Τραμπ:-Ο-Ζελένσκι-δεν-έχει-τίποτα-μέχρι-να-το-εγκρίνω-εγώ,-σύντομα-θα-έχω-επικοινωνία-με-τον-Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ως ο τελικός και καθοριστικός παράγοντας για οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία σε συνέντευξή του στο Politico.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ στη Φλόριντα την Κυριακή και έχει δηλώσει ότι θα παρουσιάσει ένα νέο σχέδιο ειρήνης 20 σημείων. Το πλαίσιο της πρότασης περιλαμβάνει τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης, ενώ στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν και οι εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά ταύτα, ο Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στη νέα πρωτοβουλία του Ζελένσκι και χωρίς διάθεση να την υιοθετήσει άμεσα: «Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Θα δούμε τι φέρνει».

Την ίδια ώρα όμως, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι επαφές του Σαββατοκύριακου μπορεί να αποδειχθούν παραγωγικές: «Πιστεύω ότι θα πάει καλά μαζί του. Πιστεύω ότι θα πάει καλά και με τον Βλαντίμιρ Πούτιν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σκοπεύει να συνομιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο «σύντομα».

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν μία ημέρα μετά τις επαφές του Ζελένσκι με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, συνομιλίες που ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε «καλές».

Παράλληλα, οι δηλώσεις Τραμπ ακολούθησαν την ανακοίνωση αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του ISIS στη Νιγηρία, ενέργεια που ο ίδιος συνέδεσε με αντίποινα για τη δολοφονία Χριστιανών «σε επίπεδα που δεν έχουν καταγραφεί εδώ και πολλά χρόνια, ακόμη και αιώνες», όπως έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι η επίθεση είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Τετάρτη, αλλά ο ίδιος έδωσε εντολή να μετατεθεί κατά μία ημέρα, για συμβολικούς λόγους: «Ήθελαν να το κάνουν νωρίτερα και είπα “όχι, ας τους κάνουμε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο”», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «δεν το περίμεναν, αλλά τους χτυπήσαμε σκληρά. Κάθε στρατόπεδο ισοπεδώθηκε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε επίσης ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα τον επισκεφθεί επίσης μέσα στο Σαββατοκύριακο: «Έχω τον Ζελένσκι και έχω τον Μπίμπι να έρχονται. Όλοι έρχονται», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με μια αναφορά του NBC, θα ενημερώσει τον Τραμπ για την αυξανόμενη απειλή από το Ιράν.

Η συνάντηση του Ζελένσκι, εκτός από τις εγγυήσεις ασφάλειας, θα επικεντρωθεί στη διαχείριση του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια και στον εδαφικό έλεγχο του Ντονμπάς, των ανατολικών εδαφών που διεκδικεί η Μόσχα.

Το σχέδιο του Ζελένσκι, το οποίο οι Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν περιγράψει ως μια προσπάθεια να δείξουν ευελιξία χωρίς να παραχωρήσουν έδαφος, δεν έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αντίδραση από την Ουάσινγκτον. Η πρόταση του Ζελένσκι για μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη συνοδεύεται από έναν βασικό όρο: η Ρωσία θα πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις της από ένα αντίστοιχο τμήμα εδάφους στο Ντονέτσκ.

Η Ρωσία δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι είναι διατεθειμένη να αποδεχτεί οτιδήποτε λιγότερο από τον πλήρη έλεγχο της περιοχής, υπογραμμίζοντας το χάσμα που παραμένει μεταξύ των δύο πλευρών.