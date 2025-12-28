Ξεχάστε-τη-gen-z-και-τους-millenials:-Ποια-είναι-η-γενιά-που-κινεί-το-χρήμα

Οι επενδυτές στρέφουν ολοένα και περισσότερο το βλέμμα τους στους καταναλωτές άνω των 50 ετών – τη γενιά που διεθνώς αποκαλείται πλέον «Silver Spenders» ή «Grey Pound».

Πρόκειται για μια δημογραφική ομάδα με αυξανόμενο πλούτο, μεγαλύτερο έλεγχο στα περιουσιακά της στοιχεία και σημαντική αγοραστική δύναμη, η οποία, σύμφωνα με αναλυτές, δημιουργεί νέες επενδυτικές ευκαιρίες σε σειρά κλάδων, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς στο CNBC, οι άνω των 50 είτε βρίσκονται στο απόγειο της επαγγελματικής τους πορείας είτε απολαμβάνουν συντάξεις γενναιόδωρων επαγγελματικών σχημάτων προηγούμενων δεκαετιών.

Το αποτέλεσμα είναι υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα και αυξημένη διάθεση για κατανάλωση, επενδύσεις και ποιοτικές υπηρεσίες.

«Νέα ισχυρή δύναμη στην κατανάλωση»

Ο Dan Coatsworth, επικεφαλής αγορών της AJ Bell, τονίζει στο CNBC ότι οι άνω των 50 αποτελούν πλέον έναν από τους πιο επιδραστικούς καταναλωτικούς πυλώνες. «Όσοι συνεχίζουν να εργάζονται είναι συχνά σε προχωρημένο στάδιο της καριέρας τους, έχουν αποπληρώσει στεγαστικά δάνεια και διαθέτουν άφθονο ελεύθερο εισόδημα», σημειώνει.

Παράλληλα, όσοι βρίσκονται στη σύνταξη ανήκουν συχνά σε γενιές που επωφελήθηκαν από γενναιόδωρα συνταξιοδοτικά σχήματα καθορισμένων παροχών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βασική προτεραιότητα αυτής της ομάδας είναι η προστασία του πλούτου από τη φορολογία, γεγονός που αυξάνει τη ζήτηση για συμβουλές φορολογικού σχεδιασμού, επενδύσεων και συνολικού financial planning.

Οι «νικητές» μέσα στους Silver Spenders

Ο Alyx Wood, συνιδρυτής και CIO της Kernow Asset Management, εξηγεί ότι η εικόνα δεν είναι ενιαία: «Για πολλούς η καθημερινότητα παραμένει δύσκολη, όμως υπάρχει ένα εύπορο υποσύνολο που “χτίζει” εντυπωσιακά τα περιουσιακά του στοιχεία».

Αυτή η ομάδα, όπως λέει, αναπτύσσει νέα όρεξη για πολυτελή αγαθά, αλλά και για premium υπηρεσίες διαχείρισης πλούτου και ασφάλισης.

Στους δυνητικούς ωφελημένους ο Wood ξεχωρίζει τον ασφαλιστικό όμιλο Hiscox και ιδιωτικούς διαχειριστές πλούτου, όπως η Evelyn Partners, την ώρα που μεγάλες τράπεζες –μεταξύ αυτών οι NatWest Group και Barclays– φέρονται να εξετάζουν την επιστροφή τους δυναμικά στον κλάδο.

Στοίχημα στη «Saga generation»

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στη Saga plc, εταιρεία ταξιδιών και ασφάλισης που απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 50.

Ο Wood, ο οποίος διατηρεί σημαντική θέση στη μετοχή, εκτιμά ότι όσοι βρίσκονται στα λεγόμενα «Saga years» θα αντιστοιχούν έως το 2030 περίπου στο 60% της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά την άποψή του, η μετοχή της Saga είναι «ουσιαστικά υποτιμημένη» και θα μπορούσε να καταγράψει εντυπωσιακή άνοδο τα επόμενα χρόνια.

Από τα κατοικίδια έως την υγεία

Στους πιθανούς ωφελημένους συγκαταλέγεται και η Pets at Home Group, καθώς –όπως επισημαίνεται– οι μεγαλύτεροι σε ηλικία καταναλωτές δαπανούν περισσότερα για τα κατοικίδιά τους και λιγότερα για τα παιδιά τους.

Παράλληλα, ο κλάδος της υγείας αναμένεται να βγει κερδισμένος: ιδιωτικές μονάδες φροντίδας, συνταξιοδοτικά χωριά και επενδύσεις σε ακίνητα με μισθωτές εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης βρίσκονται ψηλά στη λίστα των αναλυτών.

Όπως συνοψίζει ο Coatsworth, «τα ταξίδια, οι εμπειρίες, τα καλά γεύματα, τα αυτοκίνητα, οι ανακαινίσεις σπιτιών, η ευεξία και η ομορφιά θα βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητές τους». Και, όπως φαίνεται, οι Silver Spenders δεν αλλάζουν μόνο το καταναλωτικό τοπίο – αλλά και τον επενδυτικό χάρτη.