». Ωστόσο, στο παρασκήνιο το σενάριο του εκλογικού αιφνιδιασμού επανεξετάζεται σοβαρά. Σύμφωνα με διαρροές, συνεργάτες του πρωθυπουργού έχουν ήδη καταθέσει εισηγήσεις υπέρ ενός εκλογικού “παράθυρου” την άνοιξη–καλοκαίρι του 2026, πριν παγιωθεί περαιτέρω η φθορά. Τα επιχειρήματα υπέρ μιας πρόωρης κάλπης συνοψίζονται στα εξής (α) Η παρατεταμένη κρίση (αγροτικό, σκάνδαλα όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακρίβεια) ρίχνει συνεχώς τα ποσοστά της ΝΔ. (β) Το κυβερνητικό αφήγημα δείχνει να χάνει τον έλεγχο, με έκρηξη δυσπιστίας από την κοινωνία. (γ) Όσο πλησιάζει το 2027, ελλοχεύει ο κίνδυνος η κυβέρνηση να εξαντλήσει το πολιτικό της κεφάλαιο, ενώ εν τω μεταξύ αναδιατάσσεται ο αντιπολιτευόμενος χώρος (με νέα σχήματα υπό τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού) που θα μπορούσαν να ανακάμψουν. Προς το παρόν, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται “θεσμικά αρνητικός” σε μια τέτοια προοπτική, όμως ακόμα και αυτή η άρνηση «αρχίζει να αποκτά αστερίσκους» – η λέξη “εκλογές” δεν είναι πλέον ταμπού στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συνοψίζοντας, οι αγροτικές κινητοποιήσεις έχουν επιταχύνει τη φθορά της κυβέρνησης και δημιουργήσει πρωτόγνωρες πιέσεις για την επίσπευση των πολιτικών εξελίξεων. Αν και δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα οδηγήσουν σε πρόωρες κάλπες (καθώς η κυβέρνηση ενδέχεται να επιχειρήσει συμβιβασμό ώστε να ανακτήσει τον έλεγχο), εντούτοις η κοινωνική δυσφορία που συσσωρεύτηκε τις τελευταίες εβδομάδες καθιστά το σενάριο των αρχών του 2026 ρεαλιστικό. Όπως εύστοχα αναφέρεται, «στενεύουν τα περιθώρια χειρισμών, καθώς η κυβέρνηση έχει πλέον απέναντι τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, ενώ οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους». Αν δεν βρεθεί διέξοδος που να ικανοποιεί έστω εν μέρει τα αιτήματα, το ρήγμα μεταξύ κυβέρνησης και αγροτικού κόσμου δύσκολα θα γεφυρωθεί χωρίς δημοκρατική διέξοδο, δηλαδή κάλπες, «για να καθαρίσει το τοπίο».

Μπλόκα στην Γαλλία

Αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ευρώπη και πολιτικά αποτελέσματα

Οι δυναμικές αγροτικές κινητοποιήσεις δεν αποτελούν ελληνική ιδιαιτερότητα· αντίθετα, τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, προκαλώντας σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις. Παρακάτω παρουσιάζονται τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα (Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία) και εξετάζεται αν – και πώς – οι εκεί διαμαρτυρίες των αγροτών μετετράπησαν σε πολιτικές κρίσεις ή αλλαγές πολιτικής.

Η περίπτωση της Ολλανδίας – Οι αγρότες και ο «πόλεμος του αζώτου»

Στην Ολλανδία, η τελευταία πενταετία σημαδεύτηκε από έναν παρατεταμένο «πόλεμο» μεταξύ κυβερνητικών περιβαλλοντικών πολιτικών και του αγροτικού κόσμου. Αφορμή στάθηκε η προσπάθεια της κυβέρνησης να μειώσει δραστικά τις εκπομπές αζώτου (οξειδίων του αζώτου και αμμωνίας) – ένα πρόβλημα οξύ στις Κάτω Χώρες λόγω της εντατικής κτηνοτροφίας. Ήδη από το 2019, όταν τέθηκε ο στόχος περιορισμού των εκπομπών, ξέσπασαν σφοδρές αντιδράσεις: χιλιάδες Ολλανδοί αγρότες κατέβηκαν στους δρόμους με τα τρακτέρ τους, αποκλείοντας κεντρικές οδούς και φράζοντας το κέντρο της Χάγης. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονταν ότι τα προτεινόμενα μέτρα (περιορισμοί σε κτηνοτροφικές μονάδες, αγορές γης από το κράτος για μείωση της παραγωγής κ.ά.) ήταν άδικα και καταστροφικά για τις οικογενειακές φάρμες τους. Τα συνθήματα όπως «ο αγρότης αξίζει σεβασμό» έγιναν σύμβολο του κινήματος, το οποίο βρήκε ευρεία απήχηση στη Ολλανδική ύπαιθρο.

