«Πυρά» ΝΔ- ΠΑΣΟΚ για το «ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» και το αγροτικό

Σε ανταλλαγή ανακοινώσεων προχώρησαν το ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής και η Νέα Δημοκρατία, με αφορμή το ζήτημα του διαλόγου με τους αγρότες και το κλίμα που επικρατεί γύρω από τις κινητοποιήσεις.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σε ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι η κυβέρνηση οφείλει να αποδείξει έμπρακτα πως επιθυμεί τον διάλογο, προχωρώντας σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ώστε να αποκλιμακωθεί η κρίση.

Όπως ανέφερε, πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι η διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος διαλόγου και η άμεση καταδίκη δηλώσεων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που, κατά το ΠΑΣΟΚ, στρέφονται κατά των αγροτών. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη η πολιτεία να ανακτήσει την εμπιστοσύνη τόσο των αγροτών όσο και της κοινωνίας.

Απαντώντας, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι αναζητά αφορμές για αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Αναφερόμενη ειδικά στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι γίνεται λόγος για «μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» και κάλεσε τον κ. Τσουκαλά να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοεί, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι δεν πρόκειται για αναφορά σε αναστολή ερευνών.

Σε νέα ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής απάντησε στις δηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί υπαινιγμών για αναστολή ερευνών.

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε δε τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί, όπως ανέφερε, να αποδώσει αβάσιμες προθέσεις, κάνοντας λόγο για «φθηνή σπέκουλα».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση υποθέσεων που αφορούν τον αγροτικό τομέα και ειδικότερα για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στους ελέγχους και προβλήματα στη διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, η έννοια του «ασφαλούς περιβάλλοντος διαλόγου» συνδέεται με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων προστασίας των αγροτών, ώστε να αποφευχθεί η οικονομική τους κατάρρευση.

Όπως ανέφερε, πολλοί αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς καθυστερήσεις στις πληρωμές επιδοτήσεων, βάσει χρονοδιαγραμμάτων που είχε θέσει η ίδια η κυβέρνηση, έχουν οδηγήσει σε καταγγελίες δανείων και σε επιπτώσεις στην πιστοληπτική τους εικόνα.

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ακόμη ότι στον πρωτογενή τομέα καταγράφονται σοβαρές συνέπειες από κυβερνητικές επιλογές της τελευταίας πενταετίας, γεγονός που, όπως υποστήριξε, προκαλεί έντονη ανησυχία στον αγροτικό κόσμο.

Η ανακοίνωση καταλήγει με αιχμές για τη συνολική στάση της κυβέρνησης, την οποία το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί για υπερβολική χρήση πολιτικής αντιπαράθεσης και επικοινωνιακής τακτικής.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.