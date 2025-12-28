Οι 30 παροχές που αλλάζουν τα εισοδήματα – Και ήρθαν για να μείνουν

Το 2025 καταγράφεται ήδη ως μια εξαιρετικά σπάνια χρονιά για τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας. Μια χρονιά που μοίρασε μόνιμα οφέλη σε μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, ενοικιαστές και ιδιοκτήτες ακινήτων.

Με περισσότερα από 2 δισ. ευρώ σε μόνιμες παροχές και φοροελαφρύνσεις, και με τα μέτρα αυτά να επαναλαμβάνονται και να ενισχύονται το 2026, το 2025 εξελίχθηκε σε χρονιά καμπής.

Μια χρονιά χωρίς νέους φόρους (σχεδόν)

Αν δεν είχαν μεσολαβήσει οι αυξήσεις στα τουριστικά τέλη (τέλος ανθεκτικότητας, Airbnb, κρουαζιέρα), το 2025 θα έμενε στην Ιστορία ως το έτος χωρίς κανέναν νέο φόρο.

Αντίθετα, ο κρατικός προϋπολογισμός κατεύθυνε πόρους άνω των 2 δισ. ευρώ σε παρεμβάσεις που αύξησαν άμεσα ή έμμεσα το διαθέσιμο εισόδημα εκατομμυρίων πολιτών και επιχειρήσεων.

Η χρηματοδότηση των μέτρων βασίστηκε κυρίως:

στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με εκτιμώμενα πρόσθετα έσοδα 2,5–2,7 δισ. ευρώ,

και σε διαρθρωτικές εξοικονομήσεις, όπως οι αλλαγές στη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα τρία «κύματα» των παροχών

Οι παρεμβάσεις εφαρμόστηκαν σταδιακά μέσα στο 2025 και ξεδιπλώθηκαν σε τρία διακριτά κύματα:

Μέτρα από 1.1.2025, ενσωματωμένα στον Προϋπολογισμό.

Έκτακτες παρεμβάσεις εντός της χρονιάς, μετά τη διαπίστωση υπερπλεονάσματος.

Νέες εξαγγελίες της ΔΕΘ 2025, με κύριο αποτύπωμα το 2026 αλλά άμεσες πρώτες επιδράσεις.

Α. Οι 15 μόνιμες παρεμβάσεις του Προϋπολογισμού 2025

Πρόκειται για μέτρα που είχαν ανακοινωθεί το 2024, αλλά απέδωσαν για πρώτη φορά μέσα στο 2025:

Οριζόντια αύξηση μισθών στο Δημόσιο, με συνολικό όφελος 215 εκατ. ευρώ το 2025 και σωρευτικά 1,67 δισ. ευρώ την τριετία 2025–2027.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 1 μονάδα: 448 εκατ. ευρώ ετησίως.

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για συγκεκριμένες κατηγορίες: 125 εκατ. ευρώ το 2025, έως 150 εκατ. από το 2026.

Έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες: έως 45 εκατ. ευρώ ετησίως.

Κίνητρα απόδοσης στο Δημόσιο, επιδόματα ΟΤΑ, αυξήσεις ενστόλων, φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.

Κατάργηση τελών και χαρτοσήμων, φοροαπαλλαγές σε ασφαλιστήρια υγείας παιδιών, κίνητρα γονεϊκότητας και καινοτομίας.

Β. Οι 2 παρεμβάσεις εκτός Προϋπολογισμού

Μεσούσης της χρονιάς, θεσμοθετήθηκαν δύο μέτρα μεγάλης κοινωνικής εμβέλειας:

Επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως, με όφελος 230 εκατ. ευρώ για σχεδόν 1 εκατ. ενοικιαστές.

Ετήσια κοινωνική ενίσχυση 250 ευρώ σε συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και ΑμεΑ: 360 εκατ. ευρώ ετησίως.

Και τα δύο μέτρα έχουν μόνιμο χαρακτήρα.

Γ. Οι 13 παρεμβάσεις της ΔΕΘ 2025

Αν και το κύριο δημοσιονομικό τους αποτύπωμα ξεκινά το 2026, αρκετά από αυτά έγιναν ήδη αισθητά:

Νέες φορολογικές κλίμακες με έμφαση σε οικογένειες, νέους και μεσαία τάξη.

Συντάξεις: μερική άρση του συμψηφισμού προσωπικής διαφοράς και αναπροσαρμογή κρατήσεων.

Νέα μισθολόγια σε Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας και Δημόσιο.

Επιδόματα επικινδυνότητας, σωφρονιστικών υπαλλήλων και ειδικές αυξήσεις ακαδημαϊκών.

Ενίσχυση υγειονομικών και φαρμακευτικών δαπανών, κατάργηση ηλικιακών περιορισμών σε επιδόματα και φορολογικά κίνητρα για ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων.

Τι μένει τελικά στην κοινωνία

Συνολικά, μόνο το 2025:

επιστράφηκαν πάνω από 2,5 δισ. ευρώ στην αγορά και στα νοικοκυριά,

αυξήθηκε το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά 500 εκατ. ευρώ,

και τέθηκαν οι βάσεις για επιπλέον 1,7 δισ. ευρώ νέων μέτρων που εφαρμόζονται από την Πρωτοχρονιά του 2026.

Οι 30 παροχές του 2025 δεν ήταν έκτακτες. Ήρθαν για να μείνουν – και αποτελούν την αφετηρία της επόμενης δημοσιονομικής φάσης, με μόνιμο αποτύπωμα στα εισοδήματα και στην οικονομία.

- – ΜΠΕ