Οι κινητοποιήσεις στην Ολλανδία κλιμακώθηκαν και σε ορισμένες περιπτώσεις έγιναν βίαιες, υποχρεώνοντας την κυβέρνηση να αναβάλλει ή να αναθεωρήσει ορισμένες πολιτικές. Κυρίως όμως, αυτές οι διαμαρτυρίες είχαν ένα απροσδόκητο πολιτικό αποτέλεσμα: τη γέννηση ενός νέου κόμματος. Το 2019 ιδρύθηκε το Κίνημα Αγροτών-Πολιτών (BoerBurgerBeweging, BBB), με βασικό στόχο την εκπροσώπηση των συμφερόντων της αγροτικής κοινότητας και την αντίσταση στα μέτρα για το άζωτο. Μέσα σε λίγα χρόνια, το BBB κατάφερε εντυπωσιακές εκλογικές επιτυχίες. Τον Μάρτιο του 2023 κέρδισε τις περιφερειακές εκλογές αναδεικνυόμενο πρώτο κόμμα σε όλες σχεδόν τις επαρχίες, γεγονός που του έδωσε και τη μεγαλύτερη ομάδα στην Γερουσία της Ολλανδίας. Αυτό το πολιτικό σεισμό – που πηγάζει άμεσα από την αγανάκτηση των αγροτών – διαδέχθηκαν ραγδαίες εξελίξεις: το καλοκαίρι του 2023 κατέρρευσε η κυβέρνηση συνασπισμού του Μαρκ Ρούτε (έστω κι αν η αφορμή ήταν το μεταναστευτικό, η γενικότερη φθορά είχε συμβάλει) και προκηρύχθηκαν πρόωρες εκλογές.

Στις εκλογές του Νοεμβρίου 2023, η οργή της υπαίθρου αποτυπώθηκε στην κάλπη: τα παραδοσιακά κόμματα έχασαν έδαφος, ενώ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη το εθνικιστικό κόμμα PVV του Geert Wilders. Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι ότι το BBB – παρότι δεν πήγε τόσο καλά όσο στις περιφερειακές – συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις για τον κυβερνητικό συνασπισμό. Πράγματι, στις αρχές 2025 σχηματίστηκε νέα τετρακομματική κυβέρνηση στην Ολλανδία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται τόσο το ακροδεξιό PVV του Wilders όσο και ένα «κόμμα των αγροτών» που δημιουργήθηκε για να διαμαρτυρηθεί ενάντια στα μέτρα για το άζωτο – δηλαδή το BBB. Είναι ενδεικτικό ότι οι ίδιες πολιτικές που ξεσήκωσαν τους αγρότες τώρα αποτελούν σημείο τριβής μέσα στην κυβέρνηση: η νέα συμμαχία είναι εύθραυστη, καθώς πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στις δικαστικές επιταγές για μείωση των ρύπων έως το 2030 και στις απαιτήσεις των εταίρων της (Wilders και BBB) για χαλάρωση των στόχων. Ο ίδιος ο Wilders έσπευσε να δηλώσει ότι «δεν χρειαζόμαστε περισσότερες πολιτικές για το άζωτο – χρειαζόμαστε χαλάρωση των κανόνων και των στόχων», επιβεβαιώνοντας την αλλαγή κατεύθυνσης.

Εν κατακλείδι, η ολλανδική εμπειρία δείχνει ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις μπορεί να αναδιατάξουν δραματικά το πολιτικό σκηνικό. Δεν προκάλεσαν ακριβώς άμεση ανατροπή κυβέρνησης (η πτώση Ρούτε είχε σύνθετες αιτίες), όμως λειτούργησαν ως καταλύτης για την ανάδυση νέων πολιτικών δυνάμεων. Επιπλέον, ανάγκασαν το σύστημα να επανεξετάσει πολιτικές: ήδη συζητείται επιμήκυνση του ορίζοντα επίτευξης των στόχων μείωσης ρύπων και πιο ήπια προσέγγιση, υπό την πίεση των αγροτικών αντιδράσεων. Η περίπτωση της Ολλανδίας αποτελεί προειδοποίηση και για την υπόλοιπη Ευρώπη – όπως σημειώνουν αναλυτές, η σύγκρουση αυτή λειτουργεί ως «πρόλογος» για ευρύτερες ευρωπαϊκές εξελίξεις, ιδίως ενόψει των ευρωεκλογών όπου το αγροτικό και το περιβαλλοντικό διαδραματίζουν ρόλο.

Η περίπτωση της Γαλλίας – Παραδοσιακές διαμαρτυρίες και υποχωρήσεις της κυβέρνησης

Η Γαλλία έχει μακρά παράδοση αγροτικών κινητοποιήσεων, δεδομένου ότι αποτελεί αγροτική υπερδύναμη στην Ευρώπη. Οι Γάλλοι αγρότες, οργανωμένοι σε ισχυρά συνδικάτα, δεν διστάζουν να προχωρήσουν σε δυναμικές διαδηλώσεις όταν πιεστούν τα εισοδήματά τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έλαβε χώρα το 2015, όταν η πτώση των τιμών στο κρέας και το γάλα, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος και τις συνέπειες του ρωσικού εμπάργκο, έφερε πολλούς κτηνοτρόφους και γεωργούς στα όρια της χρεοκοπίας. Μέσα σε λίγους μήνες, σημειώθηκαν μαζικές διαμαρτυρίες σε όλη τη Γαλλία: οι αγρότες απέκλειαν πόλεις, άδειαζαν κόπρανα και σαπισμένα λαχανικά στους δρόμους, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2015 1.500 τρακτέρ κατέβηκαν στο Παρίσι, παραλύοντας την κυκλοφορία. Η κοινή γνώμη τότε στήριξε ευρέως τους αγρότες – δημοσκοπήσεις έδειξαν «συντριπτική υποστήριξη» από το γαλλικό κοινό.

