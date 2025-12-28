Κυβέρνηση προς αγρότες: Καλωσορίζουμε τον διάλογο – Να μπει τέλος στην παρωχημένη λογική της αντιπαράθεσης

Έμφαση στη σημασία του διαλόγου με τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα δίνει η κυβέρνηση, με ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

Όπως αναφέρει ο κ. Μαρινάκης, από την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων η κυβέρνηση έχει απευθύνει πρόσκληση για διάλογο, ενώ ο πρωθυπουργός είχε ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία συνάντησης. Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, η κυβερνητική διάθεση για συζήτηση είναι «κάτι παραπάνω από ειλικρινής», καθώς το πλαίσιο που έχει τεθεί καλύπτει τη συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων αγροτών και κτηνοτρόφων, σε συνέχεια παρεμβάσεων των τελευταίων ετών που, όπως αναφέρει, έλυσαν ζητήματα δεκαετιών στον αγροτικό τομέα.

Παράλληλα, σημειώνει ότι οι προβλεπόμενες πληρωμές προχωρούν κανονικά, βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει ανακοινωθεί.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνει ότι, έστω και με καθυστέρηση, αυξάνονται οι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων που αναγνωρίζουν την ανάγκη συμμετοχής στον διάλογο, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ενθαρρυντική. Καλεί, ωστόσο, και όσους εξακολουθούν να αρνούνται τη συζήτηση να εγκαταλείψουν τη «στείρα αντιπαράθεση», τονίζοντας ότι ο ειλικρινής διάλογος αποτελεί τη μόνη οδό για την εξεύρεση λύσεων.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Μαρινάκη:

«Από την αρχή των κινητοποιήσεων των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, η Κυβέρνηση τους κάλεσε σε διάλογο. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα είχε ορίσει και συγκεκριμένη ημερομηνία.



Για την Κυβέρνηση η διάθεση για διάλογο είναι κάτι παραπάνω από ειλικρινής. Με το πλαίσιο που θέσαμε, άλλωστε, ικανοποιείται η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων των αγροτών και κτηνοτρόφων, σε συνέχεια όσων έχουμε υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια, επιλύοντας αιτήματα δεκαετιών του αγροτικού τομέα. Παράλληλα, οι πληρωμές προχωράνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει.



Πλέον, έστω και με καθυστέρηση, όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου. Πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη. Είναι κρίσιμο να το αντιληφθούν αυτό όσοι ακόμα αρνούνται τον διάλογο, αφήνοντας στην άκρη την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης, που έχει δοκιμάσει κατά πολύ τις αντοχές της κοινωνίας.



Ο ειλικρινής διάλογος –και μόνο αυτός- θα φέρει τις λύσεις».

Υπενθυμίζεται ότι μέσα σε κλίμα κλιμακούμενων κινητοποιήσεων και αποκλεισμών κομβικών οδικών αρτηριών και τελωνείων, εκπρόσωποι από 18 αγροτικά μπλόκα όλης της χώρας συναντήθηκαν χθες στην Επανομή της Θεσσαλονίκης, στέλνοντας μήνυμα ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί καθιστά αναγκαία την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων «ζωτικής σημασίας» και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Στην ανακοίνωση μετά τη συνάντηση, οι αγρότες τόνισαν ότι τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί δεν αφορούν αποκλειστικά τον αγροτικό κλάδο, αλλά «μια ολόκληρη ελληνική κοινωνία», υπογραμμίζοντας πως πρέπει να τεθούν χωρίς καθυστέρηση όλα τα ζητήματα όπως αυτά έχουν τεθεί προς την κυβέρνηση.

Ταυτόχρονα, τόνισαν την ανάγκη για έναν ουσιαστικό και παραγωγικό διάλογο, με τους συμμετέχοντες να ξεκαθαρίζουν ότι απορρίπτουν «σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις» οι οποίες, όπως αναφέρουν, προέρχονται από κυβερνητικής πλευράς. Στην ίδια ανακοίνωση έγινε λόγος για στοχοποίηση και «αναίτια καταστροφή γνήσιων αγροτών συναδέλφων», ενώ διατυπώθηκε η άποψη ότι ο διάλογος οφείλει να διεξαχθεί χωρίς στείρες συγκρούσεις και με γνώμονα το συμφέρον της εθνικής οικονομίας.

«Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς», ανέφεραν χαρακτηριστικά, απευθύνοντας κάλεσμα και προς τους υπόλοιπους αγρότες για κοινή πορεία και συντονισμένη παρουσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

