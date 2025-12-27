ΤτΕ: Κρίσιμοι οι επόμενοι μήνες για το Ταμείο Ανάκαμψης – Το στοίχημα των επενδύσεων

Καταγράφεται επιβράδυνση στον ρυθμό αύξησης των νέων δανείων του Ταμείο Ανάκαμψης. Σημείο ιδιαίτερα σημαντικό καθώς οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι αυτές που καλούνται να οδηγήσουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μετά το 2026.

Ικανοποιητική πρόοδο έναντι των υπόλοιπων χωρών της ΕΕ σημειώνει η Ελλάδα σε ό,τι αφορά την απορρόφηση των πόρων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) με την εκπλήρωση σχετικών οροσήμων και στόχων και την είσπραξη των δόσεων, υπογραμμίζει η Τράπεζα της Ελλάδας στην Ενδιάμεση Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής. Καταγράφει ωστόσο επιβράδυνση στον ρυθμό αύξησης των νέων δανείων του ΤΑΑ, σημείο ιδιαίτερα σημαντικό καθώς οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι αυτές που καλούνται να οδηγήσουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μετά το 2026.

«Σχετικά με το δανειακό σκέλος του ΤΑΑ, παρατηρείται επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησης των συμβασιοποιήσεων των δανείων», σημειώνει η ΤτΕ. Έως το τέλος του Νοεμβρίου, 547 αιτήσεις για χρηματοδότηση μέσω δανείων του ΤΑΑ έχουν συμβασιοποιηθεί για έργα προϋπολογισμού 7,8 δισ. ευρώ (ή 68% των συνολικών εισπράξεων δανείων).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την επιχειρησιακή συμφωνία της Ελλάδος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον RRF, δάνεια ύψους 16,7 δισ. ευρώ πρέπει να έχουν συμβασιοποιηθεί έως το τέλος του 2026. 18 Όσον αφορά τις εκταμιεύσεις προς τις επιχειρήσεις, αυτές αναμένεται να πραγματοποιούνται έως το 2029, καθώς τα δάνεια εκταμιεύονται τμηματικά με βάση την πορεία υλοποίησης των έργων. Έως το τέλος του Νοεμβρίου 2025 οι εκταμιεύσεις προς τις επιχειρήσεις ανέρχονταν σε 4,8 δισ. ευρώ.

Ως προς το σκέλος των επιχορηγήσεων του RRF, οι εκταμιεύσεις προς τους τελικούς δικαιούχους παρουσιάζουν καθυστερήσεις, αν και επιταχύνθηκαν έναντι του 2024. Ειδικότερα, μέχρι τον Ιούνιο του 2025 είχε καταβληθεί ποσό ύψους 6,6 δισ. ευρώ (ή 66% των εισπράξεων επιχορηγήσεων) στους τελικούς δικαιούχους, ενώ μέχρι το Νοέμβριο του 2025 επιπλέον 5,4 δισ. ευρώ μεταβιβάστηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό προς τους φορείς της γενικής κυβέρνησης.

«Δεδομένης της περιορισμένης διάρκειας ζωής του ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης NGEU, χρειάζεται εντατικότερη προσπάθεια για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση των θετικών επιδράσεων του μέσου αυτού στο ρυθμό ανάπτυξης και στην παραγωγικότητα της οικονομίας τα επόμενα χρόνια», αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδας.

Oι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν με υψηλό ρυθμό περίπου 7,3% τα έτη 2025-26, ενώ με το πέρας της περιόδου εφαρμογής του NGEU το 2026 ο ρυθμός αύξησής τους θα μετριαστεί το 2027-28. Εντούτοις, αναμένεται ότι η υλοποίηση των επενδύσεων θα έχει δευτερογενείς επιδράσεις, επηρεάζοντας την οικονομική ανάπτυξη και μετά το 2026. Παρότι όλα τα δάνεια του RRF θα έχουν εκταμιευθεί έως το τέλος του 2026, το δανειακό σκέλος θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί την οικονομία, καθώς οι ενδιάμεσοι φορείς υλοποίησης, ιδίως οι εμπορικές τράπεζες, θα συνεχίσουν να εκταμιεύουν δόσεις δανείων προς τους τελικούς δικαιούχους και μετά το 2026.