Η κλιμάκωση αυτών των κινητοποιήσεων ανάγκασε την κυβέρνηση να προβεί σε σημαντικές παραχωρήσεις. Ήδη από τον Ιούλιο 2015 ο τότε πρωθυπουργός Μανουέλ Βαλς ανακοίνωσε ένα πακέτο έκτακτης βοήθειας 600 εκατομμυρίων ευρώ (μέσω φοροελαφρύνσεων και εγγυήσεων δανείων) για τους αγρότες που πλήττονταν. Οι αγρότες θεώρησαν τα μέτρα ανεπαρκή και συνέχισαν τις πιέσεις. Μετά τη μεγάλη κινητοποίηση του Σεπτεμβρίου στο Παρίσι, η κυβέρνηση υποχώρησε περαιτέρω: πρόσθεσε άλλα €85 εκατ. στο πακέτο ενίσχυσης, εξήγγειλε χαλάρωση ορισμένων περιβαλλοντικών κανονισμών, επέβαλε μορατόριουμ ενός έτους στις αποπληρωμές δανείων των πληγέντων αγροτών και ανακοίνωσε μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών. Όπως τόνισε ο Βαλς, «η γεωργία είναι η κληρονομιά μας, η ταυτότητα της υπαίθρου μας», αναγνωρίζοντας το βάρος των θυσιών των αγροτικών οικογενειών. Τα μέτρα αυτά ικανοποίησαν εν μέρει τα αιτήματα, αποκλιμακώνοντας την κρίση. Το παράδειγμα του 2015 καταδεικνύει ότι στη Γαλλία οι αγρότες πέτυχαν σημαντικές πολιτικές νίκες μέσω των κινητοποιήσεών τους – όχι με την έννοια πτώσης κυβέρνησης, αλλά με την έννοια αλλαγών πολιτικής: οικονομικές ενισχύσεις, ρυθμίσεις χρέους και προσωρινή χαλάρωση κανόνων.

Οι κινητοποιήσεις των Γάλλων αγροτών συνεχίζονται και πιο πρόσφατα για διάφορα ζητήματα, συχνά αποφέροντας κάποιες παραχωρήσεις. Για παράδειγμα, το 2023 – 2024 υπήρξαν έντονες αντιδράσεις κατά της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–Mercosur, με τους αγρότες (ιδίως κτηνοτρόφους) να φοβούνται αθέμιτο ανταγωνισμό από εισαγόμενα φθηνότερα προϊόντα. Γαλλικές οργανώσεις πίεσαν σθεναρά και συνέβαλαν στο να μπλοκαριστεί η επικύρωση της συμφωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη Γαλλία και άλλες χώρες να θέτουν βέτο επικαλούμενες περιβαλλοντικές ανησυχίες – ωστόσο ευρέως θεωρείται ότι και η πίεση του αγροτικού λόμπι έπαιξε ρόλο σε αυτή τη στάση. Επίσης, στα τέλη του 2025, ξέσπασαν βίαιες διαδηλώσεις αγροτών στη νότια Γαλλία όταν η κυβέρνηση διέταξε τον μαζικό θανάτο όλων των βοοειδών σε φάρμες όπου εντοπίστηκε κρούσμα οζώδους δερματίτιδας (μιας ιογενούς ασθένειας) Οι κτηνοτρόφοι θεώρησαν το μέτρο υπερβολικό και κατέβηκαν στους δρόμους σε περιοχές όπως η Αριέζ και η Οξιτανία, συγκρουόμενοι με την αστυνομία. Η κυβέρνηση Μακρόν, δια της υπουργού Γεωργίας Ανί Ζενεβάρντ, επέμεινε ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση» διότι διαφορετικά η ασθένεια θα σκοτώσει εκατομμύρια ζώα και θα οδηγήσει σε καραντίνα τα γαλλικά προϊόντα. Παρά την αδιαλλαξία αυτή, το γεγονός ότι οι διαδηλώσεις πήραν τέτοια έκταση δείχνει πως οι Γάλλοι αγρότες δεν διστάζουν να αναμετρηθούν και με σκληρά μέτρα, πιέζοντας για ηπιότερες λύσεις. Εν προκειμένω, η πολιτική κατάληξη ήταν ότι το θέμα έφτασε στο ανώτατο επίπεδο: η κυβέρνηση ανακοίνωσε αποζημιώσεις στους πληγέντες κτηνοτρόφους και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τον εμβολιασμό, προσπαθώντας να κατευνάσει την οργή χωρίς να αναιρέσει την επίμαχη απόφαση.

Συνολικά, στη Γαλλία οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνήθως αποφέρουν καρπούς υπό μορφή πολιτικών παραχωρήσεων. Η γαλλική πολιτική κουλτούρα τείνει να αντιμετωπίζει τους αγρότες ως μια σεβαστή δύναμη – άλλωστε ιστορικά το κράτος πρόνοιας (π.χ. Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ) στηρίχθηκε σε ένα “κοινωνικό συμβόλαιο” με τον αγροτικό κόσμο. Έτσι, χωρίς να έχουν ρίξει κυβερνήσεις, οι Γάλλοι αγρότες έχουν καταφέρει με τις πιέσεις τους να αποσπούν οικονομική στήριξη, ρυθμίσεις χρεών, ή να φρενάρουν συμφωνίες που θεωρούν επιζήμιες. Αυτό συνιστά μια μορφή έμμεσου πολιτικού αποτελέσματος των κινητοποιήσεων.

