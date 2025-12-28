Η «επανάσταση» των ανθρωποειδών ρομπότ έρχεται – Αλλά θα πάρει λίγο χρόνο

Η Morgan Stanley προβλέπει ότι έως το 2050 η αγορά ρομπότ θα μπορούσε να αξίζει πάνω από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τα προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν.

Η εισαγωγή ρομπότ που μοιάζουν και κινούνται σαν άνθρωποι, σε νοικοκυριά και εργοστάσια είναι πιο κοντά από ποτέ. Ωστόσο, παρά τις υποσχέσεις ενός αυξανόμενου αριθμού νεοσύστατων εταιρειών, τα πλήρως αυτόνομα ανθρωποειδή ρομπότ απέχουν ακόμη αρκετά χρόνια.

Υπάρχουν μερικοί καλοί λόγοι γι’ αυτό – κυριότερος μεταξύ αυτών είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να δημιουργήσεις ένα καλό ρομπότ, πόσο μάλλον ένα ανθρωποειδές που μπορεί να λειτουργεί μόνο του.

«Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι τόσο δύσκολα», είπε πρόσφατα ο Μπρετ Άντκοκ, επικεφαλής της νεοσύστατης εταιρείας ρομποτικής Figure AI. «Η δυναμική τους και η υψηλή διαστατικότητα τα καθιστούν ένα πολύπλοκο σύστημα επιπέδου συστήματος».

Ενώ μερικές εταιρείες στοχεύουν να αυξήσουν τις προσπάθειές τους τα επόμενα χρόνια, λιγότερα από 1 εκατομμύριο ανθρωποειδή ρομπότ αναμένεται να πωληθούν στις ΗΠΑ έως το τέλος της δεκαετίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Morgan Stanley, ενώ θα χρειαστούν έως και μετά το 2036 για να πωληθεί περισσότερα από 1 εκατομμύριο σε ένα μόνο έτος. Ωστόσο, έως το 2050, η Morgan Stanley προβλέπει ότι η αγορά θα μπορούσε να αξίζει πάνω από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Αλμπέρτο Ροντρίγκες, διευθυντής συμπεριφοράς ρομπότ για το ανθρωποειδές Atlas της Boston Dynamics, λέει ότι τα περισσότερα ανθρωποειδή ρομπότ βρίσκονται ακόμη στα πρώτα στάδια ανάπτυξης – με τις εταιρείες να επικεντρώνονται στο πώς θα βελτιώσουν και θα εφαρμόσουν την τεχνολογία τους.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που κρατά τις εταιρείες ρομποτικής πίσω, σύμφωνα με τον Ροντρίγκες, είναι η διασφάλιση της αξιοπιστίας. Τελικά, ποιο το νόημα να βάλεις ένα ρομπότ στο εργοστάσιο ή στο σπίτι αν δεν μπορεί να συμβαδίσει με τους ανθρώπους;

«Είναι η πιο σημαντική αποστολή» της σύγχρονης ρομποτικής, είπε ο Ροντρίγκες, προβλέποντας ότι θα χρειαστούν περίπου τέσσερα χρόνια για να αναπτυχθούν χιλιάδες μονάδες Atlas στο πεδίο. Ο ιδιοκτήτης της Boston Dynamics, η Hyundai Motor Group, σχεδιάζει να αγοράσει και να αναπτύξει «δεκάδες χιλιάδες» από τα ρομπότ της για βιομηχανικούς σκοπούς τα επόμενα χρόνια.

Γιατί ανθρωποειδή;

Από τον C-3PO έως τον Τερμινέιτορ, τα ανθρωποειδή ρομπότ κυριαρχούν στα επιστημονικής φαντασίας όνειρά μας για δεκαετίες. Ωστόσο, μερικοί ειδικοί λένε ότι η εμμονή με την ανθρώπινη μορφή είναι εν μέρει λανθασμένη.

Η βελτιστοποίηση ενός ρομπότ ώστε να μοιάζει με άνθρωπο συχνά έχει ως αποτέλεσμα το ρομπότ να αποδίδει φτωχά σε εξειδικευμένα καθήκοντα, σύμφωνα με τον Τομ Τσι, ιδρυτικό μέλος του R&D εργοστασίου της Alphabet, Google X, όπου εργαζόταν σε αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα και το Google Glass. Τώρα, ως ιδρυτικός εταίρος της At One Ventures, ο Τσι δείχνει το Roomba ως παράδειγμα: Είναι ένας απλός δίσκος που μπορεί να καθαρίσει τα δάπεδα πολύ πιο αποτελεσματικά από ένα ανθρωποειδές ρομπότ, και μάλιστα σε ένα κλάσμα του κόστους.

