Η-χρονιά-των-δύο-άκρων-για-χρυσό-και-πετρέλαιο

Για την αγορά εμπορευμάτων, το 2025 ήταν μια χρονιά δύο άκρων. Ενώ τα πολύτιμα μέταλλα , με επικεφαλής τον χρυσό και το ασήμι, αποτέλεσαν σημαντικούς πόλους έλξης επενδύσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, το πετρέλαιο, το σημαντικότερο εμπόρευμα, έχει χάσει σχεδόν το 18% της αξίας του ανά βαρέλι στην περίπτωση του Brent .

Η τιμή του Brent για παράδοση Φεβρουαρίου υποχώρησε την Παρασκευή στα 61,26 δολάρια το βαρέλι -πολύ κάτω από τον μέσο όρο των 80 δολαρίων που είχε τα τελευταία πέντε χρόνια, και του αμερικανικού αργού στα 57,35 δολάρια. Οι traders απέδωσαν την πτώση της τιμής, μεταξύ άλλων, στην πιθανότητα επίλυσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένη προσφορά ρωσικού πετρελαίου στις παγκόσμιες αγορές..

«Πίσω από αυτή την πτώση των τιμών του πετρελαίου βρίσκεται μια σημαντική πηγή αβεβαιότητας σχετικά με τις εμπορικές πολιτικές των παραγωγών» λένε οι ειδικοί. «Μία αβεβαιότητα η οποία απορρέει από τις δασμολογικές πολιτικές του πρόεδρου Τραμπ και τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, μαζί με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από άλλες χώρες στην Μόσχα», προσθέτουν

Θα ανέβουν οι τιμές του πετρελαίου το 2026

Μετά από ενάμιση χρόνο πτωτικής πορείας λόγω της άφθονης προσφοράς και της ασθενούς ζήτησης, οι ειδικοί αναμένουν ότι «οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα αυξηθούν λόγω των προκλήσεων στην παραγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες και της επιθυμίας του ΟΠΕΚ για υψηλότερες τιμές»

«Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η Ινδία υποκύπτει στις πιέσεις και μειώνει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, και είναι πιθανό ότι κανείς άλλος δεν θα αγοράσει αυτά τα βαρέλια, εξαλείφοντας το τρέχον πλεόνασμα αργού πετρελαίου στην αγορά», συνεχίζουν.

«Σε αυτό το πλαίσιο, μια πιο ισορροπημένη αγορά πετρελαίου θα επέτρεπε «στις τιμές να σταθεροποιηθούν σε ένα εύρος μεταξύ 60 και 70 δολαρίων ανά βαρέλι», εκτιμούν οι ειδικοί της βρετανικής Schroders καταλήγουν.

Στα 6.500 δολάρια η ουγγιά ο χρυσός;

Το άλλο σημαντικό εμπόρευμα για τους επενδυτές είναι αναμφίβολα ο χρυσός , με την τιμή του να έχει αυξηθεί από την αρχή του χρόνου κατά 72%, φτάνοντας σε νέα ιστορικά υψηλά .

Οι ειδικοί στην αγορά πολυτίμων μετάλλων υποστηρίζουν ένα σενάριο συνεχιζόμενων υψηλών τιμών για το κίτρινο μέταλλο, λόγω της υποχώρησης του δολαρίου, αλλά και επειδή οι κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο αποθηκεύουν το πολύτιμο μέταλλο για να στηρίξουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και τα νομίσματά τους έναντι ενός δολαρίου ,που χάνει σχετικό βάρος παγκοσμίως.

«Θα μπορούσε η τιμή του χρυσού να φτάσει το 2026 και στα 6.500 δολάρια την ουγγιά», εκτιμούν παράγοντες της αγοράς.

«Όταν ο χρυσός ξεκίνησε το 2025 στα 2.600 δολάρια, πιθανώς ούτε οι πιο αισιόδοξοι επενδυτές υποψιάζονταν ότι το πολύτιμο μέταλλο θα διαπραγματευόταν πάνω από τα 4.500 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους», προσθέτουν.

«Ο χρυσός ήταν το περιουσιακό στοιχείο με την καλύτερη απόδοση το 2025, κερδίζοντας αθόρυβα δυναμική καθώς ξεκίνησε η ανοδική του πορεία όταν οι κεντρικές τράπεζες των αναδυόμενων αγορών αύξησαν μαζικά τα αποθέματά τους, ιδιαίτερα μετά το πάγωμα των ρωσικών καταθέσεων σε ευρωπαϊκές τράπεζες, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία», εξηγούν οι ειδικοί της Generali.

«Βλέπουμε μια μακροπρόθεσμη μετατόπιση από τα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου προς τον χρυσό, ως αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο, ειδικά για χώρες που δεν είναι ευθυγραμμισμένες με το δυτικό μπλοκ», συνεχίζουν.

Δύο τάσεις θα στηρίζουν τον χρυσό

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο χρυσός θα συνεχίσει να υποστηρίζεται δομικά από δύο βασικές τάσεις: την υποτίμηση των παγκόσμιων νομισμάτων και την αποσύνδεση των επιτοκίων από τον πληθωρισμό, καθώς ο χρυσός λειτουργεί ως αντιστάθμισμα έναντι των υπερβολικά χαμηλών πραγματικών επιτοκίων.