Η περίπτωση της Ισπανίας – «Ο ξεσηκωμός των αγροτών» και νομοθετικές αλλαγές

Στην Ισπανία, αξιοσημείωτες αγροτικές κινητοποιήσεις έλαβαν χώρα στις αρχές του 2020, σε μια περίοδο που οι αγρότες και κτηνοτρόφοι αντιμετώπιζαν οξύτατο πρόβλημα χαμηλών τιμών παραγωγού. Σε όλη τη χώρα – από την Ανδαλουσία μέχρι την Εξτρεμαδούρα και την Καστίλλη – έγιναν μαζικές συγκεντρώσεις και αποκλεισμοί δρόμων με τρακτέρ, σε μια εκστρατεία διαμαρτυρίας κατά των «εξευτελιστικών» τιμών που λάμβαναν οι παραγωγοί για τα προϊόντα τους. Οι αγρότες κατήγγειλαν ότι το κόστος παραγωγής (π.χ. για πορτοκάλια ή ελαιόλαδο) συχνά υπερβαίνει την τιμή πώλησης, οδηγώντας τους «να δουλεύουν με ζημία». Ζητούσαν πολιτική δράση ώστε να εγγυηθεί μια δίκαιη αμοιβή, στοχεύοντας κυρίως τις πρακτικές των μεγάλων σουπερμάρκετ που πιέζουν τις τιμές προς τα κάτω. Όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Νέων Αγροτών στη Βαλένθια, «δεν γίνεται να έχουμε ενιαία αγορά όπου ζητούνται πολλά από τους Ευρωπαίους αγρότες και ελάχιστα από τους τρίτες χώρες – αυτό δεν είναι δίκαιο», υπονοώντας τον ανταγωνισμό από φθηνές εισαγωγές.

Οι μαζικές αυτές κινητοποιήσεις στην Ισπανία – που κράτησαν εβδομάδες και αποτέλεσαν ένα είδος «αγροτικού ξεσηκωμού» – είχαν απτό πολιτικό αποτέλεσμα: ανάγκασαν τη νεοσύστατη τότε κυβέρνηση Σάντσεθ (Σοσιαλιστών/Podemos) να αναλάβει δράση. Υπό την πίεση των διαδηλώσεων, η κυβέρνηση εισήγαγε επειγόντως νομοθετικές αλλαγές στην εμπορική αλυσίδα τροφίμων. Τον Φεβρουάριο-Μάρτιο 2020 ψηφίστηκε τροποποίηση της Ισπανικής Νομοθεσίας περί Τροφίμων (Ley de la Cadena Alimentaria) με στόχο την ενίσχυση της θέσης των παραγωγών. Το κεντρικό μέτρο ήταν η απαγόρευση των πωλήσεων προϊόντων κάτω του κόστους παραγωγής – πλέον απαγορεύτηκε στα σουπερμάρκετ να πουλούν σε τιμές χαμηλότερες από το κόστος, ενώ προβλέφθηκαν τσουχτερά πρόστιμα έως €100.000 (και έως €1 εκατ. για μεγάλες παραβάσεις) για τους παραβάτες. Επίσης, οι αγοραστές (αλυσίδες τροφίμων) υποχρεώθηκαν να παρέχουν γραπτά συμβόλαια στους προμηθευτές και να συνδέουν τις τιμές αγοράς με το κόστος παραγωγής βάσει επίσημων δεικτών. Επιπλέον, αυξήθηκαν οι ποινές για όσους παραβιάζουν τους κανόνες της αγροδιατροφικής αλυσίδας και ανακοινώθηκαν πρόσθετα φορολογικά και ενεργειακά μέτρα στήριξης (μείωση φορολογικού συντελεστή εισοδήματος για αγρότες, μείωση τιμολογίων ρεύματος για άρδευση κ.ά.).

Οι αγροτικές ενώσεις χαιρέτισαν αυτά τα βήματα ως «ιστορική κατάκτηση» του αγροτικού κινήματος, αποδίδοντας ευθέως τη μεταστροφή της πολιτικής στο «αγροτικό ξεσηκωμό» των προηγούμενων εβδομάδων. Ο γενικός γραμματέας της UPA (Ένωση Μικρών Αγροτών) Lorenzo Ramos δήλωσε: «Αυτό το διάταγμα είναι μια κατάκτηση των αγροτών και κτηνοτρόφων, καρπός της ιστορικής διαδικασίας κινητοποίησης των τελευταίων εβδομάδων», τονίζοντας όμως ότι «δεν τελειώνουμε εδώ – οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, είναι μόλις το πρώτο βήμα για μια οριστική λύση». Πράγματι, παρότι ψηφίστηκε ο νόμος, οι διαδηλώσεις δεν έληξαν αμέσως, αλλά σταδιακά εκτονώθηκαν καθώς η κυβέρνηση έδειξε διάθεση να ικανοποιήσει και άλλα αιτήματα (φορολογικά, ασφαλιστικά κ.ά.). Η ισπανική εμπειρία κατέδειξε ότι οι αγρότες μπορούν να πετύχουν ουσιαστικές αλλαγές πολιτικής μέσω των διαμαρτυριών τους – εν προκειμένω μια νομοθετική ρύθμιση προστασίας του εισοδήματός τους που θεωρήθηκε πρωτοποριακή στην Ευρώπη. Δεν υπήρξε κάποια κυβερνητική κρίση ή αλλαγή ηγεσίας, όμως η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να αλλάξει ρότα σε μια σημαντική πολιτική (τους κανόνες αγοράς τροφίμων) υπό την πίεση του δρόμου.