Ο Άντριου Αναγκνόστ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας λογισμικού μηχανικής Autodesk, εξέφρασε παρόμοιες απόψεις. Ορισμένοι τύποι βιομηχανικών ρομπότ δεν χρειάζεται να μιμούνται την ανθρώπινη μορφή για να είναι αποτελεσματικοί, είπε στο MarketWatch. Συχνά είναι πιο αποδοτικό να σχεδιάζεις ένα εργοστάσιο γύρω από τις δυνατότητες εξειδικευμένων μηχανών, παρά να προσπαθείς να προσαρμόσεις ανθρωποειδή σε ανθρώπινους χώρους.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι έχει νόημα να σχεδιάζονται ρομπότ που, τελικά, να μπορούν να ενσωματωθούν σε νέους χώρους σχεδιασμένους για ανθρώπους, από ανθρώπους. Η υπόσχεση της αναπαραγωγής ενός μέλλοντος που μέχρι τώρα είχε υπάρξει μόνο στην επιστημονική φαντασία έχει επίσης ενισχύσει τις επενδύσεις σε περισσότερες από δώδεκα νεοσύστατες εταιρείες που εργάζονται σε ανθρωποειδή ρομπότ.

Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο κλάδος – συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας, την οποία ο ρομποτικός επιστήμονας Κρίστιαν Χούμπικι χαρακτήρισε ως ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα «σε όλη τη ρομποτική». Οι ερευνητές έχουν πολλά να λάβουν υπόψη σε αυτόν τον τομέα, όπως το πώς να αποτραπεί η πτώση των ρομπότ με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό και η ανίχνευση ανθρώπων ή ακόμη και κατοικίδιων ζώων.

Υπάρχει επίσης το ζήτημα του να γνωρίζει ένα ρομπότ τη δύναμή του, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι οι εταιρείες σχεδιάζουν να αναπτύξουν ανθρωποειδή σε εργοστασιακούς χώρους δίπλα σε εργαζόμενους. Η Figure, μια νεοσύστατη εταιρεία με αποτίμηση 39 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μηνύθηκε τον προηγούμενο μήνα από έναν πρώην μηχανικό, ο οποίος ισχυρίζεται ότι ένα ελαττωματικό ρομπότ είχε «χαράξει μια τομή ενός τετάρτου ίντσας σε πόρτα ψυγείου από ατσάλι». Η εταιρεία αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς του μηχανικού.

Οι εταιρείες δυσκολεύονται επίσης να επιλύσουν προβλήματα στο υλικό τους. Η Tesla, για παράδειγμα, αντιμετώπισε δυσκολίες στην αναπαραγωγή του ανθρώπινου χεριού – που κάποιοι έχουν χαρακτηρίσει ως το «πρόβλημα της τελευταίας απόστασης» για τη βιομηχανία – για το ανθρωποειδές Optimus που αναμένεται να μπει σε παραγωγή τον επόμενο χρόνο.

Αυτό οφείλεται στην πολυπλοκότητα τόσο του ανθρώπινου χεριού όσο και της ανθρώπινης αίσθησης της αφής, σύμφωνα με τον καθηγητή Τσάρλς Ντονγκ του Πανεπιστημίου του Ντέλαγουερ, του οποίου η έρευνα αφορά την αναπαραγωγή της αίσθησης της αφής.

«Είναι κάτι απίστευτα δύσκολο, ειδικά να δημιουργήσεις ένα χέρι τόσο επιδέξιο και ικανό όσο το ανθρώπινο», είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα τον Οκτώβριο. «Το ανθρώπινο χέρι είναι ένα εκπληκτικό πράγμα.»

Η Αγιάννα Χάουαρντ, ρομποτικός επιστήμονας και κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικής του Πανεπιστημίου του Οχάιο, είπε ότι το ανθρώπινο χέρι, με τα πέντε δάχτυλα, δεν είναι «αναγκαστικά η βέλτιστη διαμόρφωση» για ένα ρομπότ. Το σημαντικό είναι να κατανοηθεί πώς τα ανθρώπινα χέρια μπορούν να αρπάξουν ένα αντικείμενο και στη συνέχεια να μεταφερθεί αυτή η γνώση σε οποιοδήποτε συνθετικό άκρο έχει επιλεγεί, πρόσθεσε.

