ΣΥΡΙΖΑ:-Η-κατάργηση-των-ζωντανών-μεταδόσεων-των-εξεταστικών-επιτροπών-είναι-πλήγμα-στη-διαφάνεια

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία σχετικά με δηλώσεις του προέδρου της Βουλής, ο οποίος, σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανέφερε σε τηλεοπτική συνέντευξη κατά την περίοδο των εορτών ότι η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει την κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών επιτροπών από το κανάλι της Βουλής.

Στην ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει ότι μια τέτοια επιλογή πλήττει τη θεσμική λειτουργία και τη δημοκρατική διαφάνεια του Κοινοβουλίου και τη συνδέει με προηγούμενες κοινοβουλευτικές πρακτικές, όπως ζητήματα ασυλίας υπουργών, τη μη διερεύνηση ποινικών ευθυνών σε υποθέσεις όπως το δυστύχημα στα Τέμπη και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και διαδικασίες που αφορούσαν τη λειτουργία εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών.

Το κόμμα εκφράζει την άποψη ότι η ενδεχόμενη διακοπή των ζωντανών μεταδόσεων δεν θα περιορίσει το δημόσιο ενδιαφέρον και τον έλεγχο, σημειώνοντας ότι η κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις και ζητά διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί να μην προχωρήσει οποιαδήποτε απόφαση για την κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων και επισημαίνει ότι ο ρόλος του προέδρου της Βουλής θα πρέπει, κατά την άποψή του, να ασκείται με θεσμική ανεξαρτησία.