Συμπερασματικά, από τις τρεις περιπτώσεις: στην Ολλανδία οι αγρότες έφεραν πολιτική ανατροπή έμμεσα (νέα κόμματα και νέες κυβερνητικές συμμαχίες φιλοαγροτικής κατεύθυνσης), στη Γαλλία απέσπασαν μεγάλες παραχωρήσεις και βοήθεια κρατώντας όμως το θεσμικό πλαίσιο, και στην Ισπανία πέτυχαν απευθείας αλλαγή νόμου προς όφελός τους. Κοινός παρονομαστής είναι ότι οι κινητοποιήσεις σε όλες τις περιπτώσεις δεν πέρασαν χωρίς αντίκτυπο: είτε ανάγκασαν κυβερνήσεις να αναδιπλωθούν πολιτικά, είτε αναδιαμόρφωσαν το πολιτικό σκηνικό με νέα σχήματα και συμμαχίες.

Γιατί η ελληνική αντιπολίτευση δεν οφελείται πολιτικά από τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Ένα αξιοσημείωτο – και παράδοξο με την πρώτη ματιά – στοιχείο του ελληνικού πολιτικού σκηνικού το 2025 είναι ότι, παρά τη γενικευμένη δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση λόγω του αγροτικού (και άλλων κρίσεων), η αντιπολίτευση δεν έχει κατορθώσει να αποκομίσει σημαντικά πολιτικά οφέλη. Οι αγροτικές κινητοποιήσεις φθείρουν την κυβέρνηση, όμως δεν φαίνεται να ενισχύουν αντίστοιχα τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε όρους κοινωνικής υποστήριξης ή πρόθεσης ψήφου. Αντίθετα, καταγράφεται μια ιδιότυπη κατάσταση: ευρεία λαϊκή δυσαρέσκεια, χωρίς όμως σαφή μετακίνηση ψηφοφόρων προς τις εναλλακτικές πολιτικές δυνάμεις.

Η εικόνα των δημοσκοπήσεων είναι αποκαλυπτική. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 η Νέα Δημοκρατία παρουσίασε «σταθερή δημοσκοπική αντοχή, παρά τη γενικευμένη δυσαρέσκεια και την κοινωνική ένταση», την ώρα που «κανένα κόμμα από την κατακερματισμένη αντιπολίτευση δεν φάνηκε ικανό να την απειλήσει ουσιαστικά». Πράγματι, ακόμη και στο τέλος του έτους – μετά από αλλεπάλληλες κρίσεις (σκάνδαλα, κόστος ζωής, μαζικές κινητοποιήσεις) – οι μετρήσεις έδιναν στη ΝΔ περίπου 27-29% (επίδοση σχεδόν ίδια με αυτήν των ευρωεκλογών του 2024), ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπολείπονταν του κυβερνώντος κόμματος πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες. Είναι ενδεικτικό ότι σε δημοσκόπηση Δεκεμβρίου (Alco για Alpha), παρόλο που η κοινωνική δυσαρέσκεια ξεχειλίζει υπέρ των αγροτών, η πρόθεση ψήφου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη: η ΝΔ διατηρούσε προβάδισμα με ~23,6%, το ΠΑΣΟΚ ~11,6%, η Ελληνική Λύση ~9,5%, το ΚΚΕ ~7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας ~6,3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις ~4,7%. Με άλλα λόγια, «η δυσαρέσκεια δεν δημιουργεί μεταβολές στην εκλογική παρουσία των κομμάτων» – το κυβερνών κόμμα κρατά (έστω και οριακά μειωμένη) την επιρροή του, ενώ η αντιπολίτευση εμφανίζει στασιμότητα ή και περαιτέρω αποδυνάμωση σε ορισμένες περιπτώσεις.

Πού οφείλεται αυτή η αδυναμία της αντιπολίτευσης να καρπωθεί πολιτικά οφέλη από τις κινητοποιήσεις; Οι αναλυτές επισημαίνουν πολλούς παράγοντες:

Κατακερματισμένη αντιπολίτευση και απουσία αξιόπιστης εναλλακτικής: Μετά τις εκλογές του 2023, ο χώρος της αντιπολίτευσης παρουσιάζει πολυδιάσπαση και κρίση ηγεσίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ιστορικά ο κύριος εκφραστής της λαϊκής δυσαρέσκειας, υπέστη στρατηγική ήττα και αλλαγή ηγεσίας (με τον Αλέξη Τσίπρα να αποχωρεί και τον Στέφανο Κασσελάκη να αναλαμβάνει, χωρίς όμως πειστικά αποτελέσματα). Το κενό ηγεσίας ακολούθησαν αποχωρήσεις και η προαναγγελία νέων σχημάτων (ο ίδιος ο Τσίπρας κινείται προς ίδρυση νέου κόμματος της αριστεράς, ενώ νέα πολιτική πρωτοβουλία αναμένεται και από τη Μαρία Καρυστιανού, μια προσωπικότητα που αναδείχθηκε από την υπόθεση των Τεμπών). Αυτό έχει ως συνέπεια να διασπάται η αντιπολιτευτική ψήφος σε πολλά μικρότερα κόμματα, που μέχρι στιγμής δεν εμπνέουν ευρύτερη εμπιστοσύνη. Όπως σημειώθηκε, η ΝΔ διατηρεί μια «διαφορά ασφαλείας» διότι η ψαλίδα με τον εκάστοτε δεύτερο (ΠΑΣΟΚ ή Πλεύση) παραμένει διψήφια. Κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα δεν έχει καταφέρει να συσπειρώσει γύρω του την πλειοψηφία των δυσαρεστημένων πολιτών.