Κάποιοι, όπως η Tesla, η Figure και η 1X Technologies, έχουν δεσμευτεί να κατασκευάσουν χέρια όμοια με ανθρώπινα με πέντε δάχτυλα. Άλλοι αποφάσισαν να ακολουθήσουν πιο εμπνευσμένες από τον άνθρωπο προσεγγίσεις.

Η Boston Dynamics έδωσε στα ρομπότ Atlas «τσιμπίδες» με μόλις τρία δάχτυλα, εκ των οποίων το ένα μπορεί να περιστραφεί ώστε να λειτουργεί και ως αντίχειρας για να βοηθά στη συγκράτηση αντικειμένων. Η Agility Robotics, που επικεντρώνεται στην κατασκευή ανθρωποειδών για εργοστάσια, απέρριψε εντελώς τα χέρια, προτιμώντας να προσαρτά απευθείας εργαλεία στα χέρια του ρομπότ Digit.

Επιπλέον, πιθανώς απαιτούνται περαιτέρω εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Τα σημερινά κορυφαία μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) δεν έχουν τη δυνατότητα να κινούν ανθρωποειδή ρομπότ, υποστηρίζει ο Αναγκνόστ, λόγω έλλειψης χωρικής σκέψης. Ενώ τα LLM μπορούν να προβλέψουν την επόμενη λέξη σε μια ακολουθία, δεν διαθέτουν κατανόηση της φυσικής και δεν μπορούν να απεικονίσουν ή να χειριστούν αντικείμενα και χώρους σε τρεις διαστάσεις.

«Αυτό είναι κάτι που η γλώσσα δεν πρόκειται ποτέ να λύσει», είπε ο Αναγκνόστ. Αντίθετα, ένας αυξανόμενος αριθμός ερευνητών τεχνητής νοημοσύνης εξετάζει τα «μοντέλα κόσμου», δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να απορροφά και να επεξεργάζεται μεγάλες ποσότητες αισθητηριακών δεδομένων. Ο Αναγκνόστ αναφέρει τη δουλειά της καθηγήτριας του Στάνφορντ, Φέι-Φέι Λι, και της νεοσύστατης εταιρείας της, World Labs, ως το «επόμενο σύνορο» για τη βιομηχανία.

Για το Atlas, η Boston Dynamics αναπτύσσει μεγάλα μοντέλα συμπεριφοράς, ένα είδος συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που επικεντρώνεται στην αναπαραγωγή συγκεκριμένων ενεργειών. Οι ερευνητές βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στον τηλεχειρισμό – τον απομακρυσμένο έλεγχο ρομπότ – για τη συλλογή δεδομένων προς επεξεργασία, είπε ο Ροντρίγκες.

Η μέθοδος αυτή, που χρησιμοποιούν πολλοί παίκτες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της Tesla, είναι χρονοβόρα και απαιτεί μαζική επανάληψη εργασιών για τη συλλογή δεδομένων. Άλλες επιλογές που έχουν εξετάσει οι εταιρείες περιλαμβάνουν εκπαίδευση με συνθετικά δεδομένα και μέσω προσομοιώσεων, οι οποίες παρέχουν έναν πιο εύκολο τρόπο κλιμάκωσης αλλά μπορεί να δώσουν λιγότερο ακριβή αποτελέσματα.

Η Sunday Robotics, μια νεοσύστατη εταιρεία αναφέρει ότι έχει μια πιο αποτελεσματική μέθοδο σε σχέση με τον παραδοσιακό τηλεχειρισμό. Χρησιμοποιώντας ειδικά γάντια που μιμούνται το χέρι του ρομπότ της, Memo, και απασχολώντας εργαζόμενους σε διάφορα σπίτια για την ολοκλήρωση εργασιών, ο Διευθύνων Σύμβουλος Tony Zhao δηλώνει ότι τα κόστη μπορούν να μειωθούν δραματικά.

Σύμφωνα με τον Zhao, η προσέγγιση της εταιρείας του παρέχει επίσης καλύτερη ανατροφοδότηση σχετικά με το πόση δύναμη χρειάζεται για εργασίες όπως το δίπλωμα των κάλτσων. Αυτό μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα κατά την εκπαίδευση των ρομπότ για πιο ευαίσθητες διαδικασίες, όπως το να σηκώνουν ποτήρια κρασιού ή να τοποθετούν αυγά.