Μετά τις εκλογές του 2023, ο χώρος της αντιπολίτευσης παρουσιάζει πολυδιάσπαση και κρίση ηγεσίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ιστορικά ο κύριος εκφραστής της λαϊκής δυσαρέσκειας, υπέστη στρατηγική ήττα και αλλαγή ηγεσίας (με τον Αλέξη Τσίπρα να αποχωρεί και τον Στέφανο Κασσελάκη να αναλαμβάνει, χωρίς όμως πειστικά αποτελέσματα). Το κενό ηγεσίας ακολούθησαν αποχωρήσεις και η προαναγγελία νέων σχημάτων (ο ίδιος ο Τσίπρας κινείται προς ίδρυση νέου κόμματος της αριστεράς, ενώ νέα πολιτική πρωτοβουλία αναμένεται και από τη Μαρία Καρυστιανού, μια προσωπικότητα που αναδείχθηκε από την υπόθεση των Τεμπών). Αυτό έχει ως συνέπεια να σε πολλά μικρότερα κόμματα, που μέχρι στιγμής δεν εμπνέουν ευρύτερη εμπιστοσύνη. Όπως σημειώθηκε, η ΝΔ διατηρεί μια «διαφορά ασφαλείας» διότι η ψαλίδα με τον εκάστοτε δεύτερο (ΠΑΣΟΚ ή Πλεύση) παραμένει διψήφια. Κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα δεν έχει καταφέρει να συσπειρώσει γύρω του την πλειοψηφία των δυσαρεστημένων πολιτών. Φθορά αξιοπιστίας και των αντιπολιτευόμενων κομμάτων: Η γενική αποδοκιμασία του πολιτικού συστήματος φαίνεται να συμπαρασύρει και την αντιπολίτευση. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ερετικός, η λαϊκή δυσφορία μεταφράζεται όχι μόνο σε άρση εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, αλλά και σε γενικότερη απαξίωση προς τους πολιτικούς φορείς. Πολίτες που στέκονται στο πλευρό των αγροτών ενδεχομένως δεν εμπιστεύονται ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα κάνουν ουσιαστικά τη διαφορά. Αυτό συνδέεται και με την πρόσφατη ιστορική μνήμη: πολλοί αγρότες θυμούνται ότι και προηγούμενες κυβερνήσεις (π.χ. ΣΥΡΙΖΑ 2015-19) επέβαλαν δυσβάστακτα μέτρα στον κλάδο (φορολογία, ασφαλιστικό), παρά τις αρχικές υποσχέσεις. Έτσι, ενυπάρχει μια διστακτικότητα να «επιστρέψουν» ψήφο διαμαρτυρίας στα ίδια κόμματα που στο παρελθόν μπορεί να τους απογοήτευσαν.

Η γενική φαίνεται να συμπαρασύρει και την αντιπολίτευση. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ερετικός, η λαϊκή δυσφορία μεταφράζεται όχι μόνο σε άρση εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, αλλά και σε προς τους πολιτικούς φορείς. Πολίτες που στέκονται στο πλευρό των αγροτών ενδεχομένως δεν εμπιστεύονται ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα κάνουν ουσιαστικά τη διαφορά. Αυτό συνδέεται και με την πρόσφατη ιστορική μνήμη: πολλοί αγρότες θυμούνται ότι και προηγούμενες κυβερνήσεις (π.χ. ΣΥΡΙΖΑ 2015-19) επέβαλαν δυσβάστακτα μέτρα στον κλάδο (φορολογία, ασφαλιστικό), παρά τις αρχικές υποσχέσεις. Έτσι, ενυπάρχει μια να «επιστρέψουν» ψήφο διαμαρτυρίας στα ίδια κόμματα που στο παρελθόν μπορεί να τους απογοήτευσαν. Έλλειψη προβολής συγκροτημένης πρότασης: Παρατηρείται ότι η αντιπολίτευση, αν και ασκεί οξύα κριτική, δεν έχει καταφέρει να επιβάλει στο δημόσιο διάλογο μια σαφή, πειστική εναλλακτική λύση για τα αγροτικά προβλήματα. Για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για αδιαφορία και προτείνει ενισχύσεις στο αγροτικό πετρέλαιο, κατώτατες τιμές κ.λπ., όμως αυτές οι θέσεις χάνονται εν μέσω του γενικότερου θορύβου και δεν φαίνεται να εμπνέουν ιδιαίτερα τους αγρότες ή την κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με τα δικά του εσωτερικά ζητήματα, δεν έχει ισχυρή παρουσία. Μάλιστα, η επιστροφή του Αλ. Τσίπρα στην πολιτική σκηνή (με περιοδείες και εξαγγελία νέας κίνησης) αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό: σε δημοσκόπηση, το 68% των ερωτηθέντων θεώρησε ότι ο Τσίπρας «επαναλαμβάνει τα ίδια», παρά τη νέα του πρόταση . Επίσης, το γεγονός ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξακολουθεί να προβάλλεται ως πιο αξιόπιστη σε ζητήματα οικονομίας και σταθερότητας (έστω και φθαρμένη) καθιστά δύσκολη τη μαζική στροφή ψηφοφόρων προς την αντιπολίτευση.

Παρατηρείται ότι η αντιπολίτευση, αν και ασκεί οξύα κριτική, δεν έχει καταφέρει να επιβάλει στο δημόσιο διάλογο μια σαφή, πειστική εναλλακτική λύση για τα αγροτικά προβλήματα. Για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για αδιαφορία και προτείνει ενισχύσεις στο αγροτικό πετρέλαιο, κατώτατες τιμές κ.λπ., όμως αυτές οι θέσεις χάνονται εν μέσω του γενικότερου θορύβου και δεν φαίνεται να εμπνέουν ιδιαίτερα τους αγρότες ή την κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με τα δικά του εσωτερικά ζητήματα, δεν έχει ισχυρή παρουσία. Μάλιστα, η επιστροφή του Αλ. Τσίπρα στην πολιτική σκηνή (με περιοδείες και εξαγγελία νέας κίνησης) αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό: σε δημοσκόπηση, το . Επίσης, το γεγονός ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξακολουθεί να προβάλλεται ως πιο αξιόπιστη σε ζητήματα οικονομίας και σταθερότητας (έστω και φθαρμένη) καθιστά δύσκολη τη μαζική στροφή ψηφοφόρων προς την αντιπολίτευση. Αλλαγή πολιτικού παραδείγματος και νέοι παίκτες: Ένας επιπλέον λόγος είναι ότι ένα μέρος της λαϊκής δυσαρέσκειας δεν μεταφράζεται σε στήριξη της υφιστάμενης αντιπολίτευσης, αλλά στην αναζήτηση νέων πολιτικών σχημάτων ή στην αποχή . Η ανάδυση της προοπτικής κομμάτων τύπου Καρυστιανού ή Τσίπρα-Νέου αναδιανέμει την “πίτα” της αντιπολίτευσης χωρίς να την αυξάνει συνολικά. Μάλιστα, ορισμένες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα υποθετικό κόμμα της εξωκοινοβουλευτικής ακτιβίστριας Μαρίας Καρυστιανού θα μπορούσε να συγκεντρώσει περισσότερη υποστήριξη από ένα νέο κόμμα Τσίπρα thetoc.grthetoc.gr. Το φαινόμενο αυτό υποδηλώνει πως ένα τμήμα του εκλογικού σώματος που διαφωνεί με την κυβέρνηση στρέφεται σε νέες μορφές έκφρασης εκτός του παραδοσιακού πλαισίου. Έτσι, μέχρι να πάρουν σάρκα και οστά αυτά τα νέα σχήματα, μεγάλο μέρος των δυσαρεστημένων πολιτών παραμένει πολιτικά «ορφανό», μη θέλοντας να επιστρέψει σε παλιά κόμματα. Αυτό φυσικά βραχυπρόθεσμα ωφελεί την κυβέρνηση, που δεν έχει έναν ισχυρό ενιαίο αντίπαλο να αντιμετωπίσει.

Ένας επιπλέον λόγος είναι ότι ένα μέρος της λαϊκής δυσαρέσκειας . Η ανάδυση της προοπτικής κομμάτων τύπου Καρυστιανού ή Τσίπρα-Νέου αναδιανέμει την “πίτα” της αντιπολίτευσης χωρίς να την αυξάνει συνολικά. Μάλιστα, ορισμένες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι thetoc.grthetoc.gr. Το φαινόμενο αυτό υποδηλώνει πως ένα τμήμα του εκλογικού σώματος που διαφωνεί με την κυβέρνηση στρέφεται σε νέες μορφές έκφρασης εκτός του παραδοσιακού πλαισίου. Έτσι, μέχρι να πάρουν σάρκα και οστά αυτά τα νέα σχήματα, μεγάλο μέρος των δυσαρεστημένων πολιτών παραμένει πολιτικά «ορφανό», μη θέλοντας να επιστρέψει σε παλιά κόμματα. Αυτό φυσικά βραχυπρόθεσμα ωφελεί την κυβέρνηση, που δεν έχει έναν ισχυρό ενιαίο αντίπαλο να αντιμετωπίσει. Στρατηγική της κυβέρνησης προς όφελός της: Τέλος, δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι η ίδια η κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει την αδυναμία της αντιπολίτευσης. Ενώ δέχεται φθορά, προβάλλει το μήνυμα ότι «δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική λύση», επενδύοντας στο φόβο της ακυβερνησίας. Ο Κυρ. Μητσοτάκης επανειλημμένα δηλώνει ότι πιστεύει στις μονοκομματικές κυβερνήσεις και ότι στόχος του είναι η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Η ρητορική αυτή αποσκοπεί στο να συσπειρώσει ψηφοφόρους γύρω από την ΝΔ ως εγγύηση σταθερότητας, ακόμη κι αν είναι δυσαρεστημένοι με επιμέρους πολιτικές της. Μέχρι στιγμής, παρά την κοινωνική ένταση, αυτή η στρατηγική φαίνεται να συγκρατεί ένα κρίσιμο ποσοστό της εκλογικής βάσης της ΝΔ, ειδικά όσο η αντιπολίτευση παραμένει χαμηλών πτήσεων.