Έτοιμα για δοκιμή

Παρά τα εμφανή προβλήματα, ποτέ δεν ήταν φθηνότερο να αποκτήσει κανείς ένα ανθρωποειδές ρομπότ. Απλώς μην περιμένετε να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα.

Τα περισσότερα φθηνά ανθρωποειδή πλήρους μεγέθους προέρχονται από εταιρείες στην Κίνα – όπως η Unitree Robotics, που πωλεί ορισμένα μοντέλα για μόλις μερικές χιλιάδες δολάρια. Υπάρχει επίσης αγορά για μικρότερα ρομπότ, όπως το παιδικού μεγέθους ρομπότ της Noetix Robotics στο Πεκίνο, που κοστίζει κάτω από 1.500 δολάρια. Αν και οι καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν τέτοια προϊόντα, τα αποκτούν κυρίως ερευνητές ή χομπίστες.

«Πρόκειται για ένα πολύ νέο φαινόμενο και πραγματικά βοηθά στην προώθηση του τομέα, επειδή τώρα οποιοσδήποτε βασικά μπορεί να έχει ένα ανθρωποειδές ρομπότ για να παίξει μαζί του», είπε ο Hubicki, καθηγητής στο Florida A&M-Florida State University College of Engineering. «Αυτό ήταν μόνο καλό για τον τομέα.»

Ενώ οι περισσότερες αμερικανικές εταιρείες δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει τιμή για τα ανθρωποειδή τους, λίγες έχουν μια κατά προσέγγιση εκτίμηση για το κόστος ενός ρομπότ για οικιακή χρήση. Η Tesla θέλει να πουλήσει το Optimus μεταξύ 20.000 και 30.000 δολαρίων, όπως έχει δηλώσει ο Μασκ.

Η 1X Technologies άρχισε να δέχεται προκαταβολές 200 δολαρίων για το οικιακό της ρομπότ, Neo, μέσω προγράμματος πρώιμων χρηστών. Η εταιρεία της Καλιφόρνια προσφέρει το ανθρωποειδές είτε με μια εφάπαξ πληρωμή 20.000 δολαρίων που συνοδεύεται από τριετή εγγύηση, είτε με συνδρομή 499 δολαρίων το μήνα.

Αλλά υπάρχει ένα «κόλπο»: Το ρομπότ, που λέγεται ότι είναι αδέξιο αλλά με φιλική εμφάνιση, θα ελέγχεται κατά καιρούς από τηλεχειριστή της 1X. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η οποία δοκίμασε το Neo τον Οκτώβριο, το Neo δεν είναι ακόμη αρκετά έξυπνο για να λειτουργεί πλήρως ανεξάρτητα.

Ο Μπερντ Μπόρνιτς, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, είπε στην Journal ότι το Neo θα πρέπει να είναι ικανό να κάνει «τις περισσότερες δουλειές στο σπίτι σας αυτόνομα» τον επόμενο χρόνο, αλλά η ποιότητα μπορεί να μην φτάνει τα ανθρώπινα πρότυπα. Η 1X θα διαθέτει επίσης μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίζει την ιδιωτικότητα των πελατών, πρόσθεσε.

Η Sunday Robotics είναι άλλη μια εταιρεία που σχεδιάζει να τοποθετήσει περιορισμένες ποσότητες ανθρωποειδών σε αμερικανικά σπίτια τον επόμενο χρόνο. Έχει ξεκινήσει ένα δωρεάν πρόγραμμα beta στο οποίο οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής, με δοκιμές προγραμματισμένες για τα τέλη του 2026. Η Sunday αναφέρει ότι το κόστος κατασκευής των πρωτοτύπων του Memo ρομπότ είναι περίπου 25.000 δολάρια, αλλά αυτό αναμένεται να μειωθεί κάτω από 10.000 δολάρια καθώς κλιμακώνεται η παραγωγή.

«Σκεφτόμαστε τα ρομπότ όχι σαν μια άλλη αγορά αυτοκινήτου, αλλά περισσότερο σαν ένα εξελιγμένο smartphone ή laptop», είπε ο Zhao στο - TV τον Νοέμβριο. Η Sunday σχεδιάζει τελικά να πουλήσει το Memo μεταξύ 5.000 και 10.000 δολαρίων.