Συνολικά, η αποτυχία της ελληνικής αντιπολίτευσης να καρπωθεί πολιτικά οφέλη από τις αγροτικές κινητοποιήσεις πηγάζει τόσο από εσωτερικές της αδυναμίες (διάσπαση, έλλειψη ηγεμονικού αφηγήματος, φθορά αξιοπιστίας) όσο και από μια κοινωνική στάση απογοήτευσης που δεν μεταφράζεται αυτόματα σε κομματική υποστήριξη. Είναι μια κατάσταση όπου η κοινωνία διαμαρτύρεται έντονα (όπως με τους αγρότες) αλλά ταυτόχρονα τηρεί απόσταση από τους υπάρχοντες πολιτικούς φορείς, δημιουργώντας ένα κενό εκπροσώπησης. Μέχρι να εμφανιστεί μια πειστική πολιτική πρόταση που θα εκφράσει αυτή τη διάχυτη δυσαρέσκεια, το παράδοξο αυτό – φθορά της κυβέρνησης χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση της αντιπολίτευσης – πιθανόν θα συνεχιστεί.

Συμπεράσματα

Οι πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα ανέδειξαν τις βαθιές κοινωνικοοικονομικές ρωγμές στον πρωτογενή τομέα, αλλά και προκάλεσαν πολιτικούς κραδασμούς με ευρύτερη σημασία. Η κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη με μια από τις σοβαρότερες προκλήσεις της θητείας της, βλέποντας την εμπιστοσύνη των πολιτών να διαβρώνεται και τον μισό πληθυσμό να ζητά πρόωρες εκλογές εντός του 2026 Αν οι αγρότες επιμείνουν και κλιμακώσουν μετά τις γιορτές – όπως έχουν προαναγγείλει ότι «θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές, αποφασισμένοι να κλιμακώσουμε, δεν φεύγουμε με άδεια χέρια» – η πίεση ενδέχεται να γίνει ανυπόφορη για την κυβέρνηση, αναγκάζοντάς την είτε σε ουσιαστικό συμβιβασμό (μέτρα ανακούφισης των αγροτών) είτε σε πολιτική φυγή προς τα εμπρός (προκήρυξη εκλογών για ανανέωση εντολής). Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη αυτή θα διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική ατζέντα στις αρχές του 2026.

Η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις μπορούν να έχουν σημαντικά πολιτικά αποτελέσματα, αν και ποικίλης μορφής: Στην Ολλανδία λειτούργησαν ως καταλύτης πολιτικής αλλαγής, φέρνοντας νέα κόμματα στο προσκήνιο και επηρεάζοντας πολιτικές συμμαχίες. Στη Γαλλία οδήγησαν σε άμεσες παραχωρήσεις και έκτακτα πακέτα στήριξης εκατοντάδων εκατομμυρίων, ενώ στην Ισπανία πέτυχαν θεσμική μεταρρύθμιση με έναν νόμο-τομή για τις τιμές των προϊόντων. Αυτά τα παραδείγματα καταδεικνύουν ότι οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη αγνοούν τη φωνή των αγροτών με δικό τους ρίσκο: όταν η ύπαιθρος βράζει, οι πολιτικές ισορροπίες μπορούν να ανατραπούν ή τουλάχιστον να αναγκαστούν σε προσαρμογή.

Στην ελληνική περίπτωση, το πολιτικό παράδοξο είναι η στασιμότητα της αντιπολίτευσης εν μέσω γενικευμένης δυσαρέσκειας. Η αδυναμία των αντιπολιτευόμενων κομμάτων να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά την αγανάκτηση των αγροτών – και της κοινωνίας εν γένει – συνδέεται με τις δικές τους παθογένειες αλλά και μια ευρύτερη κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Για την ώρα, αυτό το χάσμα επιτρέπει στην κυβέρνηση να αποφεύγει μια πλήρη κατάρρευση της επιρροής της, όμως αποτελεί ένδειξη πολιτικής αστάθειας σε βάθος χρόνου: όταν η κοινωνική βάση δεν εκπροσωπείται επαρκώς, δημιουργούνται συνθήκες απρόβλεπτων ανακατατάξεων.

Εν τέλει, το αγροτικό ζήτημα του 2025 στην Ελλάδα λειτούργησε ως μεγεθυντικός φακός των δυνατοτήτων και των ορίων της πολιτικής μας ζωής. Έφερε στην επιφάνεια τις πιέσεις της οικονομίας της υπαίθρου, την κόπωση της κυβέρνησης αλλά και το κενό αντιπροσώπευσης που μαστίζει την αντιπολίτευση. Το πώς θα επιλυθεί ή θα αποκλιμακωθεί αυτή η κρίση θα καθορίσει όχι μόνο τη μοίρα των αγροτών αλλά και τον ευρύτερο πολιτικό κύκλο στην Ελλάδα. Αν κάτι διδάσκει η εμπειρία, είναι ότι η εποικοδομητική ανταπόκριση στα δίκαια αιτήματα κοινωνικών ομάδων αποτελεί τελικά μονόδρομο για τη σταθερότητα – διαφορετικά, η πίεση θα βρίσκει διέξοδο είτε στους δρόμους είτε στις κάλπες, διαμορφώνοντας εκ των πραγμάτων τη νέα πραγματικότητα.